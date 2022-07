Cum să îți îngrijești pielea și părul în această vară? Șase sfaturi de urmat în acest sezon

În fiecare an, vara are un impact semnificativ asupra pielii și părului. Ritualul zilnic de îngrijire reprezintă o provocare mai ales când vine vorba de tranzițiile sezoniere. Pielea și părul reflectă modificările în armonie cu anotimpurile, așadar rutina zilnică necesită schimbare și adaptare.

CP

Căldura arzătoare, poluarea, umiditatea afectează strălucirea naturală, pot lasă urme vizibile și uneori pot provoacă infecții. Expunerea excesivă la soare poate duce de asemenea la apariția mâncărimilor, arsurilor solare, erupțiilor cutanate și petelor pigmentare.

Cum este afectat tenul vara?

Creșterea temperaturilor în lunile de vară, combinată cu umiditatea și căldura, poate crește activitatea glandelor sebacee. Pe măsură ce vremea se încălzește și umiditatea crește, glandele sebacee ale pielii încep să producă exces de sebum (ulei natural). Uleiul secretat se blochează pe suprafața pielii, o face să devină lipicioasă, iar stratul de grăsime blochează porii. Erupțiile de acnee reprezintă cea mai frecventă problemă care apare vara. Persoanele cu pielea grasă sunt mai predispuse la aceasta, deoarece bacteriile și uleiurile din piele se amestecă cu transpirația, provocând pori înfundați și acnee.

Atunci când pielea este expusă la razele UV dăunătoare, producția de melanină crește pentru a proteja pielea de daunele solare. Melanina are calități fotoprotectoare. Excesul de melanina are ca rezultat o piele mai închisă și bronzată. În timp ce toată lumea este conștientă de faptul că excesul de melanină înseamnă o piele bronzată, puțini relaționează pielea arsă de soare cu îmbătrânirea și cancerul.

Pentru a evita toate aceste probleme și pentru a vă menține pielea radiantă și părul frumos și strălucitor, iată câteva sfaturi simple și eficiente pe care le puteți urma în acest sezon.

1. Folosiți o cremă cu protecție solară

Crema solară nu ar trebui să lipsească din ritualul nostru de îngrijire zilnică pe tot parcursul anului, dar în mod special în timpul verii. Expunerea prelungită la razele ultraviolete puternice ale soarelui poate provoca arsuri solare. Razele soarelui UV-A și UV-B pot fi foarte dure, au capacitatea de a pătrunde în straturile exterioare ale pielii și de a accesa straturile mai profunde, unde pot deteriora și ucide cu ușurință celulele pielii. Pe lângă faptul că oferă un bronz frumos, acestea pot provoca îmbătrânire prematură, pete pigmentare, linii fine și riduri.

O bună protecție solară cu SPF 30-50 este vitală pentru lunile de vară pentru toate tipurile de piele, chiar dacă stăm în casă. Alegeți un produs care are un spectru larg de ultraviolete (între 30-50 SPF și acoperă razele UVA și UVB). Reaplicați la fiecare trei ore dacă petreceți toată ziua la soare. Asigurați-vă că vă acoperiți, de asemenea, mâinile, picioarele, umerii și gâtul.

Crema cu protecție solară Zealots of nature pentru față și corp cu SPF50 de la skinlove.ro, conține absorbanți UVA și UVB care oferă protecție cu spectru larg împotriva expunerii la soare și extract de rozmarin care previne arsurile pielii și calmează pielea. Folosirea unei creme cu protecție solară vă poate ajută să preveniți și alte probleme ale pielii, cum ar fi, inflamația și acneea.

2. Utilizați un toner pe bază de apă

Un toner bun poate fi eficient în închiderea porilor deschiși. Numărul maxim de glande sebacee se găsesc pe zona T a feței. Pentru a preveni pătrunderea transpirației și a uleiului în pori, utilizați un toner pe bază de apă și ingrediente naturale deoarece este mai ușor. Tonerul facial ZEALOTS of nature cu extracte de mușețel și gălbenele este o soluție pe bază de apă cu multe ingrediente benefice. Acest toner elimină impuritățile, precum și unele substanțe dăunătoare din apă care rămân pe suprafața pielii. Reface pH-ul pielii, strânge porii, sigilează umezeala și ajută produsele hidratante (ser și cremă) să pătrundă cu ușurință în piele. Are efect antimicrobian și efect antibacterian și protejează pielea de infecții. Conține mușețel și extracte de gălbenele care ajută la prospețimea feței. Valoroasele calități ale uleiului grecesc organic și ale extractelor din semințe de bumbac, lasă pielea echilibrată și tonifiata.

3. Exfoliați pielea de 2 ori pe săptămână

Exfolierea este cheia pentru o piele mai strălucitoare și mai netedă. Utilizați un scrub pentru față și unul pentru corp de cel puțîn două ori pe săptămână pentru a îndepărta excesul de murdărie și sebum. Nu uitați să utilizați un scrub potrivit tipului de piele și să masați ușor produsul cu mișcări circulare. Asigurați-vă că exfoliați și buzele și gâtul. Nu exfoliați excesiv, deoarece pielea se vă învineți și puteți ajunge să aveți erupții cutanate. Persoanele cu pielea sensibilă ar trebui să opteze pentru o exfoliere ușoară.

