Ai parul cret si deteriorat. Cum sa-l faci sa arate din nou sanatos?

Parul cret arata impresionant atunci cand este hidratat si ingrijit ca la carte. Dar se intampla oare asa?

Femeile, care au bucle in mod natural, stiu ca acest tip de par este predispus deteriorarii. Asadar, cum poti procesa ca sa ii redai aspectul sanatos? Urmeaza acesti pasi esentiali pe care ti-i recomanda stilistii Wella Proefssionals.

Foloseste un produs de curatare

” Tine impuritatile la distanta cu un sampon alternativ care sa actioneze in acest sens”, te sfatuieste Ionela Chiriac, stilist Wella Professionals. NutriCurls Cleansing Conditionner are o formula speciala, delicata, care purifica firul de par si maximizeaza procesul de hidratare. Foloseste NutriCurls Micellar Shampoo For Curls daca parul este predispus sa se usuce.

Hidrateaza parul cret cu un tratament intens

Fiecare kit de ingrijire al parului cret are nevoie de un tratament intens de hidratare. Foloseste NutriCurls Deep Treatment imediat dupa ce ai absorbit apa din par, apoi lasa produsul sa actioneze.

Tine parul intr-un prosop de microfibra dupa ce il speli

Dupa ce te speli pe par, tine-l infasurat intr-un prosop de microfibra, astfel incat buclele sa nu mai fie vulnerabile in fata deteriorarii.

Aplica produsele potrivite pentru styling

Opteaza pentru produse de hidratare cu ingrediente 2 in 1. Opteaza pentru NutriCurls Curlixir Balm pentru o definire a buclelor si hidratare intensa.

Nu uita de protectia de caldura!

Asa cum aplici produsele de styling, asa trebuie sa aplici si produsele de protectie termica, in special inainte de a usca parul sau folosi alte instrumente de coafat. EIMI Thermal Image este ideal in acest sens si protejeaza parul la temperaturi de pana la 220 de grade Celsius.

Opteaza pentru un hairstyle care sa aiba grija de firul de par

Daca esti fan placa sau ondulator, nu uita ca acestea deterioreaza firul de par. In plus, cele mai potrivite coafuri pentru parul tau, mai ales daca este fragil, sunt cocurile si impletiturile.

Vizionare placuta