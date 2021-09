Cele mai bune ingrediente cosmetice, potrivit dermatologilor

Dacă eşti în căutarea celor mai eficiente produse de îngrijire a pielii, iată care sunt ingredientele cheie pe care ar trebui să le cauţi pe etichete!

Industria de beauty este într-o continuă evoluţie şi în fiecare lună apar produse noi pe rafturile magazinelor de specialitate sau în farmacii. Dacă nu ştii cum să le alegi pe cele potrivite pentru tine sau încă nu ai găsit produsele ideale pentru rutina ta de îngrijire, atunci inspiră-te de la dermatologi. Iată care sunt cele mai eficiente ingrediente cosmetice pe care ar trebui să le cauţi şi tu în produsele de îngrijire.

Acidul hialuronic

Acidul hialuronic este o substanță care este produsă în mod natural în corpul nostru și este eficient deoarece reține de o mie de ori mai multă apă decât greutatea sa. Acest lucru nu numai că ajută pielea să rețină umezeala, ci şi împiedică evaporarea sa. Este unul dintre cei mai buni agenți de hidratare disponibili atât pentru tipurile de piele grasă, cât și pentru cea uscată. Un ser de acid hialuronic este un adaos excelent la multe rutine de îngrijire a pielii, mai ales în lunile de toamnă și de iarnă.

Acizii alfa-hidroxi (AHA)

Acidul glicolic și acidul lactic sunt ambii membri ai grupului AHA. Acidul glicolic este derivat din trestie de zahăr, în timp ce acidul lactic este derivat din lapte. Acizii permit celulelor moarte ale pielii să se desprindă de suprafaţă, dezvăluind celulele mai noi de dedesubt. De asemenea, studiile au arătat că folosirea unui ser cu AHA, cum este cel de la Revox, creşte producția de colagen, ajută la tratarea cazurilor ușoare până la cele moderate de acnee, reduce ridurile și liniile fine, dar și hiperpigmentarea.

Ceramidele

Gândeşte-te la celulele pielii ca la cărămizi, iar la aceste grăsimi (ceramidele sunt un tip de lipide) ca fiind o parte esenţială a mortarului care le ţine împreună şi care ține la distanță factorii iritanți externi. Problema este că nivelurile de ceramide scad odată cu înaintarea în vârstă, deci este important să foloseşti produse cu ceramide, care sunt identice cu cele produse la nivelul pielii, chiar și în formele sintetice și de origine vegetală (fitoceramidă). Studiile ştiinţifice au confirmat eficiența acestui tip de ingredient care poate crește nivelul de hidratare al pielii chiar cu 100%.

Retinol

Acest derivat de vitamina A este unul dintre cele mai studiate ingrediente pentru îngrijirea pielii, care este eficient pentru toate tipurile de piele. Ce face? Dermatologii susţin că promovează reînnoirea pielii, reduce episoadele acneice și mărește producția de colagen a pielii. De asemenea, retinolul funcționează ca un antioxidant şi ajută la remedierea daunelor provocate de radicalii liberi. Pe de altă parte, ajută la diminuarea liniilor fine și a ridurilor și poate ajuta chiar la eliminarea unora dintre efectele secundare ale daunelor provocate de soare.

Uleiul de argan

Acest ulei vegetal are multiple beneficii pentru toate tipurile de piele: conține vitamina E, acid ferulic, carotenoizi. Uleiul de argan este un agent antioxidant și antiinflamator care ajută la prevenirea și tratarea semnelor de deteriorare a pielii cauzate de soare, promovează vindecarea pielii și o hidratează. De asemenea, este eficient în reducerea aspectului ridurilor și liniilor fine, precum și a cicatricilor și vergeturilor. Este cel mai potrivit pentru pielea predispusă la acnee, dar şi pentru tenul normal sau gras. Dacă pielea ta este foarte uscată, dermatologii recomandă un ulei mai dens, cum ar fi cel de cocos.

Vitamina C

În primul rând, ar trebui să ştii că vitamina C poate fi de mai multe tipuri. Acidul ascorbic este cel pe care vrei să-l cauţi pe etichetele produselor de îngrijire a pielii: se absoarbe cel mai rapid și are cel mai puternic impact atunci când este aplicat local. Odată absorbit, ajută la stabilizarea și crearea moleculelor de colagen, făcându-l unul dintre cele mai bune ingrediente anti-îmbătrânire de pe piață. Vitamina C (sub formă de acid ascorbic) este, de asemenea, un antioxidant care ajută pielea să repare leziunile și este extrem de eficientă în reducerea hiperpigmentării.

Aşadar, oricare ar fi rutina ta de îngrijire în această toamnă, nu uita să incluzi şi ingredientele enumerate mai sus! Rezultatele le vei vedea în oglindă.

Sursă foto: Pexels.com

Vizionare placuta