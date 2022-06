Dă forță părului tău cu Lipid Booster+ și Lipid Booster de la System Professional

Ne dorim fără îndoială să avem părul sănătos, strălucitor și plin de viață. Iar părul să se bucure și el de felul în care arată. 😊 Greu de atins acest obiectiv? Coafat intens, vopsit și expus la soare, părul se poate degrada. Uneori doar un simplu conditionner sau o mască nu oferă rezultatele pe care ni le dorim. Părul are nevoie de mai mult, de o cură de îngrijire intensivă. Motiv pentru care System Professional lansează Lipid Booster+ și Lipid Booster, două tratamente inovatoare (în salon și pentru acasă) pentru repararea părului extrem de degradat.

Folosite împreună, Lipid Booster+ și Lipid Booster de la System Professional, oferă fortificare și rezistență părului din interior, printr-o regenerare intensă și crearea de noi legături între „cărămizile” de cheratină.

Părul capătă forță chiar din interior grație acțiunii noilor tehnologii – LipidCodeTM, PLEX & Squalane – pe care le înglobează noile produse marca System Professional. Cu Lipid Booster obții regenerarea profundă a părului și până la de 9 ori mai multă protecţie a părului împotriva uzurii zilnice. În plus, creează și susţine o barieră de protecţie în jurul firelor de păr pentru a ajuta la prevenirea deteriorării. Cu Lipid Booster+ te bucuri de o reconstrucţie profundă a părului prin crearea de noi legături esenţiale în interiorul firelor de păr. În plus, părul primește cu până la 99% mai multă putere împotriva ruperii și un aspect mai suplu, mai neted cu până la 90%. Imediat după folosire, părul are un aspect sănătos, revitalizat. Femeile obțin astfel cel mai dorit beneficiu de îngrijire la care visează – REPARAREA.

Ce este Lipidcode Complex?

O tehnologie brevetată, care include lipide cu rolul de a le completa pe cele naturale pierdute din păr, acționând ca un ciment ce ține împreună "cărămizile" de cheratină. Este vorba despre un amestec de două lipide identice părului, Glyceryl Monooleate și Acid Oleic, cu rolul de a-l reconstrui din nucleu și ingrediente active țintite, pentru beneficiile oferite părului și scalpului:

- Histidina ajută la izolarea cuprului, reface și repară părul;

- Vitamina B3 Amidă calmează și hidratează pielea capului;

- Cafeina stimulează circulația sângelui scalpului.

Performanță de ultimă generație. Prin utilizarea lipidelor identice părului pentru a-l umple din nucleu, produsele System Professional asigură un păr mai sănătos, mai rezistent.

Lipid Booster+ Tratament intensiv în salon

Lipid Booster+ este un tratament inovator pentru părul puternic degradat, disponibil în saloanele partenere System Professional. Se folosește de sine stătător sau se adaugă la tratamentele care se aplică deja în saloane: Essential+, Intense+ sau Molecular hair refilling+. Conține LipidCodeTM, PLEX într-o concentrație mult mai mare față de produsul pentru acasă Lipid Booster și oferă cu până la 99% mai multă rezistență părului împotriva ruperii. Părul devine cu până la 90% mai suplu și capătă instantaneu un aspect revitalizat.

Repararea părului cu tratamentul pentru acasă

Lipid Booster asigură îngrijire performantă acasă, iar pentru asta avem nevoie doar de un minut de atenție. Lipid Booster este un tratament leave-in (fără clătire), special conceput pentru îngrijirea părului acasă, care are rolul să îi asigure fortificarea și suplețea. Acest tratament completează și susține rezultatele obținute cu Lipid Booster+ în salon. Se folosește o dată pe săptămână.

Azi, cheratina are nevoie de un boost generat de lipide

Știm că pentru un păr frumos și sănătos avem nevoie de cheratină, acea proteină care asigură structura părului, unghiilor și epidermei. Însă ultimele cercetări, arată că vitalitatea părului are nevoie și de alte ingrediente precum lipide, vitamine, aminoacizi și cafeină. Toate acționează sinergic și contribuie la regenerarea părului.

De ce avem nevoie de lipide?

Lipidele acționează din interior, menținând cheratina în structura firului de păr, la fel cum cimentul ține cărămizile într-un perete. Degeaba avem cărămizi dacă nu le putem ține împreună! Cu alte cuvinte, cheratina fără lipide nu poate face minuni. Când lipidele sunt la un nivel scăzut părul devine mat, tern, slăbit și uscat. Lipidele joacă un rol esențial de care trebuie să ținem seama.

Vitamina B3 face minuni

Vitamina b3 oferă beneficii atât scalpului, cât și firelor de păr, de la rădăcină până la vârf. Foliculii de păr sunt sensibili și predispuși la daune din cauza stresului oxidativ produs de acumularea de produse și poluare. Pielea de pe scalp are și ea nevoie de nutrienți și dacă nu primește, nici rădăcina părului nu este hrănită și părul începe să cadă într-un ritm alert. Însă niacina (vitamina B3) stimulează și creșterea părului, reduce despicarea vârfurilor și redă părului strălucirea și ajută la prevenirea uscării părului prin menținerea hidratării la nivelul scalpului.

O experiență senzorială

De acum, poți da forță părului tău cu Lipid Booster+ și Lipid Booster de la System Professional. Cele mai noi tratamente Sytem Professional îți oferă atât o experiență de revitalizare a părului, cât și o porție bună de relaxare grație parfumurilor delicate, acel amestec floral ce aduce o stare de bine. La toate acestea se adaugă și textura cremoasă, care oferă o experiență senzorială fabuloasă.

Încearcă noile produse System Professional, Lipid Booster+ și Lipid Booster.

Pret recomandat - 249 lei

