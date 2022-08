Trucuri pentru unghii lungi. Cum poti stimula cresterea unghiilor?

Pentru ca unghiile sa creasca mai repede, trebuie sa ai grija de ele

Cand sunt fragile, unghiile se exfoliaza usor sau devin casante, asa ca, de multe ori sa ai unghii lungi pare o misiune imposibila.

Afla ca, lupta cu lungimea unghiilor poate fi cucerita pas cu pas. Tratamentele care aduc unghiilor forta sunt aliati de nadejde. ”E nevoie doar sa acorzi atentie unghiilor. Zi de zi. Si sa alegi produsele de ingrijire cu intelepciune”, ne spune Diana Marandiuc, Education Manager OPI Romania. Acorda atentie unghiilor in fiecare zi, tine cont de trucurile care si-au dovedit eficienta in timp si te poti bucura de unghii lungi, puternice si... suta la suta naturale.

Mentine-le sanatoase

Pentru ca unghiile sa creasca mai repede, trebuie sa ai grija de ele. Unghiile cresc aproximativ trei milimetri pe luna si au nevoie de 10-18 luni sa se refaca in totalitate. Ce e de facut? Pileste-ti unghiile doar intr-un singur sens, daca nu vrei ca straturile de cheratina sa se sparga si ulterior unghiile sa se rupa si sa se exfolieze usor. Renunta la taierea profunda a cuticulelor pentru ca ele au rol de aparare a unghiei, de bariera in fata bacteriilor. Taierea agresiva lasa descoperita baza unghiei, iar infectia, care poate aparea in urma ranirii, va afecta sanatatea unghiei.

Incearca un ser

”Este ideal in orice situatie, dar mai ales cand unghiile sunt moi si fragile. Serul poate fi colacul lor de salvare”, ne explica Diana Marandiuc. Aceste formule sunt superconcentrate in elemente hranitoare si hidratante, dar sunt atat de usoare, aproape ca o apa pe care unghia o absoarbe rapid. Acestea vor stimula cresterea unghiilor sanatoase. E de preferat sa le aplici saptamanal, iar daca vrei sa le colorezi, acest ser aplica-l in locul bazei.

Nu-ti neglija cuticulele

Uleiurile pentru cuticule si cremele fac o mare parte din treaba. Nu doar ca unghiile vor arata ca proaspat curatate, dar cuticulele ingrijite si netaiate protejeaza cresterea matricei unghiilor si astfel ele vor deveni sanatoase. Aceste uleiuri sunt bogate in uleiuri usoare si vitamine, ce aduc un plus de hidratare si unghiei. Se aplica de mai multe ori pe zi, pe conturul unghiei. Si daca vrei ca efectul sa fie mai intens si mai rapid, aplica uleiul inainte de culcare si lasa-l sa actioneze. Dimineata vei avea cele mai fine cuticule si cele mai stralucitoare unghii.

“Masati uleiul pentru cuticule, OPI Pro Spa direct pe matrice (la radacina unghiei) pentru a stimula fluxul sanguin si pentru a va ajuta unghiile sa creasca mai repede”, ne sfatuieste Diana Marandiuc de la OPI Romania.

Alege baze hranitoare

Cand unghiile se crapa sau se exfoliaza, alege o baza care sa aiba in formula cheratina si biotina. Nu doar ca vor asigura manichiurii o viata mai lunga, dar vor ajuta la reconstruirea si fortificarea unghiei in timp si astfel vei scapa de problemele suparatoare si unghiile vor creste perfect sanatoase. Poti folosi aceasta baza inainte de lacul colorat, ca tratament si strat protector pentru culoare, dar si ca lac incolor.

Vitaminele unghiilor

Adaugand mai multe vitamine in alimentatia zilnica, iti vei ajuta unghiile sa creasca mai repede si mai tari. Fructele si legumele sunt baza, dar poti lua si suplimente. Vitamina B consolideaza unghiile, vitamina C ajuta la prevenirea ruperii, iar vitamina E stimuleaza circulatia sangelui si le sustine cresterea. O dieta sanatoasa si echilibrata este una dintre cele mai bune metode pentru a-ti pastra unghiile sanatoase. Nu uita ca acizii grasi omega 3 stau la baza parului stralucitor si a unghiilor puternice! Asigura-te ca ai in alimentatie spanac, sparanghel si avocado, fasole, nuci, somon, galbenusuri de ou si broccoli.

Lacuri tratament

Cand unghiile sufera, multi spun ca e bine sa le lasam ragazul sa respire. Dar cand cochetaria nu-ti da pace, atunci poti folosi formule de lacuri care hranesc si refac unghiile bolnave. Incearca OPI Nail Envy, un lac special pentru tratarea unghiilor uscate si deteriorate, ce contine proteine hidroliate din grau si calciu pentru prevenirea exfolierii si ruperii. „Aplicati in fiecare zi un strat de lac, timp de sapte zile, apoi indepartati lacul si evaluati aspectul unghiilor. Puteti incepe un nou tratament dupa sase saptamani.”, ne recomanda Diana Marandiuc, expert OPI.

