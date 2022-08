Da, recunosc, vara este un anotimp pe care nu l-am îndrăgit din prima, dar pe care am învățat să îl iubesc și să îl apreciez pentru tot ceea ne oferă. Nu am fost foarte bună prietenă cu temperaturile ei extreme (și cu extremele în general) și am fugit dintotdeauna de razele puternice ale soarelui de vară (nu și în perioada de tinerețe când îl căutăm cu orice preț pentru bronzul lui), mai ales de când am aflat pe propria piele ce înseamnă arsurile solare sau să nu poți dormi nici măcar pe spate fiindcă ai vrut să iei tot soarele mării pe pielea ta în numai 3 zile (vă rog tare, faceți-vă un mare bine și nu repetați aceleași greșeli, îndeosebi dacă aveți pielea deschisă la culoare).

Dar mvai, să fim serioși, niciun alt anotimp nu ne ajută să strângem atâtea amintiri frumoase, pe viață, precum vara. Dacă ați privit un cer plin cu stele în miez de vară, în timp ce în jurul vostru miroase a regina nopții, ați făcut cerc în jurul unui foc de tabără sau ați trăit o vacanță magică la bunici sau pe alte meleaguri, înțelegeți despre ce vorbesc.

Vara are o energie aparte, o exuberanță specifică pe care nu o are niciun alt anotimp și care te invită pur și simplu să trăiești mai simplu și mai intens, să te bucuri de orice pentru mai mult timp (da, parcă și timpul se dilată vara precum șinele de tren de pe căile ferate), după puterile fiecăruia. Despre nopțile târzii de vară în care poți auzi greierii că îți sparg timpanele nu am suficiente cuvinte, le-aș prefera oricând zgomotului de mașini. Probabil gena de copil care și-a petrecut o parte din zilele de vară la țară își spune cuvântul.

Pe mine vara mă apucă un dor de ducă incontrolabil și în fiecare an mi-aș lua 3 luni sabatice doar pentru a-l astâmpăra :). Vara este precum o invitație deschisă de a ne desprinde din betoanele confortabile în care trăim și a conecta mai mult cu natura și de a petrece timp în sânul ei plimbându-ne pe malul unei mari, pe cărări de munte, în parcuri umbroase, relaxându-ne pe iarbă, înfruptându-ne din legumele și fructele sale delicioase (pentru roșiile verii nu am decât o infinită recunoștință), zemoase, hidratante, parfumate și cu gust.

Dar suficient cu apologia verii, să ne întoarcem la oile noastre și la îngrijirea pe timp de vară. Recunosc, nu suport foarte multe produse de make up pe ten vara, folosesc mai puțin spre ocazional fondul de ten, cremele grase și chiar uleiurile de corp. Vara, pielea mea are alte nevoi decât iarna – și ea simte nevoia de mai multă libertate și am observat că cele mai bune produse pentru ea sunt cele care o hidratează, fără să o încarce excesiv (inclusiv pentru ten). Mizez mai mult pe hidratare (da, nu îmi este sete aproape niciodată, nu mă tentează ceaiurile vara, fie ele și reci, dar încerc să îmi formez un obicei din a consuma mai multă apă fiindcă știu cât de important este) și a-mi menține pielea curată și hidratată.

Pentru spălare, folosesc Uleiul de duș Atoderm de la Bioderma, iar acum am încercat Uleiul de spălare relipidant pentru pielea uscată cu tendință atopică Lipikar AP+ de La Roche-Posay sau săpunuri cât mai naturale. Fiindcă pielea mea are o ușoară tendința de a se usca, dar în același timp nu tolerează uleiurile vara (și am insistat destul cu ele), o hidratez ori de câte ori simte nevoia cu loțiune de corp Lipikar Lipikar Fluide La Roche-Posay, un ser pentru hidratare și protecție fără parfum. Însă preferatul meu pe timp de vară rămâne laptele de corp hidratant Cerave pentru piele uscată, îmbogățit cu ceramide și acid hialuronic. Când îl aplic, este ca și cum pielii i-a fost sete și în sfârșit îi dau să bea. Pielea nu rămâne uleioasă sau grasă după utilizare fiindcă se absoarbe aproape instantaneu în piele. Iar pentru acele zile când simt nevoia unui răsfăț de spa, produsele cu miros delicat de la Rituals îmi dau o stare de bine și zen.

Tenul meu mixt, cu tendințe evidente de îngrășare (mai puțin zona gurii), s-a împrietenit cu crema anti-age Skincode exclusive, dar și cu multe dintre produsele de la Gerovital. Unul pe care îl folosesc în prezent și îmi lasă pielea catifelată și hidratată după este Gerovital H3 Hyaluron C, cremă de noapte. Pentru zona de sub ochi, unde ridurile au început să își facă simțită prezența, aplic ocazional crema de ochi pentru fermitate Attivi Puri Eye Contour Hyaluronic Acid+Peptides.

Ori de câte ori folosesc fond de ten, după demachiere îmi spăl și curăț tenul cu un burete special pentru curățarea tenului precum buretele konjac Parsa Clean & Peel

Singurul produs pe care îl folosesc constant când iau contact direct cu soarele este crema de protecție solară cu SPF 50. Ori de câte ori ies pe afară, după aplicarea cremei de zi, aplic și crema cu SPF. Am moștenit un fenotip de piele care nu se înțelege tocmai bine cu soarele. Este predispus la pete solare și alunițe și trebuie să am grijă de el prin controale la medicul dermatolog, prin aplicarea unor straturi generoase de produse cu SPF 50 și prin evitarea expunerii la soare la orele de vârf. Prin urmare, pentru corp, folosesc Photoderm Max de la Bioderma cu SPF 50+ sau Spray invizibil fără parfum pentru protecție solară Uriage Bariesun, SPF 50+, iar pentru ten Fluid protecție solară ten mixt-gras Hyseac SPF 50+, 50 ml, Uriage.

Recunosc că părului nu îi ofer rutina de îngrijire meticuloasă care ar trebui, dar în ultima vreme mă ocup mai mult și de acest aspect. Actualmente, folosesc șampon din gama Wella Proffesionals Oil Reflections (Luminous reveal Shampoo), masca de par Inessence de la System Professional, un ulei de par din aceeași gamă Wella Oil Reflections pe care îl aplic în cantitate mică îndeosebi la vârfuri, dar câteva picături și la nivelul scalpului unde firele de par albe, dar vopsite, au tendința de a avea altă textură și a se încurca. Mă ajută să îl descurc mai ușor și să nu mai rup firele de păr în timpul pieptănării.

Cu prima ocazie, mi-am propus să îl răsfăț cu o mască pe baza de ulei de cocos, gălbenuș de ou, câteva picături de vitamina A, E și suc de lămâie. Deși nici părul meu nu tolerează foarte bine uleiurile și părul are tendința de a se îngrașa și mai repede după aplicarea unei astfel de măști, părul capată un aspect strălucitor după, iar firul de păr arată tonifiat și regenerat.

De parfumul meu preferat Davidoff Cool Water Night Dive nu mă dezic prea curând și este însoțitorul meu permanent în nopțile de vară, dar drag tare mi-a devenit și Lazy Sunday Morning de la Replica Maison Martin Margiela, cu un miros floral lemnos pe care chiar îl asociez verii și aromelor ei inconfundabile.

Cam atât pentru moment, eu vă îmbrățișez cu mare drag. Să aveți grijă de voi, de sănătatea și de frumusețea voastră vara și în orice anotimp.

Dana