Descoperă bazele oricărei rutine de îngrijire a pielii

Nu există femeie care să nu își dorească un ten perfect curat, dar uneori indiferent de cât de multe produse de îngrijire folosim, rezultatele parcă întârzie să apară. Nu este însă suficient să folosim produse bune de îngrijire a pielii. Pentru ca produsele să fie cele mai eficiente, trebuie să le aplicam în ordinea corectă. Rutina de îngrijire depinde de tipul de ten, de ingredientele și formulele produselor și de momentul zilei. Specialiștii recomandă să aplicăm produsele în ordinea texturii, de la cele mai fluide la cele cu textura mai grasă, deoarece produsele subțiri nu vor putea pătrunde în cele mai grase.

Chiar dacă în rutina de îngrijire folosiți trei sau mai multe produse, există un lucru pe care oricine îl poate face pentru a-și îmbunătăți îngrijirea pielii, și anume să aplice produsele în ordinea corectă. Pentru că aplicarea produselor de îngrijire a pielii în ordinea corectă ne asigură că pielea primește toate beneficiile fiecărui produs. În afara de ordinea aplicării, unii experți cred că este important să se ia în considerare și timpul necesar pentru ca pielea să absoarbă toate produsele.

Indiferent de problemele tenului trebuie să începeți cu o bază curată, tonifiata, apoi să aplicați ingrediente active concentrate și să terminați prin aplicarea cremei și, bineînțeles, SPF în timpul zilei. Iată cum ar trebui să arate ritualul zilnic de îngrijire a tenului.

1. Curățarea tenului

Primul și cel mai important pas în rutina de îngrijire a tenului constă în îndepărtarea particulelor de praf, a excesului de sebum, a celulelor moarte, a resturilor de machiaj și a cremei cu protecție solară. Dimineața și seara, aplicați pe față o cantitate mică de demachiant delicat. Masați folosind o presiune ușoară, clătiți bine fața cu apă pentru a îndepărta demachianul și murdăria și uscați ușor cu un prosop moale. Cleansing Demachiant Purificator Collagenil de la skinlove.ro este ideal pentru tenurile mixte, grase și impure. Conține ingrediente active hidratante și calmante, care păstrează elasticitatea naturală a pielii. Îndepărtează sebumul și impuritățile excesive, lăsând pielea moale, proaspătă și curată. Dacă purtați machiaj, este posibil ca seara să aveți nevoie să vă curățați de două ori. Mai întâi, demachiați cu ulei demachiant sau apă micelara. Încercați să lăsați produse de demachiere dedicate pentru ochi timp de câteva minute pentru a permite machiajului să se desprindă mai ușor și pentru a evita mișcările bruște asupra ochilor. Continuați cu o curățare blândă pe toată fața. Este indicat să folosim un produs de curățare blând, cum ar fi o masca de curățare cu un pH între 5-6 pentru a evita distrugerea barierei protectoare. Fie că optați pentru un cleanser, demachiant sau soluție micelara, nu omiteți niciodată acest pas, mai ales dacă ați purtat machiaj peste zi.

2. Aplicarea tonerului

Multe femei aleg să sară peste această etapă pentru că există un mit conform căruia majoritatea tonerelor sunt dure și irită pielea. Din fericire, nu mai este cazul. Deși nu „micșorează” fizic porii, noua generație de tonere au rolul de a balansa pH-ul tenului și de al pregăti pentru următoarele ingrediente care vor fi aplicate. În plus, fiecare tip de toner este destinat unei probleme diferite de piele, așa că este important să alegeți și să utilizați toneul potrivit. Dacă utilizați toner, aplicați după curățarea feței și înainte de orice alt produs.

Majoritatea tonerelor pot fi folosite atât dimineața cât și seara, însă citiți cu atenție eticheta. Există și tonere îmbogățite cu diverse molecule, precum cele cu AHA, BHA (au rolul de a îndepărta cu blândețe celulele moarte și de a elimina aspectul tern și lipsit de vitalitate) acid hialuronic (amplifică efectul de hidratare al pielii și umple ridurile fine), apa de trandafiri și ceaiul verde (au efect antiinflamator, reducând roșeața și iritația) și vitamina C și E ( previne îmbătrânirea prematură a pielii). Optați pentru tonerul facial ZEALOTS of nature cu extract de mușețel și gălbenele, o soluție pe bază de apă cu multe ingrediente benefice. Acest toner elimină impuritățile, precum și unele substanțe dăunătoare din apă care rămân pe suprafața pielii. Reface pH-ul pielii, strânge porii, sigilează umezeala și ajută produsele hidratante (ser și crema) să pătrundă cu ușurință în piele. Are efect antimicrobian și efect antibacterian și protejează pielea de infecții. Conține mușețel și extracte de gălbenele care ajută la prospețimea feței. Calitățile valoroase ale uleiului grecesc organic și ale extractelor din semințe de bumbac, lasă pielea echilibrată și tonifiata.

