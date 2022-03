Cum sa-ti pregatesti pielea pentru o intalnire

Fa-ti pielea sa straluceasca precum cea a celebritatilor de pe covorul rosu cu un tratament facial de 6 minute alaturi de dispozitivele FOREO

Realitatea din zilele noastre are un nou set de reguli definite de noul maestru numit Covid, unde s-a dovedit ca trebuie sa fim flexibili si agili, plutind prin aer ca pe niste note muzicale. Dand un scroll pe retelele de socializare si prin aplicatiile online, vedem atat de multe fete impecabile, unde totul arata pur si simplu perfect. Aplicatiile ofera atat de multe filtre utilizatorilor incat fata devine de nerecunoscut si departe de realitate. Brand-ul suedez de beauty-tech FOREO ofera sfaturi despre frumusetea naturala ce straluceste atat pe interior, cat si la exterior, in loc sa se foloseasca filtre, pentru a avea grija de pielea noastra si de sanatatea interioara. Chiar daca obtii mai multe aprecieri daca ai folosit filtre, asta inseamna doar ca persoanei respective i-a placut fata/baiatul din imagine - care nu arata ca tine, si care de fapt nu esti tu. Deci este real? S-ar putea sa ai o reactie nedorita atunci cand iesi la o intalnire si cealalta persoana nu te recunoaste.

Viseaza maret, incepe cu pasi mici, actioneaza acum

Esti foarte incantata sa iesi la intalnire cu persoana pe care ai intalnit-o online. Ati discutat, v-ati placut, evident, ti-ai facut o impresie si viziune asupra persoanei, dar sunt atat de multe intrebari fara raspuns. Esti dornica sa descoperi comunicarea non-verbala, cum ar fi limbajul corpului, energia celeilalte persoane, stilul de comunicare, increderea, tonul vocii etc. Dar daca ai folosi filtre pentru a te face sa arati mai frumoasa, cum ar reactiona cealalta persoana? Viseaza maret, incepe cu pasi mici, actioneaza acum.

O reactie a unei persoane manipulate si inselate de catre profiluri false

Mark si-a impartasit experienta intalnirii cu fata care l-a inselat cu fotografiile de profil de pe aplicatia de intalniri si cu emotiile pe care le-a avut cand s-a confruntat personal cu aceasta: „Am decis sa ies la o intalnire programata pe Tinder, lucru ce-l faceam destul de des la acea vreme. Au fost intalniri mai mult sau mai putin distractive, unele interesante, altele chiar plictisitoare. Cu toate acestea, a existat intotdeauna o certitudine ca amandoi suntem atrasi fizic unul de celalalt. Personalitatile noastre s-ar putea sa nu fi functionat impreuna, dar la sfarsitul zilei am putea spune ca ajunsesem sa ne cunoastem mai bine. Acest lucru a inceput sa se schimbe drastic intr-un punct in care aveam 2 intalniri de la care a trebuit sa plec.

Vorbeam cu aceasta fata si a fost distractiv si interesant, asa ca am decis sa ne intalnim sa mancam sushi, deoarece ne-am dat seama, vorbind, ca amandurora ne place. Ne-am hotarat sa ne intalnim in piata orasului. Acum, primul semn de intrebare pe care am decis sa-l ignor a fost cand mi-a trimis un mesaj cu 20 de minute inainte de a ne intalni si mi-a spus: „Nu sunt una dintre acele fete anorexice, sa stii.” Apoi a aparut si nu semana deloc cu pozele. M-am simtit inselat ca prima noastra interactiune (swipe-ul spre dreapta) a fost o minciuna. Totusi, am decis sa continui intalnirea si sa nu fiu inchis la minte. Dupa ce s-a incheiat, m-am simtit groaznic. Am fost pus intr-o ipostaza in care am fost mintit in fata si daca as fi adresat situatia, imediat as fi fost considerat nepoliticos sau grasfob. M-am simtit manipulat pentru ca mi-am luat timp din program pentru a vorbi cu aceasta fata in fiecare zi, timp de saptamani."- Mark, 25 de ani.

Mai putin inseamna mai mult: diversitate, sanatate interioara si autentica

FOREO te sfatuieste sa ramai fidela tie insati, reala, autentica si promoveaza ideea cum ca daca te simti bine, arati bine. Fiecare mar are o alta jumatate, si trebuie sa ai rabdare cu jumatatea ta. Investeste in pielea ta pentru a fi hidratata si sanatoasa. Sunt atat de multi factori care ne afecteaza pielea, deoarece este cel mai mare organ al corpului nostru si nu doar ca sufera foarte mult, ci si spune multe. Cercetatorii institutului FOREO arata ca stresul, somnul neregulat, obiceiurile alimentare si de baut, fumatul, luminile albastre de pe toate ecranele (mobil, televizor, laptop etc.), dar si multe probleme precum factorii genetici, cresterea si pierderea in greutate frecventa si neregulata pot cauza o piele lasata, roseata etc. FOREO este pionier in industria beauty-tech, combinand tehnologia de ultima ora si inovatia pentru a crea dispozitive inovatoare care iti dau inapoi atat timp, cat si bani, oferind totodata rezultate premium de ingrijire a pielii. Lumini LED, microcurent, pulsatii T-sonic – acestea sunt tehnologiile care nu cu mult timp in urma erau prezentate doar in science fiction, dar care acum sunt o realitate. Oamenii de stiinta de la Institutul FOREO au combinat cea mai recenta tehnologie cu un design suedez elegant pentru a crea manual cele mai inteligente dispozitive de ingrijire a pielii care functioneaza cu adevarat – astfel incat sa nu fie nevoie sa te chinui! Pentru a te pregati de o intalnire, FOREO vine cu cateva sfaturi.

FOREO iti ofera sfaturi de beauty-tech despre cum sa iti pregatesti pielea pentru a straluci precum Rita Ora pe covorul rosu

Vrei sa stii secretul din spatele stralucirii vedetelor? Raspunsul consta in dispozitivele de frumusete FOREO, care ofera pielii o stralucire sanatoasa alaturi de "tratamentul facial supraalimentat de 6 minute”. La FOREO credem in inovatie si stiinta si stim cat de mult iti poti ajuta pielea daca o tratezi corect. Am dezvoltat un tratament facial supraalimentat de 6 minute, care iti va transforma baia intr-un spa high-tech. Testele arata ca dispozitivele FOREO sunt mai eficiente in hidratarea instantanee a pielii, aratand mult mai rafinata, revitalizata, cu aspect mai ferm, imbunatatind aspectului general al pielii.

Tehnologia de frumusete imbunatateste vietile din toata lumea

Pasul 1: Un minut cu LUNA 3: Pentru o curatare profesionala

Dispozitivul original de curatare LUNA 3, un instrument esential pentru Jessica Alba - este usor de utilizat, fiabil si durabil! Ofera o curatare blanda, dar eficienta si in profunzime pentru o piele intinerita si sanatoasa. Perii ultra-igienici si blanzi din silicon, combinati cu pulsatiile relaxante T-Sonic, misca puternic pielea asemenea unui cutremur, reusind sa scoata murdaria din piele de pana la 99,5%! In plus, aceste pulsatii stimuleaza fluxul sanguin si aduc oxigenul la suprafata, ajutand la o curatare profunda ce va face pielea stralucitoare si improspatata. Dupa aceea, pur si simplu utilizati spatele dispozitivului LUNA 3 pentru masaj, si parcurgeti usor toate zonele pentru a va relaxa complet fata si gatul. Pielea ta este acum ferma si iluminata, in timp ce textura pielii este rafinata. Dispozitivul a luat lumea cu asalt si a devenit un element de baza chiar si in baile superstarurilor Chrissy Teigen si John Legend, a atletei Venus Williams si a influencerului de fitness Kayla Itsines. Si, daca acest lucru nu este suficient de convingator, gama LUNA este atat de eficienta incat un produs se vinde la fiecare 3 secunde, adaugand astfel la o lista de 20 de milioane de clienti.

