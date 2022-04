Beauty Alert: FOREO anticipeaza un deficit de stoc al dispozitivelor sale emblematice

LUNA 3 este primul dispozitiv inteligent de masaj facial care curata pielea in profunzime si combate ridurile simultan datorita pulsatiilor T-Sonic.

Compania de beauty-tech FOREO anunta un deficit mai mult decat previzibil a doua dintre cele mai solicitate dispozitive ale sale, LUNA 3 si LUNA 3 plus, in unul dintre cele mai critice momente, Ziua Mamei. La criza globala a microcipurilor care a aparut in timpul pandemiei se adauga restrictiile logistice de la fabrica sa din Shanghai, ca urmare a masurilor luate de autoritatile chineze. FOREO este afectat de aceasta situatie in privinta furnizarii produselor sale in intreaga lume, deoarece desi dispozitivele sunt fabricate, transportul lor nu este asigurat.

„De la inceputul crizei microcipurilor, am muncit foarte mult pentru a tine pasul cu cererea, dar situatia mondiala actuala ne spune ca este posibil sa avem cu adevarat probleme de aprovizionare pentru cele mai vandute produse ale noastre pentru o zi atat de importanta cum e Ziua Mamei. Asa cum am procedat in alte situatii similare, la FOREO suntem flexibili si incercam sa ne adaptam cat mai mult la orice situatie. Recomandam clientilor nostri care sunt interesati de bestseller-urile noastre LUNA 3 si LUNA 3 plus, sa isi programeze achizitiile in avans”, spune Vladimir Cuturilo, director general pentru Europa de Est la FOREO.

Fii cu ochii pe bestseller-uri

LUNA 3 este primul dispozitiv inteligent de masaj facial care curata pielea in profunzime si combate ridurile simultan datorita pulsatiilor T-Sonic. Cu peri ultra-igienici de silicon, reuseste sa ofere pielii un masaj delicat pentru a nu deteriora bariera naturala de protectie, dar este si un aparat ale carui pulsatii patrund adanc in straturile pielii pentru a aduce impuritatile la suprafata, eliminandu-le in proportie de pana la 99,5%. Cand pielea este curatata temeinic, pielea este pregatita pentru absorbtia profunda a produselor de ingrijire a pielii. Spatele aparatului poate fi folosit pentru un masaj tonifiant ale carui pulsatii patrund adanc in piele pentru un efect de fermitate de lunga durata.

In plus, daca iti doresti ceva extraordinar care sa paveze drumul catre o fata intinerita si un aspect tonifiat, tot ce ai nevoie este FOREO LUNA 3 plus. Plusul inseamna o serie intreaga de beneficii suplimentare. Acesta ridica, tonifiaza si aduce fermitate pielii fara interventii chirurgicale, asemenea unui profesionist, oferindu-ti in acelasi timp o rutina de curatare profunda a fetei. Prin tehnologia de termoterapie, curatarea fetei tale este dusa la un nou nivel, oferindu-i o curatare profunda si profesionala, ce stimuleaza pielea astfel incat sa dobandeasca stralucirea tinereasca pe care o meriti. Ceea ce este deosebit este ca „programul sau de curatare” are 8 puncte de contact termic care se incalzesc pana la temperatura perfecta de curatare pentru a indeparta impuritatile din pori.

Aceste dispozitive LUNA sunt o investitie pe termen lung, care iti ofera o curatare demna de tratamentele luxuriante de spa, dar care poate fi folosit cu usurinta in confortul casei tale. In plus, imbunatateste microcirculatia sangelui pentru o stralucire sanatoasa care vine din interior.

