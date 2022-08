Protejeaza-ti pielea de efectele oboselii!

De multe ori auzim cum ochii sunt oglinda inimii, si fie ca ne place sau nu, acestia pot afisa in acelasi timp semne de oboseala si imbatranire. Brand-ul suedez de beauty tech FOREO, alaturi de produsul sau miraculos IRIS, ofera un masaj iluminator pentru ochii cu cearcane, linii sau cu semne de oboseala.

Zona ochilor dezvaluie simptomele unor factori precum stresul, oboseala, poluarea aerului sau malnutritia, totul din cauza structurii sensibile pe care o detine. Mai mult, factorii naturali precum pierderea elasticitatii si topirea tesutului adipos, apar pe masura ce imbatranesti si se manifesta mai intai in jurul ochilor. In aceeasi zona, este identificata cea mai subtire structura a pielii din corpul tau, fiind necesar sa ii oferi o protectie suplimentara cu produse special concepute pentru ea. Marca suedeza de beauty tech FOREO ofera ingrijire anti-imbatranire prin reducerea aspectului obosit din jurul ochilor cu produsul sau miraculos IRIS, care realizeaza un masaj iluminator al ochilor, iar dispozitivul UFO 2 si masca Shimmer Freak sunt super-eficiente pentru o terapie faciala de 2 minute.

Inspirat de masajele limfatice pentru zona ochilor

IRIS, care este conceput pentru a fi folosit in jurul ochilor, are o structura delicata cu aspect fin din silicon. Acesta este inspirat de masajele limfatice pentru ochi aplicate in Asia, ce maseaza usor zona ochilor cu tehnologia T-Sonic. In acest fel, IRIS are doua moduri diferite care ajuta la reducerea aspectului cearcanelor, pungilor de sub ochi si liniilor fine. In modul Pure, repeta usor senzatia de masaj manual cu miscari usoare cu o presiune mica, pentru a preveni semnele de imbatranire inainte ca acestea sa inceapa sa se dezvolte. Modul Spa, pe de alta parte, combina atingerea cu vibratii delicate pentru a sterge semnele mai evidente de imbatranire. In plus, IRIS creste semnificativ eficacitatea cremei sau a serumului[AC1] , permitand o mai buna penetrare in piele.

Reimprospateaza zona ochilor cu miracolul cofeinei

Masca Shimmer Freak poate fi integrata cu usurinta in procesul de terapie faciala realizat de UFO 2 in doar 2 minute. Aceasta masca improspateaza pielea sensibila din jurul ochilor si elimina semnele de oboseala. UFO 2 permite componentelor active ale mastii sa patrunda adanc in piele cu modurile sale de crioterapie si termoterapie, ajutand in acelasi timp la reducerea efectelor imbatranirii si a imperfectiunilor pielii, dar si la echilibrarea nuantei culorii cu tehnologia sa de lumina LED cu spectru complet de 8 lumini. Bogat in antioxidanti si continand cofeina, Shimmer Freak energizeaza pielea pentru un aspect mai fin si mai luminos. In timp ce hidrateaza pielea prin apa de trandafiri, adauga si stralucire acesteia cu efectul reparator al niacinamidei. Shimmer Freak, nu contine parabeni, fenoxietanol, silicon, disodic si uleiuri minerale, fiind potrivit pentru toate tipurile de piele.

Vizionare placuta