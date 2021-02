Buze catifelate și hidratate cu ajutorul acestor 3 produse

Iată 3 produse care te vor ajuta să obții buze catifelate și hidratate!

Mereu mi-am dorit ca buzele mele să fie mai hidratate și mai catifelate, însă nu am reușit să descopăr secretul pentru asemenea rezultate decât după o lungă perioadă de timp. După ce am testat tot felul de tratamente, măști și balsamuri, am descoperit 3 produse care mi-au oferit exact ceea ce îmi doream și am decis să vi le prezint și vouă!

3 produse care te vor ajuta în obținerea unor buze catifelate

Balsam de buze cu aromă de căpșuni

Balsam de buze Fruity Strawberry Ushas este un produs revigorant și delicious ce îți va hidrata buzele zi și noapte. Aromele fructate te vor cuceri, iar textura ușoară și catifelată va oferi buzelor tale hidratarea și îngrijirea de care au nevoie. Ofera un finish glossy perfect pentru a fi purtat pe zi și, în același timp, hidratează în profunzime pielea delicată a buzelor. Balsamul de Buze Fruity Strawberry Ushas vine într-un mini-borcănaș colorat și drăgălaș, ce poate fi transportat cu ușurință în orice geantă.

Balsamul poate fi comandat aici.

Balsam de buze cu ulei de sâmburi de caise

Balsamul de buze Bottega Verde se remarcă prin activitatea sa cu adevarat protectoare datorită ingredientelor active naturale (Vitamina E , A, unt de shea, achid hialuronic etc) care îmbină îngrijirea delicată de durată și luciul seducător. Textura moale și emolientă a balsamului de buze protejează și menține buzele hidratate, fiind un balsam de buze cu protecție solară. Alege să folosești balsamul de buze zilnic, cu sau fără alt machiaj, întrucât este o măsură excelentă de protecție, mai ales dacă este vorba despre balsamul de buze Bottega Verde, pentru pielea delicată a buzelor.

Balsamul de buze poate fi comandat aici.

Ruj hidratant cu ulei de argan

Alege să porți cel mai seducător accesoriu, rujul hidratant, cu ulei de argan, pentru buze intens hidratate, catifelate, pline de senzualitate! Cu o culoare vibrantă și ușor de aplicat, rujul hidratant este cremos, plăcut și mătăsos și conține filtre de protecție solară, care protejează buzele de factorii agresivi externi și ulei de argan, nutritiv și emolient. Cremos, sclipitor si fin, rujul Bottega Verde îmbracă buzele în culoare irezistibilă, iar proprietățile sale naturale nu doar înfrumusețează, ci și îngrijesc intens pielea delicată. Rujul Bottega Verde este secretul zâmbetului fermecător, fascinant, cuceritor. Alege-ți stilul, poți testa look-uri din cele mai diverse, pentru că rujul Bottega Verde are textura și tonalitățile potrivite pentru orice ocazie.

Rujul poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină Valentina Razumova/Shutterstock