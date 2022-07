Asadar, Dudu Cumpat, stilist Londa Professional, ne spune care sunt cele mai in voga coafuri pentru petrecerile de vara, dar si cum pot fi ele realizate.

Coafuri pentru petrecerile de vara

In aceasta vara, nu ar trebui sa lipseasca din alegerile tale urmatoarele trei coafuri care, nu numai ca fac furori, dar ofera si extrem de multa eleganta prin simplitatea lor. In plus, poti jongla cu accesorizarea lor foarte usor astfel incât sa obtii un plus de efect.

Dudu Cumpat, stilist Londa Professional iti recomanda:

Coada, in toate variatiunile ei, este in voga anul acesta si merge la orice pretrecere si pentru orice invitat, fie ca vorbim de mireasa sau nasa. Valurile, mai finisate sau mai putin finisate. Beach waves, mai lasate si texturate (California Way).

Probabil, te intrebi cum sa realizezi aceste coafuri de vara atât de la moda sau cel putin ce produse de styling ai putea folosi pentru a obtine aceste trei look-uri.

„La nivel de aranjare a parului, e bine sa simplificam lucrurile si sa mizam pe produse polivalente. Recomand cu caldura, Sea Salt MultiPlay, dar si Protect It, Refresh It sau Fix It pentru fixarea coafurii”, ne explica Dudu Cumpat.

”Daca iei in calcul sa mizezi pe coada de cal sub orice forma si chip, atunci fii atenta, ”Spala-ti parul cu o seara inainte, dar nu aplica balsam pe par sau masca. Explicatia? Acest lucru face ca parul sa ramâna mai aspru si mai usor de coafat, oferind rezistenta coafurii”, ne dezvaluie specialistul Londa Professional.

”Pe de alta parte, daca visezi la valuri sau bucle de orice fel, e important sa ai un par cât mai curat. Alegerea ideala de produse de ingrijire? Gama Deep Moisture sau Velvet Oil. Pentru beach waves, ca sa le realizam repede, parul trebuie spalat acasa, da, personal, prefer sa-l spal in salon pentru a putea sa-l usuc cu volum la radacina, pentru a evita tapatul sau creponatul la radacina”, explica stilistul.

Ce sa eviti inainte de coafare?

Dudu Cumpat, stilist Londa Professional, recomanda ca inainte de coafare sa evitam: