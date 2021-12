Trucuri pentru a te mentine tanara si atragatoare

Conform studiilor recente s-a constatat ca aspectul pielii de pe maini, brate, gat si piept influenteaza foarte mult varsta perceputa de cei din jur. Imbatranirea este inevitabila si nu ne putem opune acesteia, doar ca, multumita anumitor trucuri cosmetice si unei alimentatii corecte, putem sa facem sa para ca pentru noi timpul sta in loc.

Pentru inceput, tot ce trebuie sa facem este sa renuntam la produsele de infrumusetare care contin substante chimice. Acestea, nu doar ca ataca pielea, dar ii accelereaza procesul de imbatranire. Este foarte adevarat, ca pe moment, par a fi cea mai buna alegere pentru tenul si imaginea noastra. Pe termen lung insa, efectele sunt dezamagitoare. Cel mai bun exemplu il reprezinta persoanele care fac abuz de machiaj, utilizandu-l zilnic, in exces. Mai mult de atat, apeleaza frecvent la saloanele de solar si se expun inconstient de mult la soare.

In cele ce urmeaza, dezbatem problema in amanunt, sugerand cateva trucuri utile pentru pastrarea unei imagini impecabile indiferent de varsta.

1 – Evitarea radiatiilor solare

A nu se intelege ca soarele nu este bun pentru organism. Ba din contra, este recomandat sa fim “vazuti” zilnic de soare pentru asimilarea vitaminei D in organism. Dar asta doar dimineata pana la orele amiezii. Orice expunere indelungata la radiatiile solare de la ore de varf, ne afecteaza direct, prin descompunerea elastinei din piele, fapt ce ii provoaca un aspect necomercial, ridat si patat.

2 – Consumul zilnic al cantitatii optime de apa

Hidratarea este foarte importanta pentru organism. Asemenea unei plante care se bucura de apa pe care i-o oferim zilnic, la fel de mult si corpul nostru merita tratamentul cuvenit. Cum ne trezim dimineata, bem doua pahare de apa pentru a permite functiilor organismului sa aiba “benzina” sa porneasca “motoarele” si musai, minim doi litri pe parcursul zilei.

Deshidratarea poate determina rapid un aspect uscat al pielii, aspect ce favorizeaza aparitia ridurilor. Putem combate asta prin consumul regulat de apa, lichidul vital de care tesuturile si celulele noastre au atata nevoie.

3 – Respectarea programului de odihna

Organismul nostru secreta, sub stimulul intunericului, melatonina, un hormon al glandei pineale “vinovat” de starea de somnolenta care ne invaluie odata cu lasarea serii. Si nu este deloc recomandat sa incercam sa schimbam mecanismul natural al organismului nostru, prin consumul de cafele sau energizante. Atunci cand corpul ne trimite semnalul, noi trebuie sa executam, la orizontala.

Toate celulele si functiile organismului se refac complet in timpul somnului, atunci cand corpul este in stare latenta. Nici cel mai mare organ al corpului, pielea, nu este privat de aceste beneficii naturale, acesta regenerandu-se substantial in urma unui program de odihna bine stabilit.

Cu siguranta, putem proba pe pielea proprie, cum ne simtim ziua, daca seara incercam sa adormim nu mai tarziu de 22:30.

Orice femeie care isi respecta corpul este cu atat mai apreciata si complimentata. Si nu ca ar face asta doar pentru aprecierea altora, cat pentru sanatatea si tonificarea pielii.

Ca atare, este mai mult decat necesar ca dupa o sedinta de indepartare a parului cu un epilator modern achizitionat ca urmare a recomadarilor expertilor, sa folosim o crema hidratanta care sa mentina elasticitatea si stralucirea pielii pe tot parcursul zilei.

Sunt recomandate cremele naturale cu extract de aloe vera sau, in general, cu extract de plante. A nu se folosi cremele din comert care contin suficient de multi parabeni, adica un tip de conservanti care pot avea rol fungic si daunator pentru piele.

5 – Folosirea unor lenjerii de pat adecvate

Primele patru trucuri nu ar avea desavarsire fara a tine cont si de cel al alegerii lenjeriei corecte pentru pat.

Lenjeria de pat trebuie sa fie realizata 100% din bumbac satinat, sa fie delicata la atingere si sa asigure confort termic si comoditate.

Pielea noastra va fi astfel protejata pe parcursul noptii de supraincalzire sau alte efecte neplacute cauzate de lenjeriile obisnuite.

Toate aceste trucuri nu ar avea o valoare ridicata daca din cotidianul nostru lipsesc activitatea sportiva si alimentatia corecta, bazata in special pe hrana cruda.

Consimtind asupra unui program zilnic echilibrat care sa imbine toate ideile mentionate mai sus, avem numai de castigat. Si noi si tenul nostru.

Abia atunci putem sustine ca avem dreptul sa ne “vindem scump pielea”...

Vizionare placuta