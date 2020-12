FOREO lansează revoluționarul BEAR, dispozitivul inteligent cu microcurent pentru tonifierea feței

Ducând fitness-ul facial la un nivel cu totul nou, acest dispozitiv strânge și tonifiază pielea feței pentru un ten tânăr și conturat. BEAR deține un total de cinci rutine disponibile.

comunicat de presa

Gigantul de skincare FOREO prezintă cea mai nouă inovație în skintech cu noile dispozitive inteligente de tonifiere facială cu microcurenți: BEAR și BEAR mini de la FOREO.

Ducând fitness-ul facial la un nivel cu totul nou, acest dispozitiv strânge și tonifiază pielea feței pentru un ten tânăr și conturat. BEAR deține un total de cinci rutine disponibile. Rutina „Total Facial Knockout” de patru minute care ajută pomeții, fruntea, gâtul și linia maxilarului este preprogramată prin intermediul aplicației FOREO For You, cu alte patru funcții disponibile pentru a fi utilizate manual împreună cu dispozitivul. Antrenamentele recomandate cu BEAR Mini se pot face și manual cu prima funcție „Contour Cardio” preprogramată în cadrul aplicației FOREO For You.

Microcurenții stimulanți tonifică pielea, în timp ce pulsațiile T-Sonic marca FOREO relaxează punctele de tensiune ale mușchilor faciali, netezind aspectul liniilor fine și al ridurilor. BEAR are intensități mai puternice de microcurenți, potrivite pentru întreaga fată și pentru modelarea în V, în timp ce BEAR Mini urmărește zone precum zona de sub ochi, sprâncenele și linii de expresie. Tratamentele faciale cu microcurent personalizabile și sistemul patentat Anti-Shock, fac dispozitivul BEAR să fie cel mai eficient și cel mai sigur din lume.

Microcurent inteligent - Tonifierea feței: Cu o varietate de tratamente faciale, BEAR este antrenorul tău personal de buzunar. 5 niveluri de intensitate. Glisați sferele cu microcurent pe piele pentru a stimula propriul colagen, pentru a repara elastina și pentru un efect de lifting. Dispozitivul reproduce procesele naturale ale pielii. T-Sonic: Pulsațiile brevetate T-Sonic se extind adânc în porii pentru a crește circulația, a elimina toxinele și a ușura tensiunea feței, rezultând o piele mai fină, mai moale și mai strălucitoare.

ANTI SHOCK SYSTEM

Sistem unic integrat, care ajustează automat intensitatea microcurentului din dispozitiv în funcție de rezistența pielii la electricitate, garantează un tratament fără șocuri, în maximă siguranță și cu rezultate imediate. Sistemul inovator Anti-Shock al dispozitivului BEAR utilizează senzori ultra-inteligenți pentru a scana și măsura rezistența pielii la electricitate la o rată de 100x pe secundă. Apoi reglează automat microcurentul pentru a se potrivi cel mai bine pielii tale.

TONIFIERE FACIALA CU MICROCURENT

Microcurentul este un mod sigur și nedureros de a face pielea mai fermă și de a defini trăsăturile fetei. Microcurentul emite o tensiune scăzută a curenților electrici, care reflectă curenții electrici ai propriului corp la nivel celular pentru a ajuta la rafinarea și conturarea tenului.

La fel ca un antrenament facial, BEAR utilizează două sfere de microcurent care canalizează energia direct în piele. Suprafața de dimensiuni medii a sferelor înseamnă că pot trata suprafețe mai mari, vizând în același timp, cu precizie, fiecare linie fină. Atunci când se utilizează microcurentul, celulele pielii se descompun și apoi cresc din nou mai puternice.

FOREO recomandă utilizarea BEAR cu un ser conductiv, deoarece pulsațiile revigorante T-Sonic sporesc absorbția serului și SERUL SERUM special formulat de FOREO, transferă în mod eficient și sigur microcurenții de pe dispozitiv pe piele. Serul vă ajută să profitați la maximum de tratamentul cu microcurenți, în timp ce masați ușor fata pentru a spori strălucirea pielii.

Design Smart Swedish: Forma ergonomică se potrivește perfect tuturor curbelor și contururilor fetei. Confecționate din silicon ultraigienic, BEAR & BEAR mini promit tratamente eficiente ca la salon și până la 90 de utilizări cu încărcare prin USB. Trebuie utilizat împreună cu aplicația FOREO.

Dispozitivele BEAR și BEAR Mini sunt disponibile în magazinele Douglas și online pe www.douglas.ro și www.foreo.com