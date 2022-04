Nu Skin te ajuta sa treci peste zile pline si stresante si iti aduce Salonul Spa acasa! Pielea ta iti va multumi!

Pentru o seară sau o dimineață în care tot ce vrei este să îți dai restart, să te refreshuiești și să îți trezești pielea spre a deveni mai strălucitoare, mai sănătoasă și pentru a te ajuta să arăți ca pentru covorul roșu- alege gama de produse Nu Skin! Din acel moment nu vei mai avea nevoie de programări la spa, de ore întregi de așteptare, de bani excesiv de mulți cheltuiți. Salonul Spa vine în casa ta cu 6 produse WOW!

Femeile trăiesc într-un vârtej continuu în viața lor de zi cu zi. Majoritatea se confruntă cu stres, cu tot felul de factori externi ce își pun amprenta asupra aspectului tenului și al pielii de pe corp. Este important ca orice femeie să își găsească măcar o dată pe săptămânătimpul, răbdarea și plăcerea de a duce la bun sfârșit o rutină de îngrijire (atât pentru față cât și pentru corp). Această rutină de îngrijire conține TREI PAȘI importanți:

1.Curățarea

În ceea ce privește curățarea corpului, nu a fost niciodată mai simplu și mai plăcut deoarece dragii noștri prieteni de la Nu Skin au lansat un produs-minune.

Liquid Body Bar- Gel de duș hidratant

Acest gel de duş hidratant va transforma îngrijirea zilnică într-o experienţa deosebită de îngrijire a pielii.

Parfumul de grapefruit este o bucurie pentru simțuri, în timp ce formula cremoasă, intensă, fără parfum îndepărtează eficient murdăria, sebumul în exces, sau alte impurităţi lăsând o senzație de prospețime și curățenie.

De ce îl veți iubi?

Liquid Body Bar este oferit în formă lichidă, într-un recipient practic de 250ml. Păstrează caracteristicile preferate din Body Bar în timp ce oferă hidratare suplimentară pielii dumneavoastră fiind potrivit atât pentru adulți cât și pentru copii.

2. Exfolierea

Exfolierea este un procedeu extrem, extrem de important pentru orice tip de piele. Eliminarea celulelor moarte este un pas esențial spre a reuși să aveți o piele mai sănătoasă și mai radiantă.

Astfel, vrem să va facem cunoștință cu două produse ce va vor schimbă viață și va vor face, cel mai probabil, să nu mai renunțați niciodată la exfoliere.

Brighter Day din gama Nutricentials- scrub inovator

Spre deosebire de alți exfolianti, formula noastră cu caracteristici duble foloseşte enzime de rodie pentru a ajuta la eliberarea celulelor moarte ale pielii, în timp ce mineralele naturale exfoliante le îndepărtează de pe piele. Combinând atât exfolierea enzimatică, cât şi cea fizică, elimină celulele moarte ale pielii mai eficient decât dacă ar fi efectuate separat.

De ce să alegeți Brighter Day?

Este formulată cu un amestec de agenţi de conditionare a pielii cum ar fi palmitatul de etilhexil şi stearatul de etilhexil care îți împrospătează şi calmează pielea pentru un plus de confort post-scrub.

Scrubul are un parfum proaspăt și o culoare purpurie naturală care să-ți încânte simțurile, Brighter Day este o curătare blândă de vis.

Liquid Body Lufra- oferiți pielii o strălucire rafinată

Liquid Body Lufra revitalizează pielea corpului prin îndepărtarea blândă a impurităţilor de la suprafață, oferindu-i o strălucire care radiază. Cojile de nucă, fin măcinate, reduc zonele aspre de pe pielea din zona coatelor, a brațelor, a genunchilor și a călcâielor,oricând este nevoie.

Un produs minune!

Acțiunea exfoliantă și revigorantă a Liquid Body Lufra împreună cu aroma sa proaspătă de mentă asigură o experiență de îmbăiere unică și energizantă.

În același timp, aloe vera și ingredientele hidratante calmează și hrănesc pielea.

3.Hidratarea intensă

După ce am terminat curățarea atentă și precisă a pielii, am eliminat impuritățile, am exfoliat pielea aceastadevenind netedă și catifelată, este momentul să hidratăm intens pentru a păstra pentru cât mai mult timp catlifelarea și luminozitatea pielii noastre.

În ceea ce privește hidratarea, Nu Skin are pregătite trei produse de care va veți îndrăgosti pe loc!

Perennial- Soluția pentru o piele mătăsoasă pe întregul an

O soluție pentru o piele mătăsoasă pentru întreg anul. Nu doar vă hidratați pielea - dar o și protejați! Acest produs de hidratare intensă conţine extras din bulbul unei flori perene, care s-a dovedit că sporește rezistenţa celulară și îmbunătăţeşte sistemul natural deapărare al pielii împotriva factorilor de stres din mediu, precum aerul uscat, temperaturile extreme și vântul.

Aşa că, indiferent de anotimp, cu această loțiune pentru corp fără parfum, vă puteți bucura de o piele mai moale și mai rezistentă tot timpul anului.

Rejuvenating Cream- Produs de hidratare intense pentru pielea uscată

Formulată pentru a se adresa nevoilor speciale ale tenului uscat, Rejuvenating Cream ii oferă pielii o hidratare calmantă și îmbunătățește capacitățile acesteia de a reține umiditatea cu puterea de hidratare a acidului hialuronic. Un amestec de emolienți, umectanţi şi vitamine hidratează și hrănesc pielea, pentru un ten cu un aspect intinerit.

Beneficii:

-Amestecul unic de emolienți, umectanți și vitamine hidratează și hrănește pielea și o ajută să mențină un nivel optim de hidratare.

-Imbunătăţeşte capacitatea pielii de a reține umiditatea.

-Protejează împotriva pierderii umidității.

-Intensifică abilitatea pielii de a reține apa.

-Ajută la atenuarea aspectul liniilor uscate şi catifelează pielea.

Spa Day din gama Nutricentials- mască hidratantă cremoasă

Dacă o mască hrănitoare pentru faţă ar putea fi numită zi-de-spa-într-un-tub, anume aceasta este.

Spa Day conține complexul nostru de plante bio-adaptate, precum şi izomeratul de zaharidă – un agent de umezire derivat din plante care confera pielii o senzație de prospeţime şi strălucire.

Formula sa de hidratare ajută la blocarea umidității în piele, reducând uscăciunea şi lăsând o strălucire sănătoasă.