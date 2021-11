Cele mai eficiente combinaţii de ingrediente active pentru un ten impecabil

Află care sunt ingredientele vedetă în lumea produselor de beauty şi cum le combini inteligent pentru a te bucura de un ten fără cusur!

Majoritatea alegerilor noastre în ceea ce priveşte îngrijirea pielii se bazau în trecut, de exemplu, pe notorietatea brandului, dar din ce în ce mai multe femei se concentrează acum pe ingredientele active ale unui produs de beauty. Asta înseamnă că femeile se documentează atent cu privire la necesităţile tipului lor de ten şi cer sfaturi din partea experților. Pe de altă parte, vorbim tot mai des de ingrediente vedetă în ceea ce priveşte îngrijirea tenului, de exemplu, retinolul sau acizii Alfa-hidroxi (AHA), însă combinarea lor nu este întotdeauna recomandată. Dacă şi tu te bazezi pe astfel de ingrediente pentru a avea un ten impecabil, iată care sunt combinaţiile cele mai bune.

Retinolul şi acidul hialuronic

Retinolul este un ingredient foarte popular şi recomandat pentru prevenirea ridurilor, estomparea liniilor fine și a ridurilor existente. De asemenea, este un ingredient care conferă luminozitate tenului tern, prin funcţia sa de exfoliere, care determină regenerarea la nivel celular, având ca rezultat o piele nouă mai strălucitoare și mai netedă. De asemenea, este un ingredient recomandat şi persoanelor care au tenul gras, deoarece reglează producţia de sebum şi reduce recurenţa erupţiilor acneice.

Medicii recomandă utilizarea produselor cu retinol, indiferent că vorbim de ser sau cremă, doar seara, deoarece în contact cu lumina naturală acesta poate cauza mici leziuni ale epidermei. Aşadar, dacă seara foloseşti produse pe bază de retinol, ziua este indicat să foloseşti produse pe bază de acid hialuronic, care hidratează în profunzime şi potenţează beneficiile retinolului. Poţi opta pentru creme, seruri sau masti de fata ca să te bucuri de efecte cu adevărat spectaculoase.

Vitamina C şi crema de protecţie solară

Dacă ai probleme cu hiperpigmentarea, atunci aceasta este combinaţia câştigătoare pentru tine. Ce înseamnă hiperpigmentarea? Înseamnă că după expunerea la soare pe piele apar pete de diferite dimensiuni, de culoare mai închisă. De asemenea, poate însemna că după vindecarea unei leziuni acneice în locul ei rămâne o pată mai închisă la culoare. Dacă te confrunţi cu astfel de situaţii, un ser cu vitamina C poate fi ideal în rutina de îngrijire.

Vitamina C este un antioxidant puternic, ceea ce înseamnă că protejează tenul de radicalii liberi dăunători cauzați de expunerea la razele nocive ale soarelui (UA şi UVB). Pe de altă parte, vitamina C limitează secreţia de melanină (hormonul care da pigment pielii), ceea ce ajută la uniformizarea nuanței tenului, care devine mai strălucitor. Când foloseşti produse pe bază de vitamina C, este important să aplici şi cremă de protecţie solară cu factor ridicat, preferabil 50.

Alfa-hidroxi acid (AHA) şi Beta-hidroxi acid (BHA)

Una dintre cele mai eficiente modalităţi de a-ţi curăţa porii este de a introduce în rutina ta de îngrijire a pielii combinaţia de acizi AHA şi BHA. Cea mai bună variantă de utilizare a acestor două tipuri de acizi este alegerea unei soluţii de peeling care le înglobează pe ambele.

Precauţii

Alfa-hidroxi acizii au devenit foarte populari în ultimii ani datorită proprietăţilor lor remarcabile. Produsele pe bază de AHA ajută la netezirea pielii, la reducerea petelor şi a hiperpigmentării, dar și la ameliorarea aspectului cicatricilor. Mai puțin cunoscut, beta-hidroxi acidul face parte din categoria acizilor neabrazivi și este derivat din salicină, o substanță chimică similară aspirinei. Exfolianții BHA sunt de obicei fabricați cu acid salicilic (SA), dar există şi alte forme de BHA, cum ar fi acidul tropic, acidul malic și acidul citric. Când sunt adăugaţi în produse pentru gomaj, creme, loțiuni și peelinguri, BHA acţionează ca un exfoliant, antiinflamator și agent antimicrobian, dar are şi funcţii anti-îmbătrânire.

Am văzut mai sus care sunt combinaţiile cele mai bune de ingrediente pe care le poţi face pentru un ten strălucitor. Pe de altă parte, există şi combinaţii care trebuie evitate, deoarece pot deteriora semnificativ pielea. Printre ele se numără vitamina C şi acizii AHA şi/sau BHA, retinolul şi acizii AHA şi/sau BHA.

Aşadar, indiferent de brandurile pe care le alegi, fii atentă la ingredientele active din produsele tale preferate şi ţine cont de sfaturile de mai sus atunci când le combini.

Sursa foto: Pexels.com

Vizionare placuta