Imbunatateste-ti rutina de curatare faciala cu FOREO LUNA 3 plus

Adu-ti rutina de ingrijire a pielii la un nivel profesional cu FOREO LUNA 3 plus.

Acum este posibil sa oferi un efect de lifting si fermitate fetei tale precum un profesionist, fara interventii chirurgicale, bucurandu-te in acelasi timp de o rutina profunda de curatare a fetei chiar la tine acasa. Daca iti doresti o intinerire faciala si sa-ti pastrezi aspectul tanar al pielii tale, singurul lucru de care ai nevoie este FOREO LUNA 3 plus.

FOREO LUNA 3 plus iti va oferi diferite tratamente de infrumusetare intr-un singur dispozitiv: curatarea fetei, masaj de fermitate, terapie faciala cu microcurent si termoterapie - fiind exact ca un spa in intimitatea casei tale.

Termo-curatarea faciala pentru eficienta maxima

In primul rand, sa discutam despre curatarea fetei. FOREO LUNA 3 plus, precum orice alt dispozitiv din gama FOREO LUNA, indeparteaza pana la 99,5% din murdarie, impuritati, urme de machiaj etc. Modelul plus ofera o serie intreaga de beneficii suplimentare. Daca doresti sa iti duci curatarea fetei la un nivel complet nou, tehnologia de termoterapie de care dispune dispozitivul iti ofera o curatare faciala profunda si profesionala, care indeparteaza impuritatile si reziduurile din pori.

Doresti in acelasi timp ca pielea ta sa capete fermitate? FOREO LUNA 3 plus este capabil sa-ti ofere si acest lucru. Curata si stimuleaza pielea astfel incat sa dobandeasca stralucirea tinereasca pe care o meriti.

Ceea ce este deosebit este faptul ca „programul sau de curatare” are 8 puncte de contact termic care se incalzesc pana la temperatura perfecta de curatare pentru a indeparta impuritatile din pori.

Temperatura perfecta pentru cea mai buna experienta de curatare a fetei. Mentine echilibrul natural de umiditate al pielii - asta inseamna ca vei simti o caldura blanda in timp ce iti vei curata fata. Totodata, va ajuta la diminuarea cantitatii de sebum ce se regaseste sub piele, dar fara a o deshidrata.

FOREO LUNA 3 plus te va ajuta sa-ti conturezi / modelezi pielea

Cu acest dispozitiv, vei avea parte de o curatare profunda a fetei si, in acelasi timp, un masaj pentru fermitatea ei. Odata ce ai incheiat procesul de curatare a fetei, este momentul oportun pentru cateva exercitii faciale cu microcurentii faciali FOREO LUNA 3 plus. Microcurentii sunt o modalitate sigura si nedureroasa de a strange fata fara interventie chirurgicala si de a defini trasaturile acesteia. Dispozitivul emite curenti electrici de tensiune extrem de joasa care oglindesc curentii electrici ai propriului corp la nivel celular, lucru care va ajuta la rafinarea si conturarea pielii.

Putem spune ca acesti microcurenti faciali reprezinta antrenorul ideal pentru fata noastra. FOREO LUNA 3 plus foloseste doua puncte mici de contact cu microcurent care canalizeaza energia extrem de puternica direct in piele. Suprafata acestor puncte de contact este mica, ceea ce face foarte usoara vizarea cu precizie a zonei asupra careia se doreste activarea.

FOREO LUNA 3 plus este o schimbare in rutina de ingrijire a pielii tale

Un astfel de dispozitiv poate fi sinonimul unui spa in propriile tale maini. FOREO LUNA 3 plus reprezinta schimbarea de care are nevoie rutina de ingrijire a pielii tale. Pe langa beneficiile tratamentului de termo-curatare si microcurent, FOREO LUNA 3 plus poate fi ales în functie de tipul de piele pe care il ai - avand posibilitatea sa alegi dintre un dispozitiv creat special pentru piele normala sau un dispozitiv creat special pentru piele sensibila.

Vei avea nevoie doar de cateva minute pentru a te bucura de o rutina completa, unde curatarea profunda a fetei si microcurentii puternici vor contribui la mentinerea fetei ferme si netede.

Dacă iti doresti sa ai un spa in propria ta casa, descopera astazi dispozitivul FOREO LUNA 3 plus pe xpertbeauty.ro

