Cea mai frecventă greșeală în îngrijirea unghiilor se referă la cuticule: uneori, se întâmplă să le smulgem cu dinții sau să le tăiem greșit și, în aceste cazuri, pielea devine inflamată, roșie și dureroasă.

Mâini perfecte și bine îngrijite... asta își doresc femeile! Însă, în cele mai multe cazuri, știi și tu: nu este întotdeauna posibil să mergi la salon pentru o manichiură ca la carte, iar acasă, multe persoane nu reușesc să aibă grijă de mâinile și unghiile lor în mod independent.

De fapt, a avea mâini frumoase nu înseamnă doar unghii lungi și colorate. Frumusețea mâinilor noastre depinde în primul rând de grija pe care o avem pentru ele, iar asta le face să fie și să arate sănătoase și îngrijite. De aceea, pentru a începe să ai grijă de mâini trebuie să începi de la cuticule.

De ce nu trebuie să eliminăm cuticula?

Cuticula este un strat foarte subțire de piele care se găsește la baza unghiei și este aproape invizibil. Uneori, cuticula este puțin mai groasă decât în ​​mod normal sau se întinde pe câțiva milimetri de-a lungul unghiei, iar multe persoane simt nevoia să o elimine. Însă cuticulele nu trebuie eliminate, deci nu trebuie tăiate: nici cu foarfecele, nici cu tăietorul de cuticule. Tăierea cuticulelor poate provoca, de fapt, răni care se pot infecta, iar odată refăcute, cuticulele ar putea fi și mai groase, întărite și vizibile. Și totuși, poți recurge la tăierea cuticulelor doar în cazuri speciale și, în orice caz, operația trebuie efectuată de un profesionist.

Cum să îngrijești cuticulele?

Pentru a învăța cum să ai grijă de sănătatea mâinilor tale, este nevoie ca mai întâi să înveți cum să faci niște gesturi specifice legate în primul rând de îngrijirea cuticulelor.

Prezența cuticulelor poate fi apoi redusă la minimum și mai puțin evidentă, astfel încât aspectul unghiei să fie mai plăcut din punct de vedere estetic: „pentru a face acest lucru, este necesar mai întâi să înmoi cuticula și să o împingi spre baza unghiei folosind un accesoriu special (de ex. un bețișor de lemn). Pentru a le proteja, în primul rând trebuie să hidratezi cuticulele zilnic cu puțin ulei, mai ales dacă sunt uscate și inestetice. Recomandarea mea este OPI Pro Spa Nail&Cuticle Oil To Go”, ne sfătuiește Diana Marandiuc, Education Manager OPI România.

Uleiul de unghii OPI Pro Spa Nail&Cuticle Oil To Go are o formulă ultra-hrănitoare îmbogățită cu uleiuri de sâmburi de struguri, susan, kuku și floarea-soarelui ce asigură îngrijirea optimă a cuticulelor și a unghiilor: le protejează, le reface și le fortifică. În timp ce untul Cupuaçu și complexul lipidic de avocado optimizează echilibrul de umiditate al pielii ce contribuie la hidratarea în profunzime a țesuturilor, iar extractul de ceai alb protejează împotriva radicalilor liiberi.

Se aplică pe unghii și cuticule, masând ușor până la absorbție. Vei vedea că acest ulei se absoarbe ușor și conferă mâinilor un aspect sănătos și îngrijit.

