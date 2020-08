Produsele skincare create de doctorul preferat al vedetelor de la Hollywood, Suzan Obagi, acum si in Romania

Dr. Suzan Obagi este recunoscuta ca fiind unul dintre cei mai respectati doctori in medicina estetica si in dermatologie din lume, devotata instruirii personalului medical, precum studenti, rezidenti sau alti doctori.

comunicat de presa

Obiectivul ei cu privire la sanatatea si restaurarea pielii au determinat-o sa publice nenumarate recenzii ale articolelor de revista si capitole in principalele manuale despre chirurgia dermatologica, plastica si estetica. Toata aceasta experienta a dus la crearea celei mai noi game de produse Obagi, care ii poarta numele.

Produsele SUZANOBAGIMD ™, stiintific concepute, sunt un elixir pe baza de ingrediente si antioxidanti puternici, testati medical, ce confera pielii un aspect regenerat si revitalizat, mult mai luminos si intinerit.

Fiecare produs este testat dermatologic, hipoalergenic, neiritant si fara parabeni, parfum sau coloranti sintetici.

Gama SUZANOBAGIMD ™ se adreseaza: persoanelor mai tinere cu piele grasa sau cu tendinta acneica, carora nu li se mai recomanda alte terapii agresive, celor in varsta, care au pielea delicata sau cei care au un risc de sensibilizare mai mare; persoanelor care sunt sensibile la anumite ingrediente comune de ingrijire a pielii (precum coloranti, parfumuri, conservanti) sau pentru cei interesati de compusi derivati naturali sau din plante, care nu au ingrediente sintetice in compozitie. Celebrul doctor recomanda gama si persoanelor cu piele sensibila cu rozacee sau post-procedurala.

Dr. Suzan Obagi cunoaste provocarile cu ce se confrunta pacientii in materie de skincare, dar mai ales dorintele femeilor: “Inaintez in varsta alaturi de pacientele mele. Pot sa empatizez cu ele in atat de multe sensuri si sa vin in intampinarea nevoilor lor, pentru ca trec prin aceleasi experiente. Tocmai de aceea toate tratamentele pe care le recomand, le-am urmat sau testat si pe pielea mea”, spune medicul.

Gama are la baza un proces in 3 pasi pentru o ingrijire personalizata:

CLEANSER- curata tenul de orice impuritate, asigurand o baza curata pielii pentru o aplicare ideala a urmaoarelor produse. Produsele gamei incluse in acest pas: Foaming Cleanser, Balancing Toner, Cleansing Wipes si Acne Cleansing Wipes.

RENEW- regenereaza si reintinereste textura pielii cu ajutorul celor mai eficiente ingrediente medicale. Produsele incluse in pasul Renew: IDR – Intensive Daily Repair®- o lotiune de ingrijire zilnica, care hidrateaza si regenereaza pielea datorita poli-hidroxi acizilor (PHA) si exfoliaza bland conferind o textura vizibil imbunatatita a pielii imbatranite si Retivance®, produs care combina retinaldehida cu alte ingrediente testate clinic si ofera o piele cu o textura imbunatatita, indepartand vizibil ridurile si liniile fine de expresie.

PROTECT- protejeaza impotriva razelor UV si actioneaza proactiv, estompand semnele vizibile ale imbatranirii pielii. Vedeta acestui pas este Soothing Complex SPF 25®, care ofera si o usoara colorare.

Recent, compania a lansat doua produse solare care trebuie sa faca parte din rutina de ingrijire a pielii in perioada verii si nu numai:

care asigura protectie pielii impotriva radiatiilor solare vizibile de inalta energie (HEV), luminii vizibile (VIS) si razelor infrarosii (IR), precum si impotriva efectelor daunatoare ale radicalilor liberi. Dispune de o textura flexibila si usor colorata, ce reda pielii un finisaj perfect, fara reziduuri si urme.

SUZAN OBAGI MD™ Physical Defense Broad Spectrum SPF 40 -cu o textura usoara si puternic mineralizata, aceasta crema de protectie solara actioneaza prin dioxidul de titan si oxidul de zinc ca sa confere protectia ideala impotriva razelor UVA si UVB, iar prin continutul de antioxidanti apara pielea de efectele nocive ale radicalilor liberi.

Drew Barrymore, Alicia Keys si Priyanka Chopra, indragostite de brandul Obagi

Produsele Obagi sunt iubite de vedete de la Hollywood precum Drew Barrymore, Alicia Keys si fosta Miss World, Priyanka Chopra, care este si Brand Ambassadorul Obagi Skinclusion.

“Sunt fan Obagi de foarte mult timp….Ingrijirea pielii este foarte importanta pentru mine si aceasta gama de produse atat de puternica in ingrediente active, este extrem de eficienta”, spune Drew Barrymore.

“Zilnic ne purtam pielea cu mandrie, de aceea alegerea produselor potrivite nuantei si nevoilor sale este esentiala. Pentru mine nu este indeajuns ca produsele sa functioneze, ci este nevoie sa fie sprijinite stiintific. In acelasi timp este nevoie sa ma faca pe mine sa ma simt bine atunci cand le folosesc. Face diferenta cand un produs iti este recomandat de un medic care poate sa iti povesteasca unde se incadreaza piele ta in spectrul celor 6 tipologii de piele, conform studiului Fitzpatrik, sistem ce iti clasifica pielea in functie de felul in care aceasta raspunde la soare sau ultraviolet si, in urma analizei, iti este recomandata gama de produse special adresata nevoilor tale”, spune Priyanka Chopra.

In acelasi timp, Alicia Keys a declarant in legatura cu Obagi: “Dupa ce am folosit Obagi, pot sa va jur ca m-am simtit frumoasa in cel mai puternic si liber fel pe care l-as fi putut simti.”

Ce face ca gama SUZANOBAGIMD ™ sa fie atat de minunata? Dr. Suzan Obagi spune ca ingredientele si studiul din spatele produselor o fac cu adevarat speciala:

Aloe Vera- Acest ingredient derivat natural hidrateaza si calmeaza pielea

Extractul de Brassica Oleracea Italica (Brocoli) este o sursa excelenta de sulforafan, un compus organosulfur, care neutralizeaza efectele nocive ale radicalilor liberi

Bioflavonoidele din citrice- sunt compusi bioactivi cu proprietati puternic antioxidante asupra pielii, care combat efectele nocive ale radicalilor liberi

Poli-hidroxi acizi- prin proprietatile exfoliante si umectante ale gluconolactonei si acidului lactobionic, contribuie la protejarea barierei naturale a pielii, in timp ce reduc semnele de fotoimbatranire, precum linii fine de expresie si asperitate

Retinaldehyde- un precursor al Vitaminei A al acidului retinoic, reda pielii fermitatea si elasticitatea necesara, reducand atat asperitatea pielii, cat si aspectul inestetic al ridurilor fine, fiind in acelasi timp o substanta activa bine tolerata de catre pacienti.

Mai multe detalii despre gama Obagi, puteti regasi pe pagina dedicata: http://obagi.ro/