Adevăr sau minciună: 4 mituri cosmetice distruse

Iată adevărul despre 4 dintre cele mai cunoscute mituri din industria cosmetică!

De foarte multe ori am auzit tot felul de păreri referitoare la industria cosmetică și m-am întrebat dacă sunt sau nu reale. După multe cercetări, testări de produse și discuții cu specialiștii, am reușit să aflu care este adevărul din spatele celor mai cunoscute discuții referitoare la produsele cosmetice și utilitatea lor. Acum am decis să vi le prezint și vouă pentru a cunoaște ce este cu adevărat benefic pentru sănătatea chipului tău.

Mit cosmetic: Folosirea mai multor produse diferite fac bine tenului.

Adevăr:

Este adevărat că un ten cu probleme necesită o îngrijire mai specială și totodată, folosirea unei rutine extrem de complexe. Acest lucru nu este general valabil și nu este pentru toate persoanele. Un ten fără probleme nu are nevoie de foarte multe produse de skincare. În plus, combinarea mai multor substanțe active vă poate distruge tenul! De exemplu, vitamina C, utilizată în aceeași rutină cu produse ce conțin niacinamide, vă poate traumatiza tenul.

Mit cosmetic: Cantitatea mai mare de produs va produce efecte mai benefice asupra tenului.

Adevăr:

De foarte multe ori este necesară o cantitate mica de produs cosmetic pentru a acționa în profunzime. În același timp, există produse care odată consumate în exces, pot provoca leziuni la nivelul pielii. Aici putem încadra acizii precum acidul salicylic (care ajută la îndepărtarea coșurilor), acidul glicolic (ce ajută la netezirea ridurilor) sau retinolul. Acestea trebuie utilizate strict în zonele de interes fiindcă odată depășit acest lucru, vă puteți confrunta cu adevărate probleme precum arsuri.

Mit: Toată lumea ar trebui să folosească tonerul.

Adevăr:

Chiar dacă în ultima perioadă a apărut din ce în ce mai des tendința de a avea foarte multe produse în rutina de skincare, tonerul NU este pentru toată lumea. Dermatologii arată că acesta poate fi folosit doar de persoanele care au neapărată nevoie de el. În această categorie se încadrează acele persoane cu un ten gras sau acneic. Dacă te numeri printre ghinoniste, îți recomand să alegi unul care are în componență cel puțin 2% acid salicilic. În cazul în care ai tenul normal, mixt sau uscat, poți folosi doar apa micelară sau lapte demachiant.

Mit: Cu cât folosești mai multe produse de skincare cu SPF, cu atât vei fi mai protejată.

Adevăr:

Unele persoane au impresia că dacă fondul de ten conține SPF 15%, crema hidratantă 20%, iar spray-ul de fixare 50%, într-un final, ele vor fi protejate 85% de razele soarelui. Adevărul este că acestea nu se adună! Vei primi protecția cea mai mare aplicată, dar nu va exista posibilitatea de a „uni” celelalte SPF-uri.

Vizionare placuta

Foto Dean Drobot