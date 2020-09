Ingrijire specific masculină de la FOREO cu noul LUNA 3 MEN

Folosit ca parte a rutinei zilnice de curățare, LUNA 3 MEN canalizează pulsațiile T-Sonic™ pentru a oferi o curățare mult mai profundă decât spălarea manuală, eliminind 99,5% din murdărie, sebum și celule moarte, oferind o piele catifelată care ajuta ca lamele de ras să dureze cu până la de doua ori mai mult.

-Conceput special pentru stilul de viata ocupat al barbatului la moda-

Brand-ul suedez de skin-tech FOREO a fost martorul unei cereri record de ‘soluții de înfrumusețare pentru bărbați’ în timpul carantinei. Astfel s-a urmărit lansarea cât mai rapidă a ultimei sale inovații, dispozitivul de curățare LUNA 3 MEN.

Cel mai recent simbol al frumuseții se poate găsi acum în băile bărbaților de pretutindeni, iar acesta face toată munca, ca tu să te poți într-adevăr relaxa. La fel cum un Rolex iți arată ora, Nespresso iți face cafeaua, acum LUNA 3 MEN™ iți va oferi o curățare superioară și un masaj facial, toate într-un minut, fără ca tu să ridici mai mult de un deget.

Fratele mai mare al popularului dispozitiv LUNA 2 pentru bărbați, ultimul upgrade cuprinde toată măreția din gama LUNA, dar are adăugat elemente suplimentare care iți vor economisi timp, bani și îți vor păstra raftul din baie la fel de impresionant precum celelalte gadgeturi cu stil din viața ta.

Anika Sekhri, Product Manager al institutului FOREO, afirmă: “ Este interesant faptul că am asistat la o creștere cu 80% în rândul utilizatorilor de sex masculin pe site-ul nostru, în timpul carantinei, semnalând în mod clar o dorință sporită de ‘soluții de înfrumusețare acasă’ pentru bărbați, așa că am înaintat planurile de lansare. Cum toate dispozitivele FOREO, inovația și tehnologia se afla în prim plan, de asemenea designul suedez elegant este foarte important și reprezintă o parte imensă a ADN-ului nostru, deoarece gadgeturile de ultimă generație au devenit oarecum un simbol al frumuseții pentru noi. Noul LUNA 3 MEN îți oferă tot ce ai nevoie și multe altele.. "

Folosit ca parte a rutinei zilnice de curățare, LUNA 3 MEN canalizează pulsațiile T-Sonic™ pentru a oferi o curățare mult mai profundă decât spălarea manuală, eliminind 99,5% din murdărie, sebum și celule moarte, oferind o piele catifelată care ajuta ca lamele de ras să dureze cu până la de doua ori mai mult.

Modul pentru fermitate și masaj poate fi utilizat prin rotirea dispozitivului LUNA™ 3 și prin apăsarea crestelor concentrice de pe spate pe pielea ta, în timp ce pulsațiile blânde T-Sonic™ îți vor oferi un masaj relaxant pentru a ajuta la diminuarea semnelor vizibile ale îmbătrânirii.

LUNA 3 MEN este cea mai recentă inovație din gama LUNA și împreună cu materialul ultra-igienic din silicon, îți va oferi pulsații T-sonic îmbunătățite și o încărcare USB cu până la 650 de utilizări. În plus, noul model emblematic FOREO LUNA MEN se mândrește cu:

30% puncte de atingere mai îndelungate; pentru zonele mai greu accesibile și pentru o curățare mai profundă a porilor. Cap de perie cu 30% mai mare; o suprafață de curățare mai mare oferă o curățare mai eficientă. 25% puncte de atingere mai delicate; alunecă blând pe piele, pentru a păstra elasticitatea naturală a pielii. 16 intensități de pulsații T-SONIC; alege ceea ce ți se potrivește, cu până la 8000 de pulsații pe minut. Conectarea la aplicația FOREO; oferă setări personalizate și o varietate de rutine pentru mesaj. 11% un dispozitiv mai ușor; pentru o utilizare mai rapidă și perfect pentru orice călătorie. Putere de încărcare îmbunătățită; până la 650 de utilizări per încărcare și 100% rezistent la apă. Buton universal de alimentare; situat convenabil pe spatele dispozitivului pentru o utilizare mai ușoară.

"Bărbații își modernizează în mod regulat gadgeturile și caută modele mai simplificate pentru a se potrivi nevoilor lor, iar stilul de viață ocupat și îngrijirea pielii nu ar trebui să fie diferite. LUNA 3 este un model modernizat al celebrului LUNA 2 și având în vedere interesul crescut al bărbaților pentru frumusețe, ne așteptăm ca noul LUNA 3 să se vândă mai repede decât oricând" adaugă Sekhri.

Fiecare achiziție LUNA 3 MEN, include o mostră de 2ml de Serum Serum Serum, cablu de încărcare USB, pungă de călătorie și instrucțiuni pentru a te putea înregistra prin intermediul aplicației FOREO For You. Dispozitivul are culoarea neagră, iar pentru cei cu tipuri specifice de piele, LUNA 3 este disponibil în 3 game, pentru tipul de piele normal(pearl pink), sensibil(lavandă) și mixt(albastru).

Dispozitivul LUNA 3 Men este acum disponibil în magazinele Douglas și pe www.foreo.com.