24 Beauty îți răsplătește fidelitatea prin campania 2 ani - 222 de premii!

Ce trebuie să faci pentru a câștiga unul dintre cele 222 de premii?

Dragi prieteni, se împlinesc doi ani de când echipa 24Beauty a adus pe piața de beauty din România unele dintre cele mai bune produse de îngrijire a pielii și a părului. Pentru că voi sunteți de fapt motivul pentru care încercăm în fiecare zi să devenim mai buni, ne-am gândit că cel mai potrivit mod de a marca cei doi ani de activitate constă în răsplătirea voastră, cum altfel, dacă nu cu ”bunătăți” cu care să vă răsfățați pielea și părul?

Am lansat, așadar, campania „Aniversăm doi ani împreună”, ce vă oferă posibilitatea de a câștiga premii din cele mai atractive, cum ar fi un sejur de 4.000 de euro, marele premiu al campaniei.

Prin campania de aniversare a celor 2 ani de activitate, 24beauty îți pune la dispoziție un premiu care să te răsfețe, la fel ca produsele pe care ți le oferim în fiecare zi - un sejur de 4 nopți la Stella Island Luxury Resort & Spa din Grecia – un resort de 5 stele, special creat pentru cupluri, și nu numai. Într-un cadru idilic te vei putea bucura de un sejur romantic, pentru a trăi momente cu adevărat memorabile.

24beauty îți oferă, de asemenea, 2 vouchere la SPA-ul hotelului, în valoare de 1.000 de euro fiecare, unde te vei putea bucura de tratamente de înfrumusețare pentru față și corp, pentru un răsfăț complet!

Ce trebuie să faci pentru a câștiga unul dintre cele 222 de premii?

Știm că tuturor le plac surprizele, așa că am pregătit pentru tine o adevărată panoplie de premii. Tot ce trebuie să faci este să comanzi produse de cel puțin 300 de lei de pe site-ul nostru, în perioada cuprinsă între 1 aprilie și 1 mai, pentru a participa la această campanie și pentru a fi mai aproape de sejurul de 4.000 de euro.

Alături de acest sejur, marele premiu al campaniei noastre, celelalte premii includ:

Un voucher în valoare de 2.000 de euro pe site-ul mythesera.com, pentru a te bucura de produsele tale preferate de la Thesera;

pe site-ul mythesera.com, pentru a te bucura de produsele tale preferate de la Thesera; 20 de 24 beauty Gift Box-uri în valoare de peste 1.000 de lei fiecare, care vor include produsele tale îndrăgite de skincare;

în valoare de peste 1.000 de lei fiecare, care vor include produsele tale îndrăgite de skincare; 200 de vouchere electronice cu discount de 20% la brandurile RNW, Thesera, That’SO și KTW.

Profită de timpul rămas până la încheierea campaniei 24beauty și alege produsele tale preferate pentru ten, corp și păr. Odată ce ai inclus în comanda ta produse de minimum 300 de lei în perioada 1 aprilie – 1 mai, te califici pentru a participa la campanie. Tragerea la sorți va avea loc la data de 16 mai și se va desfășura online, pe pagina de instagram @24beauty.ro. De asemenea, câștigătorii vor fi anunțați pe aceeași pagină de Instagram.

Sunt considerate eligibile persoanele care au facturi doveditoare ale achiziționării de produse în valoare de cel puțin 300 de lei de pe site-ul www.24beauty.ro în perioada desfășurării campaniei.

Odată ce ai plasat comanda, urmărește pagina de Instagram @24Beauty.ro, iar în ziua de 16.05.2022 vezi dacă te numeri printre norocoșii câștigători.

Plasează mai multe comenzi pentru a-ți mări șansele de câștig

Dacă îți dorești să îți mărești șansele de câștig, poți plasa mai multe comenzi de cel puțin 300 de lei pe 24beauty.ro. Un participant la campanie va primi un singur premiu, fie că este un sejur de 4.000 de euro în Grecia sau un voucher de 2.000 de euro pe site-ul mythesera.com, fie că este unul dintre cele 20 de Beauty Gift Box-uri de peste 1.000 de lei fiecare sau un voucher electronic cu o reducere de 20% la brandurile RNW, Thesera, That’SO și KTW.

Bucură-te în continuare de produsele tale preferate de skincare!

