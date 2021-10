Ne gândim cu melancolie la zilele călduroase de vară, au ramas chiar și câteva poze de pe plajă sau din vacanță, pe care încă nu le-am postat. Ei bine, este momentul să ne bucurăm de prezent, de culorile de afară pe care natura le prezintă parca într-o expoziție continuă, de apusurile de toamna și sa ne pregătim pentru zilele cozy de iarnă.

Așadar, daca ne dorim sa fim în categoria #nofilterneeded, avem nevoie de un ritual de skincare pentru zile cu mai puțin soare, care să îi redea pielii noastre strălucirea și fermitatea, totodată să o mențină hidratată și protejată de temperaturile scăzute specifice anotimului rece.

În căutarea produselor potrivite pentru această perioada și modul în care le aplicăm, cu scopul de a obține rezultate optime pentru tenul nostru, ne oprim la un ingredient minunte. Este vorba despre vitamina C, atât de necesară și benefică organismului, recomandată cu precadere în sezonul rece.

Despre aceasta știm că poate fi consumată în diverse forme, am aflat de ea încă din vremea copilariei, cand eram sfătuiți să consumăm fructe și legume pentru aportul lor de vitamine.

Deși probabil aveți inclusă vitamina C în lista cu suplimente esențiale pentru imunitate și combatere a răcelilor, singura modalitate de a garanta efecte vizibile pentru ten, constă în aplicarea directă pe piele, a serumurilor și a altor produse cu vitamina C în conținut.

Recunoscută drept unul dintre cele mai bune ingrediente anti-îmbătrânire de pe piață și totodată cheia pentru menținerea unui ten neted, uniform și strălucitor, aplicata pe piele, vitamina C are efecte miraculoase. Ea ajută la eliminarea petelor și la uniformizarea tenului, la refacerea fibrelor de colagen, la calmarea tegumentului, grație proprietăților anti-inflamatorii, este un excelent antioxidant și îmbunătățește sistemul defensiv al pielii împotriva semnelor de îmbătrânire prematură. Pe scurt, este un element anti-ageing senzațional, cu rezultate rapide atunci când este aplicată corect și consecvent.

Majoritatea oamenilor pot utiliza produsele cu vitamina C pentru o perioadă îndelungată de timp fără a prezenta reacții adverse. De asemenea, aceasta poate fi aplicată pe ten în combinații diverse, împreună cu alte substanțe active de îngrijire a pielii, inclusiv acizi alfa, retinoizi și SPF.

Produsele din gama Vitamin C de la Elmiplant conțin vitamina C stabilizată și cu toleranță ridicată, protejează tenul de iritații și ajută la prevenirea procesului de îmbătrânire premature a pielii, devenind în felul acesta un must have al rutinei de skincare.

Fiolele cu vitamina C, cu efect de brightening & anti-ageing, conțin 95% ingrediente de origine naturală și 5% complex de vitamina C și aminoacizi pentru strălucire.

Cremele de zi si de noapte, din aceeasi gamă, a căror formulă conține vitamina C, extracte de portocală și lime naturale, bogate în antioxidanți, vitamin B3, D Panthenol și acid Hialuronic, constituie o combinație unică de ingrediente active ce ajută la menținerea unui aspect sănătos al tenului.

Pentru a oferi un răsfăț instant pielii, prin iluminarea, revitalizarea si energizarea acesteia, masca tip șervetel din gama elmiplant Vitamin C este soluția perfectă. Infuzată cu vitamina C, Niacinamide (Vitamina B3) și Extract de Portocale, rezultatele se observă după doar 15 minute de la folosire – tenul va arăta împrospătat, mai sănătos și mai radiant.

Trebuie să ne asigurăm de fiecare dată că verificăm data de expirare a produsului. Dacă produsul s-a întunecat sau și-a schimbat culoarea, vitamina C s-a oxidat probabil. Deși produsul este încă sigur de utilizat, nu mai are aceleași beneficii.

Let’s Glow Up!