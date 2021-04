Trăiește vara în fiecare zi cu produsele pentru fermitate NIVEA Q10!

Cum ar fi ca în fiecare zi pielea ta să aibă acel bronz auriu, care îți dă încredere în tine? Să ai acea stare de vară, cu entuziasm și dorință de a experimenta lucruri noi? Să te simți liberă, să îți creezi noi amintiri și să te bucuri de fiecare zi la maximum?

comunicat de presa

Setează-ți o stare de bine și bucură-te de vară în fiecare zi cu produsele pentru corp din gama Q10 de la NIVEA - pentru a avea o piele fermă și catifelată indiferent de sezon.

Loțiunea de corp Q10 pentru fermitate și efect de bronzare te ajută să obții un bronz uniform, cu aspect natural și o piele mai fermă și hidratată! Formula inovatoare pentru fermitate, îmbogățită cu Q10 îmbunătățește elasticitatea pielii în doar 10 zile. În plus, îți oferă un look bronzat cu aspect natural și are un parfum fresh plăcut pe care îl vei adora!

are o nouă formulă puternică ce conține „complexul de energie“ alcătuit din Coenzima Q10, L-Carnitină și Extract de Lotus. L-Carnitina proprie pielii stimulează conversia acizilor grași în energie*, Coenzima Q10 ajută la recăpătarea energiei celulare* iar extractul natural de Lotus reduce formarea de noi celule grase*.

*teste in-vitro

Preț recomandat: 22.5 lei