Puteți opta pentru Soft scrub de la COLLAGENIL – un tratament de curățare cu efect de scrub formulat ca o cremă de curățare care spală prin afinitate lipidica cu adăugarea de microsfere vegetale moi. Datorită proprietăților puternice de tip lipidic ale trigliceridelor sale fluide, acesta efectuează o activitate de curățare selectivă ultra-delicată, evitând astfel fenomenele de uscăciune, alterarea filmului hidrolipidic și deshidratarea pielii ca în cazul detergenților formulați cu amestecuri de surfactanti. Microsferele compatibile cu pielea, cu acțiune mecanică, se exfoliază ușor rulandu-se pe piele fără a zgâria și elimină celulele moarte și impuritățile fără a irita pielea. Aloe Vera completează formularea cu o acțiune calmantă și răcoritoare.

4. Hidratare la interior și exterior

Apa este vitală pentru organism, este cel mai important ingredient în țesutul sănătos al pielii. Ne menține pielea catifelată, moale și strălucitoare. Vara aportul de apă ar trebui să fie de minim 2-3 litri pe zi. Apă, ceai, apa de cocos și sucurile proaspete sunt o modalitate bună de a rămâne hidratat. Apa este, de asemenea, foarte importantă pentru a elimina toxinele din piele prin transpirație și urină.

În ceea ce privește tenul, o cremă hidratantă este esențială pentru a ne proteja pielea în timpul verii. Puteți alege o formulă non-grasă în funcție de tipul de piele. Căutați produse cu ingrediente precum antioxidanți, vitaminele A și C. Dacă are SPF, cu atât mai bine. Cel mai bine este să aplicați o cremă hidratantă imediat după baie. Crema Dry & Sensitive cu UVA 12 de la COLLAGENIL, protejează, hidratează și previne formarea petelor și a semnelor de îmbătrânire prematură a pielii. Potrivită în cazurile de expunere continuă la agenți externi sau în cazul pielii uscate fragile și sensibile, este un tratament cosmetic eco- protector și hidratant cu filtre și UVA, UVB și IR.

5. Folosiți șampon și balsam cu ingrediente naturale

Apa sărată din mare și apa de la pisicina cu clor pot afecta în mod vizibil părul. La fel căldura soarelui de vară poate deteriora părul cu razele UV. Șamponarea zilnică nu este o soluție, deoarece poate fi dăunătoare ducând la eliminarea uleiurilor naturale. Se recomandă spălarea la fiecare 2-3 zile pentru reglarea corectă a uleiurilor naturale. Evitați utilizarea dușurilor cu apă fierbinte, deoarece acest lucru vă face părul uscat și fragil. Prin urmare, cea mai bună modalitate de a oferi părului protecția potrivită este folosirea unui șampon potrivit pentru sezonul cald ce poate ajută la curățarea scalpului de impurități și la întărirea foliculilor.

Optați pentru un șampon și un balsam cu ingrediente naturale, cum ar fi ierburi, uleiuri din semințe etc. Șamponul energizant ZEALOTS of nature cu ulei de măsline bio, mandarin și busuioc cu proprietăți benefice ale uleiului grecesc de măsline organic și ale extractelor de mandarin și busuioc, restabilește elasticitatea și protejează părul. Conține zaharuri de hidratare și extracte de mușețel care au grija de par și îi dau strălucire. Mandarinul și busuiocul oferă un sentiment de prospețime și regenerează părul. În completare, Balsamul energizant de păr ZEALOTS of nature cu ulei de măsline organic, mandarin și extracte de busuioc, întărește și hrănește părul deteriorat, lasandu-l moale și ușor de periat.

Părul și scalpul atrag cel mai mult soare în comparație cu orice parte a corpului, cu excepția feței. Acționati în consecință, pentru că scalpul și părul să nu aibă de suferit. O pălărie grozavă de vară sau o eșarfă fabuloasă sunt o modalitate perfectă de a vă proteja părul și scalpul de căldură arzătoare!

6. Menține-ți o dietă sănătoasă

Ceea ce mâncați vă va afecta pielea și părul. Mențineți o dietă sănătoasă echilibrată, un mix de vitamina C (fructe citrice), proteine (ouă, pui), acizi grași Omega 3 (quinoa, nuci și semințe), fier (legume cu frunze verzi, spanac) și vitamina A ( morcovi).

Expunerea la căldura excesivă, aerul condiționat, apa sărată și umiditatea vă pot afecta negativ pielea și părul. Vestea bună este că puteți restabili echilibrul natural, strălucirea pielii și a părului urmând o rutină obișnuită de îngrijire, mâncand sănătos și recurgând la remedii naturale, simple, dar eficiente.

Vizionare placuta