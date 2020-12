Eleganță intuitivă cu noua colecția EBBA de la ECCO

Te-ai gândit vreodată cum este să mergi pe covorul roșu zi de zi? Să arăți ca un star de la Hollywood? Datorită noii colecții ECCO EBBA, fiecare pas pe care îl faci este unul de neuitat care cu siguranță o să atragă priviri și o să te facă să te simți precum o vedetă.

comunicat de presa

Știm, de cele mai multe ori, geanta este cel mai important accesoriu al ținutei tale. Construită dintr-o gamă de siluete clasice, simple, caracteristice stilului scandinav, colecția de genți ECCO EBBA accentuează look-ul minimalist pe care vrei să îl dai stilului tău.

Elegante și versatile, gențile oferă posibilități nelimitate, indiferent de ocazie. Merg perfect pentru zilele la birou, vizitele la prieteni sau chiar pentru evenimentele mai formale.

Designul interior al genților din gama ECCO EBBA include compartimente și buzunare care asigură că există loc pentru tot ce ai nevoie, dar mai ales, că totul o să rămână la locul său.

Tech friendly

În plus, pentru că uneori laptop-ul este cu tine peste tot, unele stiluri din gama ECCO EBBA includ o husă pentru laptop, fabricată din neopren, pentru a îl menține sigur și protejat în timp ce te deplasezi între meeting-uri

Confecționate din piele premium ECCO CLASSIC COMPACT PATINA, realizată în tăbăcăriile proprii, geanta ECCO EBBA are un look sofisticat și este extrem de moale și plăcută la atingere. Se potrivește oricărui stil și devine o piesă clasică odată cu timpul.

În ciuda numelui său - ”mini” - ECCO EBBA MINI TOTE este perfect proporționată și oferă spațiu necesar. Ca să poți să îți organizezi lucrurile mai ușor, aceasta are un buzunar intern cu fermoar, un look minimalist și o închidere magnetică, discretă, în timp ce mânerele elegante și curelele de umăr detașabile îți permit să o porți cum dorești tu.

Nu doar simplitatea designului său face din ECCO EBBA Crossbody un accesoriu atrăgător, ci și versalitatea sa de a funcționa ca geantă plic, fiind dotată cu locuri speciale pentru carduri sau că o poți purta la fel de ușor ca geantă de umăr.

Iar secretul lor? Sunt ideale să le iei anul acesta de Crăciun! ☺

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 99 de tari, la peste 2.250 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963 si are peste 21.300 de angajati in intreaga lume.