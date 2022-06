Vara inseamna distractie si voie buna, e timpul pentru vacanta si relaxare, dar nu trebuie sa uitam de confort si sanatate. Este si momentul in care trebuie sa acordam mai multa atentie mentinerii igienei intime.

Vara e cald, si asta ne place. Dar mai multa caldura atrage si mai multa transpiratie, inclusiv in zona intima, care creeaza un mediu propice pentru inmultirea bacteriilor, ducand la pierderea confortului, insa si la infectii sau iritatii. Mentinerea igienei intime este un mod sigur de prevenire a acestor neplaceri si iti va asigura confortul in orice moment. Cum faci ca sa iti fie bine si sa poti sa experimentezi o vara sub semnul feminitatii? Cum poti reusi sa fii o adevarata Eva a timpurilor moderne?

5 tipsuri utile pentru confortul intim

Ei bine, iata 5 sfaturi care te pot ajuta sa-ti mentii igiena intima si sa-ti faci vara mai placuta si mai feminina.

Evita imbracamintea stransa - asta duce la transpiratie in plus, mentinand umezeala in zona intima si creeaza un mediu favorabil pentru inmultirea bacteriilor care pot provoca infectii vaginale.

Alege lenjerie intima din texturi absorbante, cum ar fi bumbacul, pentru a limita cantitatea de umezeala.

Mentine o igiena corecta in zona intima - vaginul are propriul lui mecanism de curatare, asa ca nu trebuie sa mergem in profunzime, insa necesita o ingrijire suplimentara in timpul verii, mai ales in perioadele de menstruatie, sarcina si postpartum.

Evita folosirea sapunurilor, sampoanelor, cremelor sau a oricaror articole parfumate, deoarece acestea pot perturba echilibrul pH-ului si pot provoca infectii vaginale. Poti folosi apa sau produse cu ingrediente naturale care sa nu dezechilibreze flora vaginala! Sugestia noastra? Gama Eva Intima. Iata de ce:

Eva Intima are o gama completa de produse pentru igiena intima, care ofera o solutie pentru fiecare nevoie a femeii moderne. Aceste produse au fost create dupa modelul natural de actiune, nu contin hormoni sau substante chimice, ci doar ingrediente care se gasesc in mod natural in organism: lactobacili, acid hialuronic, colagen glicolgen, acid lactic, dar si extracte de plante traditionale tamaduitoare (musetel, aloe, cimbru, salvie etc), fitoestrogeni si vitamine esentiale, respectiv C si E.

9 categorii, peste 40 de produse

Aceste noua game din portofoliul Eva Intima acopera toate tipurile de nevoi de ingrijire intima - ingrijirea zilnica, disconfort minor, afectiuni, menstruatie, ingrijirea tractului urinar, viata sexuala, controlul menonpauzei, depilare, constipatie - oferind peste 40 de produse inovatoare, care aduc confort imediat in orice situatie.

Iata doar cateva dintre cele 40 de produse, care te vor ajuta sa ai o vara placuta, iar feminitatea ta sa fie la cele mai inalte cote:

EVA Intima Plasturele termic Menofix este conceput pentru dureri menstruale. Acesta contine fier, carbon si pudra de cuart monzonit, ce aduc un aport de caldura de 50-60 grade, ce se mentine pana la 8 ore. Nu este recomandat in cazul ciclurilor abundente si nu se aplica direct pe piele, ci doar pe lenjeria intima.

EVA Intima Balsam Bikini post epilare ingrijeste si protejeaza pielea dupa orice metoda de epilare. Contine extreacte de galbenele, malva, neem, salvie, aole, musetel, cimbru, unt de sheea, hamamelis si vitamina B5, ce ofera regenerare si calmare imediata.

EVA Intima Spuma Bikini pentru ras – este o spuma blanda datorita extractelor de aloe, musetel, arnica si echinaceea, ce asigura un epilare usoara si rapida, protejand in acelasi timp impotriva iritatiilor. Se aplica pe pielea umezita si dupa ras se clateste foarte bine.

EVA Intima Crema-gel Medival antiprurit – este creat pentru disconfortul minor si contine acid hialuronic, extracte de plante: Rosebay Willowherb, galbenele, musetel, aloe, mallow, panthenol si vitamina E. Amelioreaza imediat mancarimile si senzatia de arsura din zona genitala. Este indicat in iritatiii, mancarimi si senzatie de arsura.

EVA Intima Gelul Wash Original pentru igiena intima – este ideal pentru curatarea zilnica si protectia acestei zone sensibile. Contine extracte de Butcher’s-broom, galbenele, malva, aloe, musetel si panthenol, ce asigura confortul zonei intime.

EVA Intima Douche Chamomile – este un produs pentru ingrijirea zilnica, in caz de disconfort minor. Contine extract de musetel, acid lactic si are un pH de 4.2. Este conceput pentru curatarea eficienta a vaginului si ameliorarea imediata a iritatilor si inflamatiilor mucoasei vaginale. Folosit in asociere cu medicamente, el ofera o calmare imediat a itiatiilor, mancarimilor si arsurilor provocate de vaginita. Se aplica o data pe zi, timp de 2-3 zile, inainte de alt preparat vaginal. Se poate folosi preventiv cu 1-2 aplicari pe saptamana pentru a curata si revitaliza vaginul.

EVA Intima Gelul Vagil lubrifiant este pe baza de apa si special conceput pentru a facilita actul sexual in cazul unei lubrifieri insuficiente, protejand astfel impotriva iritatiilor si ranilor. Contine musetel, aloe si vitamina E, care contribuie la calmare asi rafacerea mucoasei vaginale. Este ideal pentru curatarea zilnica si protectia zonei sensibile intime. Contine extracte de butcher’s-broom, galbenele, malva, aloe, musetel, dar si panthenol si acid lactic cu pH 3.5.

EVA Intima Gel Wash Cransept pentru igiena intima – Contine extract de merisoare, de rozmarin, cimbru, Butcher’s-broom, salvie, aloe, musetel, vitamine care regenereaza pielea, acid lactic, a-glucan si are un pH 3,5. Este recomandat pentru utilizarea zilnica, prevenirea infectiilor urinare si ameliorarea oricaror iritatii si inflamatii ale sistemului urogenital. Este ideal daca ai avut infectii recurente ale tractului urinar sau te confrunti chiar acum cu o astfel de infectie sau daca ai pielea sensibila.

Produsele din gama Eva Intima sunt disponibile online si in farmacii – atat lanturi nationale, cat si regionale si independente (eMag, Tei, Bebetei, Sensiblu, Dr Max, Help Net, Remedium, Mattca, Morpheus, Nordpharm, Salofarm). Acestea au preturi intre 13 lei si 55 de lei.