Cu siguranță ai produse preferate de îngrijire a pielii printre cele oferite de 24beauty. Pentru a participa la campanie, bucură-te în continuare de produsele pe care le îndrăgești, adăugându-le în coșul de cumpărături. O comandă de minimum 300 de lei, efectuată între 1 aprilie și 1 mai îți poate aduce unul dintre cele 222 de premii. Iată câteva idei de produse pe care le poți include în comanda ta:

Pregătirea tenului pentru primăvară? Produsele RNW e o alegere potrivită!

24beauty este importatorul oficial al produselor RNW în România. Acest brand a inovat industria de beauty prin produse eficiente în îngrijirea pielii, cu o concentrație ridicată de ingrediente active. Ele sunt concepute pentru a răspunde nevoilor tenului tău. Prin urmare, dacă îți dorești o hidratare intensă a tenului și vrei să și câștigi unul dintre premiile pe care le oferim, atunci poți utiliza gama Hyal, care include produse cu 5 tipuri de acid hialuronic, ce oferă rezultate vizibile la scurt timp de la aplicarea lor.

Nu uita de produsele RNW Shining, ce acționează împotriva petelor pigmentare.

Vrei să scapi de riduri înainte de vacanță? Alege produsele Thesera

Este adevărat că nu poți împiedica îmbătrânirea pielii, dar cu produsele Thesera de la 24beauty o poți încetini. Tocmai de aceea aceste produse pot fi incluse în rutina de îngrijire a tenului primăvara. Cu adevărat inovator este Thesera L – lifting fără ac. Acesta este un produs ce folosește tehnologia TDN, prin care oferă un lifting instant, fără ac și îmbunătățește volumul și elasticitatea pielii. Vei obține un aspect întinerit al tenului, fără pete pigmentare, riduri sau pori dilatați, Thesera L reprezentând cel mai potrivit mod pentru a-ți răsfăța pielea.

În plus, achiziționând produse Thesera de cel puțin 300 de lei devii eligibilă pentru campania 24beauty.

Imperfecțiuni ale tenului? Alege produsele Aprive!

Echipa 24beauty înțelege cât este de important pentru tine să folosești cele mai bune produse de îngrijire a tenului. Tocmai de aceea îți pune la dispoziție gama Aprive, recunoscută pentru concentrația ridicată de ingrediente active, eficiente în reducerea petelor pigmentare, în diminuarea coșurilor și a comedoanelor, dar și în reducerea liniilor fine și a ridurilor.

Printre cele mai bune produse Aprive se află serumul C Vitamin, cu 15% acid ascorbic stabilizat cu glucoză. Acesta îți protejează pielea împotriva îmbătrânirii și reduce hiperpigmentarea. La fel de eficientă este crema Ageless, care poate fi arma ta secretă împotriva îmbătrânii.

Mare? Soare? Nu uita de protecția solară!

Protecția solară este importantă în orice anotimp, cu atât mai mult în zilele de primăvară sau vară, atunci când îți vei dori să petreci mai mult timp în natură. Poți opta pentru o cremă de față cu protecție solară, precum Perfect Sun Cream SPF 30, care îți protejează pielea împotriva razelor UVA/UVB. Dacă îți dorești un produs cu un factor mai ridicat de protecție, poți alege All In One SPF 50+ Anti-age. Printr-un singur produs beneficiezi de protecție solară, dar și de proprietăți anti-aging, pentru o îngrijire completă a pielii în zilele însorite.

Produsele pentru îngrijirea părului

Părul tău are nevoie de o îngrijire completă, asemeni pielii. Printre cele mai bune produse de îngrijire a părului se numără Damage Therapy Moisture Shampoo și Intensive Nourishing Repair Mask. Acestea conțin extracte din plante, aminoacizi și substanțe nutritive care hrănesc și regenerează firul de păr și, foarte important, pot fi alese pentru a te duce într-o vacanță de vis!

Alegi produsele preferate și câștigi premii!

Prin achiziționarea produselor tale preferate de la 24beauty îți răsfeți pielea și părul cu cele mai bune ingrediente, dar participi deopotrivă și la campania „Aniversăm doi ani împreună”, ce îți aduce premiile dorite.

Include produsele 24beauty în ritualul tău de îngrijire a pielii și a părului, cumpără de minimum 300 de lei și participă la campania Aniversăm 2 ani împreună cu 222 de premii! Succes!

Vizionare placuta