3. Aplicarea Serumului

Serurile sunt tratamente super-concentrate, bogate în nutrienți. Dimineața este un moment excelent pentru a folosi un ser cu antioxidanți, cum ar fi un ser luminos cu vitamina C, pentru că aceștia protejează pielea de radicalii liberi pe care îi va întâlni pe tot parcursul zilei. Noaptea este un moment bun pentru a folosi un ser hidratant cu acid hialuronic, care împiedică pielea să se usuce noaptea, mai ales dacă utilizați tratamente anti-îmbătrânire sau acneice care pot irita și usca pielea.

RE-PULP Hyaluronic Gel Collagenil de la skinlove.ro este potrivit pentru toate tipurile de piele, în special pentru tenul tern și expus zilnic la deteriorarea stresului oxidativ. Se folosește pur și simplu înainte de cremă/tratamentul obișnuit sau amestecat cu crema direct în palmă, pentru a-și amplifica acțiunea de umplere și hidratare, pentru a obține un produs 2 în 1. Formula sa concentrată multitasking este rezultatul unei cercetări cosmetice atente care combină proprietățile de volumizare și hidratare ale acidului hialuronic pur cu proprietățile anti-radicali liberi și anti-stres ale vitaminei C. Formula cu gel seric se absoarbe imediat cu un efect răcoritor plăcut, dar acțiunea sa hidratantă, de umplere și anti-radicali liberi durează în timp. Utilizarea regulata a acestui ser pur sau combinat cu un alt tratament specific fac pielea să fie mai tonifiata, relaxată și strălucitoare în timp. Ridurile fine sunt minimizate, pentru o față mai tânără și mai proaspătă. Serurile pot conține, de asemenea, exfolianti precum acizii alfa-hidroxi (AHA) sau acidul lactic. Indiferent ce folosiți, amintiți-vă întotdeauna: serurile pe bază de apă trebuie folosite înainte de crema hidratantă; serurile pe bază de ulei trebuie aplicate după crema hidratantă.

4. Crema de ochi

Potrivit specialiștilor este vital să aplicăm o cremă de ochi cel puțin în fiecare noapte, dacă nu de două ori pe zi, începând cu vârsta de 20 de ani. Pentru rezultate optime, consecvența este esențială. Optați pentru crema contur pentru ochi Zealots of nature de la skinlove.ro, cu ulei de măsline bio grecesc și rozmarin. Pe lângă aceste două ingrediente naturale, crema mai conține acid hialuronic și colagen de mare îmbunătățesc elasticitatea pielii, revitalizând-o și eliminând apariția ridurilor. Extractul de rozmarin este un antioxidant natural care oferă protecție împotriva radicalilor liberi, calmează pielea delicată a zonei ochilor, reducând aspectul cearcănelor și a pungilor de sub ochi. Complexul de pro-vitamine E & B5 hidratează, regenerează și netezește pielea.

5. Crema hidratantă

Potrivit specialiștilor, toată lumea are nevoie de o cremă hidratantă, chiar dacă are tenul gras. Crema hidratantă are rolul de a hidrata pielea, cât și de a bloca toate celelalte straturi de produs aplicate anterior. Căutați o loțiune ușoară pentru dimineața, ideal cu SPF 30 sau mai mare. Puteți opta pentru crema cu protecție solară Zealots of nature, cu parfum de citrice de vara. Conține absorbanți UVA și UVB care oferă protecție cu spectru larg împotriva expunerii la soare și extract de rozmarin care previne arsurile pielii si o calmeaza.

Seara, puteți folosi o cremă de noapte mai grasă. Crema de noapte ZEALOTS of nature, combinată cu un somn sănătos, contribuie pozitiv la regenerarea și rehidratarea pielii, neutralizând radicalii liberi și activând funcția celulară. Combinațiile de ceramida 2, de acid hialuronic și de peptide, stimulează comunicarea celulară, reface pielea deteriorată, reduce apariția ridurilor și stabilizează structura pielii. Un factor de hidratare, constând în zaharuri naturale (fructoză, glucoză, maltoză), uree, alantoină, PCA și acid hialuronic oferă până la 48 de ore de hidratare și calmare a pielii. Prețiosul ulei de argan, bogat în acid oleic și linoleic (omega-6) în combinație cu untul de karite, pătrund în piele lăsând-o moale și strălucitoare.

6. Crema cu protecție solară "SPF"

Deși este ultimul pas este cel mai important, si orice dermatolog vă va spune că protecția solară este cea mai importantă parte a oricărui ritual de îngrijire a pielii. Protejarea pielii de razele UV poate preveni cancerul de piele și semnele de îmbătrânire. Dacă crema hidratantă nu conține SPF, tot trebuie să purtați protecție solară. Pentru a fi eficientă, crema de protecție solară trebuie aplicată cu minimum 20 de minute înainte de expunerea la soare. Căutați SPF cu spectru larg, ceea ce înseamnă că trebuie să alegeți o cremă care să vă protejeze atât de radiațiile UVA, cât și de UVB.

Ascultați-vă pielea și amintiți-vă că sunteți unice și că nimeni altcineva nu este responsabil pentru îngrijirea acesteia . Indiferent de ce spun experții, este important să găsiți ceea ce funcționează pentru piele și ce o face să radieze!

