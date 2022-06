CE ASTEPTARI ARE GENERATIA Z DE LA BRAND-URILE DE BEAUTY IN 2022?

PERSPECTIVA BRAND-ULUI SUEDEZ HI-TECH FOREO

Prima generatie digitala, generatia new silent, zeds, buzzers — sau orice alte nume au fost date oamenilor nascti dupa 1997. Toti sunt diferiti intre ei: iau decizii si aleg produse intr-un mod diferit fata de generatiile precedente, ingrijindu-si pana si pielea printr-o modalitate diferita. Ei pun la indoiala standardele de frumusete si urmaresc indeaproape actiunile si pozitiile brand-urilor. Sa aruncam o privire la ce se asteapta Gen Z de la industria frumusetii in 2022.

Ingrijire si curatare continua

Potrivit studiilor, categoria de clean beauty este in crestere activa, iar 55% dintre consumatorii tineri aleg produse cosmetice ecologice. Statisticile globale arata ca 48% dintre cumparatori considera ca absenta ingredientelor nocive din produsele cosmetice este o prioritate de top.

Pentru generatia tanara, acestea nu sunt cuvinte goale care fac parte dintr-o strategie de marketing. Ci factori cheie in procesul de alegere a produsele pentru ingrijirea pielii sau cosmetice. Tinerii isi fac timp sa studieze compozitia, iar impactul asupra mediului este in centrul atentiei lor. Eficienta si „sustenabilitatea” sunt mai importante decat pretul: fara aceste cerinte, betisoarele reutilizabile din silicon nu ar fi aparut pe piata, iar gadget-urile inteligente nu ar fi devenit must-have-uri in rutina de ingrijire a pielii.

Autenticitatea si deschiderea in comunicare din partea brand-ului ofera un impact semnificativ asupra alegerii produselor cosmetice.

Inovatie si creativitate

Aceasta tendinta este conectata in mod inevitabil la dezvoltarea durabila si productia mai curata. Companiile au introdus solutii mai inovatoare, descoperind noi ingrediente - toate aceasta fac ca industria sa avanseze, dezvoltand o abordare creativa a lucrurilor care sunt deja familiare. Astfel apar pe rafturile magazinelor produse ce contin ingrediente pe baza de plante sau tehnologii avansate de infrumusetare. Zoomerii sunt constant in cautarea lucrurilor noi: senzatii, impresii si experiente. Prin urmare, sunt deseori preferate brand-urile care au o abordare neobisnuita in crearea produselor, prin texturi noi si gadget-uri care sustin rutina de infrumusetare, oferind rezultatele vizibile si imediate.

Diversitate

Principalul standard de frumusete al Gen Z este lipsa standardelor. Acestia se simt parte dintr-o comunitate diversa si sunt deschisi cu privire la orice trasaturi distincte ce privesc aparenta, culoarea pielii si rasa. Reprezentantii acestei generatii apreciaza in mod deosebit incluziunea si diversitatea, cautand sprijinul industriei de beauty in aceasta directie.

Tehnologia drept componenta principala

Una dintre caracteristicile cheie ale generatiei Z este digitalizarea. Acesti tineri s-au nascut in era dezvoltarii active a tehnologiei si acum cresc si se dezvolta in doua lumi simultan: realitate si virtual. Companiile raspund nevoilor acestei audiente prin introducerea tehnologiilor AR atunci cand incearca machiaje, integrand toata experienta intr-un metaverse - unde organizeaza evenimente si interactioneaza cu clientii.

Dispozitivele moderne de beauty ating aceste standarde. Tehnologia pe care se bazeaza fiind in continua dezvoltare. De exemplu, dispozitivul de tonifiere cu microcurent FOREO BEAR este echipat cu un sistem anti-soc care scaneaza pielea, verificand nivelul de hidratare si face ca procedura sa fie sigura si nedureroasa.

Puterea rutinei de beauty

Generatia Z apreciaza in special rutinele zilnice. Ei obtin cea mai mare placere din procesul propriu-zis si nu il considera doar o necesitate. Solutiile tehnologice oferindu-le o serie de oportunitati aici. De exemplu, pentru FOREO LUNA 3 plus, ritualul de ingrijire pe care ar trebui sa il urmezi arata astfel:

● Uda-ti fata, aplica demachiantul preferat pe LUNA 3 plus si porneste-l printr-o simpla apasare a butonului.

● Curata-ti fata folosind miscari circulare timp de 30 de secunde pana cand cronometrul incorporat finalizeaza procedura.

● Clatiti LUNA 3 plus, uscati-va fata cu un prosop si continuati rutina de ingrijire a pielii cu produsele preferate.

Drept urmare, vei obtine o piele perfect curata inainte de a merge la culcare si o senzatie de calm printr-o procedura rapida, simpla si benefica. Sau, fara a pierde timpul, te reincarci cu energie si prospetime pentru intreaga dimineata!