AL 2-lea pas: Lifting facial non-invaziv cu BEAR: Pentru a tonifia contururile

Actrita spaniola Blanca Suarez prefera dispozitivele beauty-tech pentru tenul ei perfect si foloseste BEAR pentru a stimula colagenul din piele. Primul dispozitiv medical cu microcurent aprobat de FDA din lume, BEAR combina tehnologia anti-imbatranire cu microcurent cu pulsatiile T-Sonic™ pentru a antrena si a tonifia in siguranta si eficient cei peste 65 de muschi ai fetei si ai gatului cu putere de nivel profesional, pentru rezultate de durata. Vestea buna este ca toata aceasta zona a pielii poate deveni mai ferma si tonifiata. Cu toate acestea, daca ai crezut ca un antrenament trebuie sa fie dureros pentru a da rezultate, mai gandeste-te. BEAR de la FOREO, un dispozitiv dragut si portabil de tonifiere a fetei cu microcurent, este destul de puternic incat sa-ti intinereasca pielea si sa reduca aspectul liniilor fine si al ridurilor. Toate acestea dureaza doar 3 minute (1 minut pentru a pregati pielea si 2 minute pentru microcurenti). Spre deosebire de alte produse similare de pe piata, dispune de sistemul anti-soc patentat, ceea ce il face cel mai sigur dispozitiv de microcurent disponibil – asta inseamna ca nu vei simti cel mai energizant tratament facial, deoarece este un proces lipsit de durere. In schimb, ceea ce trebuie sa utilizezi este un Serum Serum Serum hidratant care transfera in siguranta microcurentul din dispozitiv in piele. Singurul sfat de precautie este sa fii atenta, deoarece s-ar putea sa devii dependenta de noua sesiune de sport preferata!

Al 3-lea pas: 2 minute de îngrijire cu UFO 2: Pentru a hrăni pielea în profunzime

Rita Ora își pregătește pielea cu tratamentul facial de 2 minute UFO 2 de la FOREO și cu masca ei preferată, Manuka Honey. ”Pur și simplu se simte atât de bine, este atât de caldă. Este literalmente ca un tratament facial de 2 minute. Sincer, nu pot face nimic niciodată fără chestia asta, mă relaxează cu adevărat… Devin atât de anxioasă”, spune Rita.

Dispozitivul UFO 2 este un instrument de skin-tech cu adevărat excepțional, care îți hrănește atât corpul, cât și mintea. La prima vedere, nu îți poți da seama cu adevărat cât de puternic este acest dispozitiv UFO 2, și cât de multe funcții are, care sunt totodată și foarte ușor de folosit.

Cea mai bună veste este că nu trebuie să fii bogat sau faimos pentru a obține o piele frumoasă și strălucitoare, deoarece dispozitivele de beauty-tech FOREO sunt o investiție pe termen lung. Nu doar că economisești timp, deoarece în câteva minute poți avea un tratament profesional la domiciliu, dar este și cea mai bună investiție pentru îngrijirea pielii datorită produselor de înaltă calitate, a siliconului de calitate ultra-medicală și a unei baterii ce are o viață extrem de lungă. Prevenirea este vitală anti-îmbătrânirii, iar investiția în îngrijirea pielii din timp înseamnă amânarea sau evitarea procedurilor costisitoare ulterior.

În perioada 28 februarie - 6 martie ai reducere pe notino.ro de 20% la marca FOREO (în afară de ISSA 3, gama Imagination și Luna 3 Plus). În plus, la fiecare UFO 2 Pearl Pink și Luna 3 Plus achiziționat, primești cadou serumul antioxidant pentru fermitate Serum Serum Serum 30 ml.

