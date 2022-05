Maria Nila prezinta Beauty Bags 2022

Gaseste-ti varianta perfecta pentru weekendurile si aventurile ce urmeaza!

In aceasta primavara, Maria Nila lanseaza faimosul Beauty Bag intr-o noua versiune ce include, de asemenea, toate gamele Care & Style, impreuna cu un Styling Bag ce contine produsele esentiale pentru look-uri de sezon.

Gentile de frumusete sunt fabricate din plasa reciclata din sticle PET, un material care este atat durabil, cat si usor de curatat. Ca si toate produsele Maria Nila, fiecare geanta contine exclusiv produse 100% vegane si prietenoase cu animalele care sunt produse in Suedia, garantand conditii de lucru sanatoase si calitate inalta a ingredientelor si ambalajului. Datorita plasei transparente vei gasi cu usurinta ceea ce ai nevoie pentru rutina ta zilnica, iar noul buzunar te va ajuta sa tii evidenta lucrurilor mai mici pe care ai vrea sa le iei cu tine in acest sezon. Lansarea Beauty Bag va fi prezentata prin noua campanie de look book Maria Nila, Weekend Edits, unde trei straini se intalnesc intr-o cafenea pitoreasca vineri dupa-amiaza, iar cand ceasul bate ora 17:00 si razele soarelui ajung la bar, incepe weekendul.

Beauty Bags 2022

Styling Bag

Formata din Cream Heat Spray, Ocean Spray, Argan Oil, Cleansing Powder si Power Powder, aceasta gentuta este partenerul ideal de stilizare ce te ajuta sa creezi diferite look-uri pe tot parcursul sezonului.

Hear & Hair Heal

Un sampon si balsam calmant, ce stimuleaza cresterea parului, cu Piroctone Olamina si extract natural de Aloe Vera, ce elimina matreata si trateaza problemele scalpului.

Luminous Colour

Un sampon si balsam ce repara si fortifiaza structura parului si ofera stralucire. Extractul de rodie si complexul Colour Guard protejeaza parul si mentine culoarea parului vopsit.

Sheer Silver

Un sampon si balsam ce neutralizeaza tonurile de galben prin pigmentul violet si extractul de mure. Aceasta formula adauga stralucire si fortifiaza structura parului.

True Soft

Un sampon si balsam ce netezeste parul uscat, care hidrateaza si intareste structura paului. Uleiul de argan il mentine moale si reduce firele rebele, are efect anti-static si adauga stralucire.

Structure Repair

Un sampon si balsam reparator pentru par deteriorat, uscat si tratat chimic. Extractul de alge ajuta parul sa-si recapete puterea naturala, catifelarea si stralucirea.

Pure Volume

Un sampon si balsam pentru volum, ce ingroasa si adauga textura firului de par fin, in timp ce fortifiaza. Vitamina B5 ofera parului volum si vitalitate pentru un rezultat de lunga durata.

Produsele Maria Nila se gasesc exclusiv in magazinele Xpert Beauty si pe www.xpertbeauty.ro

Vizionare placuta