De Black Friday, reduceri de până la 90%, atât pe site, cât și în cel mai nou magazin fizic BeWell Store

Toate femeile își doresc să se simtă bine în pielea lor, în plus există o preocupare tot mai intensă de a face alegeri conștiente și de a se îndrepta din ce în ce mai mult spre produse de îngrijire a pielii non-toxice, ce au la bază ingrediente naturale sau care sunt 100% vegane.

“BeWell Store a luat naștere tocmai din dorința de a le oferi femeilor această alternativă, de frumusețe non-toxică, prietenoasă cu mediul înconjurător.Venim în întâmpinarea celor care acordă o importantă tot mai mare unei rutine de skincare elaborate, cu produse atent selecționate, organice și vegane. Am creat acest brand tocmai pentru că și eu, că femeie, am simțit la un moment dat nevoia să fiu mai atentă cu produsele pe care le aplic pe piele și am început să caut produse bio, cu ingrediente organice care să ajute în mod natural la procesul de refacere celulară şi în lupta anti-aging, așadar, majoritatea produselor disponibile pe bewellstore.ro au fost testate de mine înainte de a le aduce în atenția publicului feminin. Este modul meu de a garanta pentru ceea ce comercializăm.” – a declarat Gina Maican, owner-ul BeWell Store.

Branduri coreene premium - în exclusivitate

Produsele coreene sunt recunoscute pentru eficacitatea lor în ameliorarea diverselor imperfecțiuni ale tenului şi crearea aşa numitului efect de “glass skin” la care râvnesc toate femeile. Coreencele sunt renumite pentru meticulozitatea și dedicarea cu care își mențin aspectul de piele perfectă, iar acum româncele au și ele acces la produsele folosite de acestea.

BeWell Store pune la dispoziţie o selecţie de cosmetice coreene autentice de înaltă calitate, cu ingrediente active pe bază de plante cu tradiţie în îngrijirea pielii, combinate cu beneficiile tehnologiei moderne. BeWell Store este unic importator în România pentru branduri coreene premium aduse în exclusivitate: SOROCI, Thank you Farmer, Dermafirm și Orjena, şi pentru branduri vegane precum Little Butterfly şi Nourish London.

Până la 90% discount la produsele tale preferate!

Şi asta nu e tot, pe e-shop-ul www.bewellstore.ro, ai acces la o gamă variată de produse de make-up fără parabeni - Lovren, iar gama de produse vegane Little Butterfly este o alegere ideală când vine vorba de îngrijirea pielii celor mici.

În plus, luna noiembrie vine cu un motiv de bucurie - reduceri de până la 90% la unele produse - atât pentru persoanele care au încercat deja produsele BeWell Store şi s-au îndrăgostit de ele, cât și cele care le vor testa pentru prima oară cu această ocazie! Campania BLACK FRIDAY LIKE NEVER BEFORE se va desfășura online între 12 -14 noiembrie, iar în magazinul fizic se prelungește cu o zi!

Primul concept store BeWell din țară

Există un interes foarte mare în România pentru astfel de produse, aşadar după succesul înregistrat în online, în toamna aceasta a fost inaugurat și primul Beauty concept store - BeWell Store din București, pe Str. Mendeleev nr. 8, unde, pe lângă cele mai îndrăgite produse de skincare, sunt disponibile și parfumuri consacrate.

Reduceri de Black Friday vor fi şi în magazinul fizic, între 12-15 noiembrie. Persoanele care preferă să meargă să vadă şi să testeze produsele înainte de achziție, vor beneficia şi de consilierea specialiştilor în alegerea celor mai potrivite produse, alături de discounturile semnificative.

Filosofia de business Be Well Store, axată pe grija de a oferi oamenilor frumusețe exterioară și interioară făcând apel la ingrediente organice, este dublată de aceea de a proteja mediul înconjurător prin folosirea de produse naturale, biodegradabile și reciclabile. Această preocupare s-a materializat prin intermediul campaniei Stop. Shop. Grow, desășurată în parteneriat cu Asociația Mai mult Verde.

Campania care tocmai s-a încheiat la începutul lunii noiembrie a strâns, atât din contribuţiile fiecărui cumpărător de pe site-ul bewellstore.ro care au ales să sprijine cauza, ținând cont că fiecare comandă pe site însemna un nou puiet ce urma să fie plantat, cât şi din contribuţia ownerilor BeWell Store fonduri pentru plantarea a peste 2000 de puieţi. Acţiunea de plantare urmează să se desfășoare în judeţul Giurgiu, iar alături de BeWell store va fi și Sorina Fredholm, brand ambassadorul BeWell store pentru această cauză de responsabilitate socială.

Despre BeWell Store

Conceptul BeWell Store s-a născut din dorința de a oferi oamenilor frumuseţe exterioară şi interioară într-un mod natural, dar şi de a proteja mediul înconjurător prin folosirea produselor organice, biodegradabile şi reciclabile. Misiunea BeWell Store este ca în fiecare zi să aducă o schimbare în bine în societate, să inspire cât mai multe persoane să trăiască sănătos şi să descopere şi să aprecieze produsele de înfrumuseţare non-toxice.

Adresă concept store: Str. Mendeleev nr. 8, București

Website: www.bewellstore.ro

Instagram: https://www.instagram.com/bewellstore

Facebook: https://www.facebook.com/bewellstore.ro

