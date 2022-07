FOREO UFO ajuta la refacerea pielii dupa expunerea indelungata la soare

Poti da uitarii zilele pline de dezamagire, cand incercai sa tratezi arsurile cu iaurt sau alte tratamente populare.

Soarele ajuta pielea sa produca vitamina D, care este cruciala pentru organismul tau. Mai exact, vitamina D este necesara pentru functionarea normala a oaselor, precum si pentru sanatatea mintala. Daca te expui prea putin la soare, exista un risc crescut de a dezvolta o forma de depresie. Pe de alta parte, expunerea indelungata la razele soarelui poate dauna sanatatii tale.

Printre cele mai mari consecinte ale expunerii la soare se numara ridurile, hiperpigmentarea, afectarea ochilor si in cele mai grave cazuri, cancerul de piele. De aceea, nu poti pleca de acasa fara sa aplici protectie solara. Totusi, daca esti arsa de soare, FOREO este aici pentru a te salva.

Terapia cu lumina LED - tratament pentru pielea afectata de soare

Poti da uitarii zilele pline de dezamagire, cand incercai sa tratezi arsurile cu iaurt sau alte tratamente populare. FOREO UFO este dispozitivul care iti va vindeca pielea dupa expunerea la soare. In momentul in care vei porni acest dispozitiv, opteaza pentru terapia cu lumina LED rosie si urmareste efectele imediate. LED-ul rosu ajuta la repararea daunelor provocate de soare.

Mai concret, terapia cu LED-uri rosii creste productia de colagen si elastina in piele, oferind in acelasi timp si un raspuns imunitar mai rapid. Lucru care ajuta la eliminarea celulelor moarte si la repararea celor deteriorate. UFO 2 nu dispune doar de terapie cu LED-uri rosii, ci si de crioterapie - terapie care va reimprospata aspectul pielii.

Ti-au aparut pete din cauza soarelui? Foloseste lumina LED verde!

Hiperpigmentarea este o afectiune comuna a pielii care apare atunci cand exista un exces de melanina, favorizand aparitia unor pete mai intunecate pe piele. Desi este de obicei inofensiva, hiperpigmentarea afecteaza toate tipurile de piele, diminuand nivelul de încredere.

Exista multe cauze ale acestei afectiuni, dar una dintre cele mai frecvente este expunerea la soare. Oferind astfel inca un motiv in plus in a evita o expunere prelungita (mai ales fara SPF). De aceea, protectia solara trebuie folosita in fiecare zi, fiind mai usor sa previi o afectiune, decat sa o tratezi.

Din fericire, astazi exista multe variante de tratare a hiperpigmentarii, iar unele dintre cele mai eficiente sunt aloe vera, lemn dulce si ceai verde, dar si un tratament care include o lumina LED verde.

Uleiul de nuca de cocos si apa sunt de ajutor

Soarele straluceste si viata este mai frumoasa. Iti pui niste SPF si simti ca poti cuceri lumea intreaga, nu? Este grozav, dar chiar daca arsurile solare au fost evitate, pielea ta are nevoie de un proces serios de regenerare dupa plaja. Pana la urma, soarele (la fel ca vantul) iti usuca pielea si daca nu tratezi acest fapt, mai tarziu vor aparea riduri.

De aceea, ingrijirea pielii dupa soare este la fel de importanta ca si aplicarea SPF-ului. Iata doua sfaturi pentru ingrijirea perfecta dupa soare.

Produsele aplicate dupa soare trebuie sa hidrateze pielea

Dupa plaja, pielea ta este atat de deshidratata, incat ai nevoie de ceva fresh, racoritor si hidratant. Ceva precum...apa, desigur. Si a produselor pe baza de apa. Un exemplu ar putea fi masca H2Overdose de la FOREO. Este ideala pentru piele uscata, deoarece ofera o senzatie instanta de hidratare in piele.

Uleiul de nuca de cocos calmeaza pielea

Uleiul de cocos ofera un efect de racire, calmant si patrunde in cele mai profunde straturi ale pielii. Ajuta la regenerare si este perfect pentru persoanele cu pielea uscata si crapata. FOREO are o masca hranitoare cu ulei de cocos, care va deveni cel mai bun prieten al tau dupa soare. Odata ce o vei incerca, o vei folosi chiar si in zilele innorate.

Descopera intreaga gama de produse FOREO, accesand www.notino.ro.

