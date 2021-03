The summer edit: pantofii noului sezon

Fashion Weeks din principalele capitale ale modei, chiar si in format digital, ne-au lasat dornici de a ne imbogati garderoba cu piese fresh si cat mai estivale. In definitiv, nimeni nu mai vrea sa auda de sezonul rece si ne vedem deja fast-forward in zile fierbinti de vara, alaturi de un cocktail aromat. Aloha!

DEICHMANN face o trecere in revista a celor mai hot tendinte in materie de incaltaminte, traduse in noile modele disponibile incepand de acum in magazine. De la saboti cu talpa chuncky la clasicul sneaker, iata ce ne dorim in noul sezon:

Platforme

Fie ca le iubesti sau te feresti de ele, sandalele cu platforma au defilat spre noul sezon la toate marile case de moda internationale. Hot: poarta-le cu jeans in varianta grounge, cu talpa stil “tractoras”. Hotter: orice model de espadrillas wedge cu panglici pe glezna - sunt suficient de sexy pentr a-ti pune in evidenta feminitatea dar si confortabile pentru a tine pasul cu distractia toata ziua.

Intre degete

Slapii de piscina fac un upgrade in piele in varianta de oras. Fixatia designerilor pentru confort in acest sezon a dat nastere unor versiuni chic cameleonice, potrivite unor decoruri smart -casual. Obisnuiteste-te sa petreci mai mult timp la salon - pantofii cu bareta intre degete se poarta doar cu pediciura impecabila!

Flower power

Sandalele inflorate sunt cele mai chic descoperiri din acest sezon: tocul mic, patrat sau ascutit si baretele care subtiaza optic talpa piciorului sunt retetele succesului in combinatie cu sosete subtiri (da, ai citit bine). Daca nu ai mai purtat sandale cu sosete din scoala generala este momentul ss redescoperi aceasts tendinta adorabila in cele mai cool combinatii.

Black magic

O maxi tendinta a sezonului cald pe care trebuie sa o ai in vedere este reprezentata de pantofii negri cu varf ascutit. Sexy, aristocratici si extrem de eleganti, vor deveni obiectul dorintei oricarei fashioniste. Ii poti stiliza la orice tinuta, cu conditia sa pastrezi gleznele la vedere.

Tennis

Albi, din piele, sau colorati, din panza. Design clasic. Succes garantat. Va fi dificil sa te decizi intre cele doua modele retro de inspiratie optzecista care vor cuceri street style-ul 2021. Cel mai bine ar fi sa nu te limitezi doar la o pereche.

