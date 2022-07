Summer beauty: Totul despre cum sa te confrunti cu un par si o piele uscata pe timpul verii

Fie ca este din cauza unui stil de viata mai putin atent sau pus la punct, fie ca este genetic(ca in cazul meu), pielea uscata si parul deshidratat si greu de stapanit sunt lucruri cu care fiecare femeie se confrunta macar o data in viata! Daca vrei sa afli mai multe, urmareste aceasta scurta pagina de jurnal #SummerBeauty!

First thing first, am înțeles destul de greu că hidratarea și 'mâna de ajutor' pe care trebuie să o oferi corpului tău este importat să vină mai întâi din interior. De ceva vreme încoace, în special cu venirea verii, am început să beau mult mai multă apă și să renunț la sucurile acidulate cât de mult pot și sinceră să fiu, diferența este uriașă! Așadar, ca prim pas dacă vă confruntați cu o piele cu aspect îmbătrânit chiar de la o vârstă foarte fragedă sau dacă simțiți că părul vostru nu mai are personalitate având un aspect tern și plictisitor, începeți procesul de regenerare cu hidratarea întregului corp. Asta și o alimentație bogată în minerale, vitamine și tot soiul de lucruri bune ar trebui să fie un început promițător!

Apoi, favourite subject: SKIN CARE!

Rutina de skin care, așa cum am înțeles de la ce mai înțelepți decât mine în ale cremelor, serumurilor și poțiunilor magice trebuie să aibă 3 pași esențiali: curățare, hidratare și sfântul SPF. În ceea ce mă privește, încerc cât de mult pot să nu îmi umplu rutina de îngrijire în mod inutil cu produse sau leacuri experimentale. Faptul că păstrez totul super simplu, super clean este poate unul dintre motivele pentru care încep să mă simt din ce în ce mai bine. Se întâmplă din când în când, totuși, să mai adaug un toner între primii doi pași, cel puțin de când am descoperit tonerul de la Khiel's pe care îl iubesc sincer. Ajungem, însă, și acolo.

1. Curățarea

Pentru mine primul pas este foarte important. Îmi curăț tenul cu un gel de curățare foarte blând și de asemenea hidratant ce topește super ușor toate impuritățile de pe ten: urme de rimel, particule de praf sau mai știu eu xe bazaconii.

De când am descoperit Cleansing Oilul de la Uriage nu ne-am mai despărțit. Având de când eram foarte mică o piele uscată atât a tenului cât și pe întreg corpul, am înțeles după ce am făcut un pic de research că metoda de curățare ideală este cea a unui Cleansing Oil, care nu ete agresiv cu tenul și usucă și nu încarcă deloc.

2. Toner

Tonerul miracol de la Khiel's este în testare de vreo câteva săptămâni și până acum mi-a făcut o impresie super bună!

Povestea e simplă, am fost la ei în magazin și fetele foarte drăguțe de acolo mi-au făcut o testare/analiză a tenului în mod gratuit. Atunci mi-au recomandat să încerc acest toner pe care gentil să îl aplic pe ten cu ajutorul unei cotonete pentru a pregăti pielea pentru pasul hidratant. Și vreau să vă spun că îmi place la nebunie!

Așa că, dacă vă face cu ochiul, dați o fugă la Khiel's în magazine și făceți-vă o analiză gratuită.

Tonerul se numește Calendula Extract, iar minunății de la Khiel's au o întreagă gama să vă pună la dispoziție în funcție de nevoile voastre.

3. Hidratarea

Crema de față hidratantă pe care o folosesc pe timpul verii este de pe My Geisha, din gama Gold. Este o cremă cu o textură lejeră care nu-mi încarcă deloc pielea.

On top of that, recurg când simt nevoia la o cremă de ochi (cea cu Avocado de la Khiel's este divină), o mască hidratantă sau poate un ser cu acid hialuronic când pielea o ia razna și nu ne mai înțelegem deloc.

Am înțeles de curând că este foarte important să îți asculți tenul și să îi dai exact ce are nevoie atunci când are nevoie.

Înainte de a trece la Hair Routine, aș vrea sa mai vorbim despre SPF și despre cum soarele ne afectează foarte mult pielea. Este foarte important să nu uităm să ne ferim de razele puternice de soare, să purtăm SPF și mai ales sa REAPLICĂM! Replicarea este cea care, at the end of the day, ne ajută și ne protejează. O dată la două ore, curățând tenul cu apă termală și cotonetă sau cu un șervețel demachiant, reaplicați crema sau sprayul cu SPF.

Apoi, trecând la părul uscat și plictisitor și cum putem să îl readucem la viață, aș putea să vă dau câteva idei.

1. Cumpărați-vă un șampon care să vă satisfacă nevoile.

Șamponul este mult mai important decât ar crede lumea. El este cel care curăță, dar și cel care hrănește scalpul.

Eu folosesc un șampon de la Rene Furterer, un șampon hidratant, însă ei au o gamă uriașă de produse de îngrijire a părului. Dacă sunteți curioase, dați un search și găsiți samponul care se potrivește tipului vostru de ten și nevoilor și această perioadă.

2. Dormiți cu masca hidrantă o dată pe săptămână.

Da, știu, e incomod. Da, știu, nu aveți chef întotdeauna, însă credeți-mă ajută foarte mult! O dată pe săptămână, samponati părul o singură dată, clătiți, scurgeți bine toată apă din păr și aplicați masca hidratantă. Acoperiți părul cu o bonetă și dormiți așa.

În acest fel, puteți lăsa părul să absoarbă cât produs are nevoie și îi puteți oferi o hidratare de lungă durată.

A doua zi dimineață mai șamponați o dată și uscați sau coafati în mod normal.

Sper ca toate informațiile sau micile trucuri să vă fie de folos. Deși cu toții iubim vara, știm cât de dificil ne poate fi în materie de îngrijire personală. Dar cu produsele potrivite și cu un minim de atenție, reușim să învingem căldură și deshidratarea.

Hugs and Kisses

Cătălina,

Over!