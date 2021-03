Încălzește, curăță, întinerește - FOREO prezintă LUNA 3 plus, un produs revoluționar de îngrijire a pielii!

Un dispozitiv extrem de inteligent, cu posibilități nelimitate.

comunicat de presa

Noi, cei de la FOREO, ne dorim să mergem în mod constant la următorul nivel, încercând să creștem ritmul și temperatura în rutina noastră zilnică de îngrijire. Literalmente. După cercetări solicitante, acum vă putem prezenta cu plăcere noul nostru produs - dispozitivul sonic LUNA 3 plus, care vă va duce la un nivel cu totul nou în materie de îngrijire a pielii. Nu numai că va curăța ca niciodată, dar vă va oferi și fermitate tenului. Și totul în doar 2 pași!

Frumusețe pură la îndemână

LUNA 3 plus este singurul dispozitiv pentru îngrijirea pielii din lume care este prezăvut atât cu funcție termică, cât și cu microcurent, care accelerează îngrijirea pielii la tine acasa și vă permite să vă îngrijiți tenul într-un mod care anterior era disponibil doar în saloanele de înfrumusețare. Acest dispozitiv profesional generează căldură care, în combinație cu pulsații sonice și perii moi de silicon, literalmente „dizolvă” murdăria. Pulsațiile cu microcurent concentrate și complet sigure redau apoi aspectul tineresc și strălucirea naturală a pielii. Obținerea unui ten perfect curat și relaxat fără riduri nu a fost niciodată mai ușoară!

„Curățarea temeinică este primul și cel mai important pas în îngrijirea adecvată a pielii”, spune specialistul în îngrijirea pielii Chris Luckham de la FOREO, Elveția, adăugând: „De aceea, în 2013 am lansat prima perie sonică pentru față - acum iconica LUNA. Spun întotdeauna, curățarea profundă este extrem de importantă și funcția prin încălzire este într-adevăr o descoperire. Pe măsură ce pielea este încălzită, porii sunt deschiși, ceea ce înseamnă că faza de îngrijire ulterioară (de exemplu, aplicarea serumului, a esenței hidratante sau a cremei) va fi mult mai bine absorbită de piele. Curățarea termică ne pregătește perfect pielea pentru orice produs cosmetic cu care dorim să ne răsfățăm. ”

În plus, față de funcția de curățare profundă cu ajutorul căldurii, LUNA 3 plus oferă, de asemenea, îngrijire concentrată cu microcurenți, care întârzie îmbătrânirea. Tot ce trebuie să faceți este să asociați dispozitivul cu aplicația mobilă FOREO For You și să-l lăsăți să vă atingă pielea pentru a-i redea luminozitatea naturală.

LUNA 3 plus este prezavută cu 8 senzori situați între firele moi de silicon ultra-igienice, care se încălzesc până la o temperatură ideală predeterminată de fiecare dată când este utilizată. Aceasta elimină impuritățile de la adâncimea porilor, fără a perturba echilibrul natural al pielii. În combinație cu 8.000 de pulsații T-sonice pe minut, LUNA 3 plus elimină până la 99,5% din impurități, sebum și reziduuri de machiaj. Rezultatul? Curățarea delicată, dar extrem de profundă a pielii și un ten proaspăt și radiant.

Antrenament stimulant al pielii folosind microcurent

Mocrocurentul creeaza un efect de facelift natural care confera pielii fermitate și contur în siguranță și fără durere. Acesta emite o tensiune extrem de redusă a curentului electric (adică „micro”), care poate antrena și întări în mod eficient mușchii feței.

LUNA 3 plus este singurul dispozitiv din lume care combină funcția de curățare a pielii cu microcurentul. Dispozitivul inteligent este prevazut cu sfere mici de metal care actionează în zonele unde pielea are nevoie. Sub influența microcurentului, celulele pielii se descompun astfel încât să se poată regenera și să fie mai puternice - similar cu mușchii noștri, pe care îi antrenăm în sala de sport. Acest antrenament vizat acționează asupra semnelor vizibile ale îmbătrânirii în diferite straturi ale pielii, definind forma și conturul feței.

LUNA 3 plus este disponibil pe www.foreo.com și pe www.notino.ro