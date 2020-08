5 produse cosmetice pentru sprâncene perfecte

Sprâncenele au devenit un accesoriu pentru femeile cu stil!

De-a lungul timpului mi-am tot schimbat forma sprâncenelor: le-am avut foarte subțiri, arcuite, drepte, pătrate, rotunde, groase și în multe alte moduri de care nu vreau să îmi amintesc. M-am pensat la diferite saloane care aveau o viziune diferită de a mea la capitolul „sprâncene perfecte”. După mult timp am decis să mă pensez singură, așa că am luat penseta în mână și am început să trag de firele care mi se păreau în plus. Problema era că astăzi vedeam un fir, mâine un fir și tot așa până când am rămas fără jumătate de sprânceană și am decis să apelez la produse cosmetice care să mă ajute să le definesc mai bine, cel puțin până când îmi vor crește la loc firele. Astfel am descoperit câteva produse cosmetice la care nu am renunțat nici până în ziua de astăzi.

5 produse cosmetice care îți vor salva sprâncenele

Creionul de sprâncene

Dacă nu ai făcut o gafă la fel de mare precum a mea și doar îți dorești ca sprâncenele tale să fie mai bine definite, atunci îți recomand unul dintre cele mai simple instrumente când vine vorba de aranjarea sprâncenelor: creionul de sprâncene. Cu o textură fină, acest creion contur de sprancene defineşte linia sprâncenelor tale într-o nuanţa naturală şi rezistentă, oferind un aspect bine definit arcadei. Capacul creionului dispune de pieptăn pentru aranjarea sprâncenelor.Cu o textură moale și ușor de aplicat, creionul este folosit pentru a evidenția forma sprâncenelor și pentru a ilumina zona ochilor. Acest creion poate ajusta sprâncenele rapid și precis, adăugând volum și formă.

Kit de sprâncene pudră, ceară, pensetă, pensulă

Încearcă Kit Sprâncene pudră, ceară, pensetă, pensulă - Brow Professional care include fard pentru sprâncene, o pensetă și o pensulă special concepută pentru sprâncene. Acest set pentru sprâncene include tot ce aveți nevoie pentru a vă ajuta să aveți sprâncene perfecte.

Gel de sprâncene cu microfibre

Gelul de sprâncene este transparent cu o textură lipicioasă, waterproof. Consistență vâscoasă cuprinde microfibre subțiri de cea mai bună calitate. Lungimea firelor este de mărimea ideală pentru a reconstrui sprâncenele cu aspect natural. Sticluța vine cu un capac practic în care se ascunde pensula ideală pentru întinderea produsului și ordonarea firelor. Datorită acestei pensule profesionale, îți vei putea modela noile sprâncene așa cum îți dorești.

Conturează-ți sprâncenele cu noul Brow Artist Sculpt de la L’oreal! Sprâncene perfect conturate cu super nuanțe 03 cool brunette destinată persoanelor cu părul brunet.Textura unica de pudră - cremă vă permite sa vă proiectați și definiți sprâncenele fără niciun efort. Oferă sprâncenelor un finish mat, catifelat.

Vopsea profesională Henna pentru sprâncene

Vopsea Profesionala Cremă pentru Sprâncene HENNA este vopseaua de sprâncene pe baza de Henna, creată de laboratoarele poloneze Verona Professional. Este o vopsea profesională de înaltă calitate pentru vopsirea sprâncenelor și genelor dumneavoastră într-un mod foarte plăcut și ușor.

