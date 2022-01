3 produse de îngrijire eficiente pentru un ten luminos, chiar și în timpul iernii

Iată câteva produse care te vor ajuta în mare măsură iarna aceasta!

Pe tot parcursul anotimpului rece, la nivelul tenului se produc o serie de schimbări. Din pricina temperaturilor scăzute, a vântului puternic și a umezelii crescute, pielea tinde să se usuce mai repede, căpătând un aspect tern. Întrucât rutina de îngrijire trebuie adaptată în funcție de sezon, este important să mizăm pe formule onctuoase, cu un efect intens hidratant, să ne exfoliem pielea frecvent, pentru a îndepărta celulele moarte sau murdăria acumulată, și să includem în ritualul de îngrijire diverse tratamente, precum măști, fiole sau seruri, ce refac bariera naturală a pielii.

Pentru că fiecare persoană ar trebui să se simtă confortabil în propria piele, indiferent de sezon, iată câteva produse esențiale, de care tenul tău se va bucura în această iarnă!

Cremă hidratantă cu SPF

Fără îndoială, crema hidratantă reprezintă un produs de bază, care nu ar trebui să lipsească din trusa oricărei persoane. Indiferent dacă tipul de ten este gras, mixt, uscat, sensibil ori normal, hidratarea constituie primul pas în păstrarea unei pieli care radiază de sănătate. La fel de importantă este și includerea protecției solare în timpul zilei, chiar dacă razele soarelui nu au aceeași intensitate ca în timpul verii. Specialiștii recomandă utilizarea unui produs cu factor de protecție zilnic, pentru a reduce șansele apariției cancerului de piele, a petelor solare și a preveni îmbătrânirea prematură. Astfel, dacă ideea de a folosi două produse distincte de îngrijire este o corvoadă, alege o cremă care îmbină cele două beneficii simultan.

În același timp, ingredientele active din compoziția produsului vor hrăni intens pielea, creând o barieră protectoare împotriva radicalilor liberi din natură, în timp ce factorul de protecție inclus protejează împotriva efectelor nocive, cauzate de expunerea continuă la soare. În plus, vei diminua substanțial timpul dedicat aranjării în fiecare dimineață. După ce produsul se absoarbe complet în piele, nu-ți mai rămâne decât să întinzi fondul de ten cu ustensila preferată, din setul cu pensule machiaj, să aplici un pic de mascara, un ruj și ești gata să cucerești lumea.

Balsam de buze

Așa cum întregul organism suferă din pricina frigului și a schimbărilor frecvente de temperatură, buzele sunt mai expuse deteriorării, din pricina faptului că nu sunt apărate de un strat suplimentar, cum se întâmplă în cazul pielii. În mod semnificativ, deshidratarea buzelor va produce o senzație inconfortabilă de strângere, caracterizată printr-un aspect crăpat și neîngrijit. Desigur, situația poate fi prevenită, cu ușurință, prin aplicarea unei cantități rezonabile de balsam de buze, de câte ori simți nevoia de hrănire sau hidratare. Printre ingredientele benefice pentru bunăstarea buzelor amintim untul de shea, glicerina, untul de cacao sau ceara de albine.

Cremă pentru conturul ochilor

Asemenea tenului, zona din jurul ochilor are nevoie de atenția noastră. Având o structură mai sensibilă față de restul feței, pielea tinde să-și arate vârsta mai repede în acest loc, prin apariția ridurilor fine de expresie, a cearcănelor sau a pungilor de sub ochi. Fii mereu cu un pas înaintea semnelor lăsate de timp, prin alegerea unei creme îmbogățite cu retinol, acid hialuronic, ceramice, vitamina C, antioxidanți sau cofeină. Pe rând, fiecare dintre aceste elemente promite să elimine vulnerabilitatea zonei din jurul ochilor prin menținerea unui nivel optim de hidratare în țesuturi, reducerea stresului oxidativ și stimularea producției de colagen.

În plus, încearcă de fiecare dată să-ți protejezi pielea feței de frig, prin purtarea unui fular, care să acopere gura și nasul, unui set de mănuși călduroase, fabricate din lână de merinos sau bumbac, precum și prin aplicarea unui tratament de îngrijire cu acid hialuronic, cel puțin o dată pe săptămână.

Sursă foto: Pexels.com

Vizionare placuta