CAMPANIA FOREO VALENTINE’S DAY INVITA OAMENII SA-SI SCRIE PROPRIUL BASM MODERN

In timp ce multor oameni le displace ideea de 14 februarie, nu putem nega faptul ca ziua de Valentine's Day devine mai populara decat Craciunul. In spatele celei mai iubite sarbatori, compania suedeza de tehnologie de frumusete FOREO a efectuat un sondaj global si a constatat ca 81% dintre oameni simt ca, atunci cand vine vorba de intalnirile moderne, se pune pret pe sex in detrimentul iubirii.

In timp ce unii s-ar putea grabi sa sustina ca motivul acestei perspective pesimiste asupra dragostei si a romantismului consta in popularitatea crescanda a aplicatiilor de intalniri care fac sexul ocazional mai disponibil ca niciodata, realitatea este mult mai sumbra. Sondajul FOREO a dezvaluit ca pana la 49% dintre oameni s-au simtit judecati in timp ce isi petreceau timpul cu partenerul, mentionand diferenta de varsta (26%), etnia sau religia (22%) si orientarea sexuala (14%) drept principalele motive pentru care relatiile ar putea fi considerate controversate. In plus, 47% dintre respondenti au recunoscut ca evita sa se implice intr-o relatie cu persoana iubita de teama ca vor fi judecati de familie, prieteni sau de societate in general.

„Aceste statistici descurajatoare confirma ca nu disponibilitatea sexului este cea care sta in calea iubirii adevarate, ci frica si prejudecatile care ne tin pe loc. FOREO are rolul de a-i face pe oameni sa se simta bine in propria piele, unde o parte importanta a acestui lucru este de a fi propria persoana unica si frumoasa, care are increderea de a iubi pe oricine isi doreste. Dragostea este universala si nimeni nu poate sa-i puna o eticheta, motiv pentru care in aceasta zi de Valentine's Day vrem sa oferim o perspectiva diferita asupra iubirii, una cu care te poti indentifica si care sa fie mai potrivita pentru societatea evoluata a secolului XXI.”, explica Boris Trupcevic, CEO FOREO.

FOREO tocmai a lansat o campanie de constientizare numita „All colors of love”, care sarbatoreste toate complexitatile frumoase ale iubirii si ii inspira pe oameni sa aiba curajul de a-si trai propria versiune de basm modern. In plus, FOREO a pregatit un test pe retelele de socializare pentru toti cei care doresc sa afle mai multe despre ei insisi si sa-si inteleaga stilul de iubire.

Datele au dezvaluit o alta statistica alarmanta, ce arata ca pana la 57% dintre persoanele singure au raportat ca se simt presati sa-si gaseasca un partener, astfel incat ceilalti sa nu-i considere un esec. Alti 42% au recunoscut ca pur si simplu s-au complacut in alegerea partenerului doar pentru a evita a fi singuri. Aceste statistici demonstreaza faptul ca nu doar societatea critica alegerile noastre de viata, ci si ca noi suntem la fel de duri cu noi insine.

„In timp ce Valentine's Day provoaca valuri in zilele noastre, este usor sa uiti ca nu toata lumea are un partener si ca nu toata lumea isi doreste asta. Este timpul sa destigmatizam singuratatea si sa privim asta ca pe o alegere in care oamenii sunt curajosi si aleg sa nu se multumeasca decat cu dragostea adevarata, motiv pentru care FOREO doreste sa promoveze, dincolo de Valentine's Day, cea mai importanta forma de iubire - iubirea de sine, iar iubirea de sine incepe cu ingrijirea de sine, ceva ce uitam adesea in timp ce incercam sa tinem pasul cu provocarile vietii. In cele din urma, iubirea de sine este o conditie prealabila pentru a-i iubi pe ceilalti. Cei care nu au invatat sa se iubeasca pe ei insisi, cu greu il pot iubi pe celalalt”, spune Trupcevic.

Pionierul de beauty-tech este hotarat sa creeze un „rai pentru toata lumea” si sa zguduie din nou industria. Cand vine vorba de dragoste, singurul lucru care conteaza pentru FOREO nu este nici varsta, nici culoarea, ci tipul tau de piele. FOREO, campionul ingrijirii pielii, pune accentul pe combinarea celor mai bune tehnologii si inovatii pentru a oferi rezultate premium si personalizate care se reflecta in pielea ta stralucitoare.

Brandul este cel mai bine cunoscut pentru iconicul LUNA 3, cea mai moale si mai curata perie de curatare faciala din silicon din lume. LUNA a plasat FOREO pe harta lumii ca sinonim pentru „instrument de ingrijire a pielii” si a fost cel care a inceput calatoria globala a marcii. Dupa putin timp, UFO 2 a schimbat industria de frumusete direct din nucleu - oferind un tratament facial complet si supraalimentat in doar doua minute. Cu adevarat unic, avand propria categorie, UFO ia tratamentele profesionale de ingrijire a pielii din saloane si clinici si le pune in mainile tale, in confortul casei tale. FOREO continua sa dezvolte industria de frumusete cu cea mai recenta inovatie tehnologica, BEAR, primul dispozitiv medical cu microcurent aprobat de FDA cu Anti-Shock System™ care foloseste electricitatea pentru a stimula muschii, colagenul si elastina din piele printr-o procedura complet neinvaziva, fara injectii si nedureroasa, ridicand pielea si facand-o sa para mai intinerita.

Marca suedeza este cunoscuta pentru actiunile sale de a introduce inclusivitatea si diversitatea in industria frumusetii. In 2018, FOREO a lansat „His & His”, primul set cadou de frumusete pentru persoanele de acelasi sex, fiind in centrul promotiilor lor de Valentine's Day. Acest set in editie limitata a reprezentat o pauza revigoranta de la traditia marcilor care vizeaza exclusiv cuplurile heterosexuale in aceasta perioada a anului si a dat startul unei noi ere a frumusetii, condusa de eforturile FOREO de a promova unicitatea si diversitatea. Anul trecut, brandul a lansat o editie exclusiva a eroului sau LUNA 3, cu doar 100 de dispozitive create, transformandu-l intr-un monument modern pentru toti oamenii uimitori care-si traiesc adevarul si care sunt propria lor versiune de frumusete, fara etichete si, cu siguranta, fara limitari si prejudecati.

Pentru a afla mai multe despre FOREO, marca de beauty-tech cu cea mai rapida dezvoltare din lume, si pentru a fi la curent cu cresterea si inovatia viitoare, vizitati www.foreo.com sau urmariti @FOREO.

