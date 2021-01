Farmec lansează campania Atinge cu încredere tot ce ți-ai propus în 2021

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, lansează campania promoțională la nivel național „Atinge cu încredere tot ce ți-ai propus în 2021”, cu un mesaj de susținere puternic pentru consumatori: să își îndeplinească propriile obiective setate la început de an, fiindcă rezoluția Farmec este să aibă grijă ca ei să atingă în siguranță tot ce și-au propus.

comunicat de presa

„Începutul anului 2021 marchează aproape un an de când mâinile noastre sunt supuse unor ritualuri cu care nu s-au mai întâlnit: spălate și dezinfectate zilnic, cu substanțe agresive, aceste acțiuni își lasă amprenta asupra calității pielii și a stării lor de bine. În același timp, după 2020 – care a fost un an al incertitudinilor, ce ne-a dat planurile peste cap – acum suntem cu atât mai dornici să recuperăm, să schimbăm, să ne bucurăm de rezoluții spre care în primele luni privim cu maximă speranță. Iar pentru a avea confortul psihic necesar pentru a atinge ce ne-am propus, este nevoie, în primul rând, de confort fizic și de siguranță, pe care Farmec le oferă românilor prin produsele destinate îngrijirii mâinilor. Cu aceste gânduri am dezvoltat campania, prin care îi încurajăm pe români să se bucure nu doar de atingerea unor mâini îngrijite, ci și a obiectivelor personale, indiferent dacă sunt mici sau mari”, a declarat Tudor David, Director Marketing Farmec.

Confort oferit de produsele Farmec aflate în promoție este completat de conceptul premiilor gândite să contribuie la succesul planurilor personale din noul an. Astfel, în perioada 20 ianuarie – 20 februarie 2021, consumatorii care achiziționează minim un produs pentru îngrijirea mâinilor Farmec și înscriu bonul pe platforma www.premiicufarmec.ro pot câștiga unul dintre cele trei categorii de premii din cadrul campaniei: 20 de kit-uri pentru îngrijirea mâinilor, însemnând un set complet de produse pentru igiena și frumusețea pielii și a unghiilor; 21 de seturi de accesorii din piele naturală formate dintr-un portofel și o pereche de mănuși sau 3 vouchere pentru cumpărături în valoare de 2021 lei la magazinul românesc de mobilă Vivre.

Campania se desfășoară în toate magazinele din țară, care comercializează produse Farmec, inclusiv platformele online.

Despre Farmec S.A. Cluj-Napoca

Farmec S.A. Cluj-Napoca -- rămâne un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În ianuarie 2021, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, localizate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara, 22 magazine Gerovital care se găsesc în București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș şi Râmnicu Vâlcea.

Pentru a fi la curent cu noutăţi legate de brandurile din portofoliul Farmec, sfaturi utile din partea specialiştilor, surprize şi concursuri, puteţi urmări conturile de social media:

Facebook: facebook.com/farmec.romania

Instagram: www.instagram.com/farmec

Site şi magazin online: www.farmec.ro