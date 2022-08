Valeria Lungu dă tonul look-urilor de festival cu noua colecție de machiaj Sunset Beats by AVON

Creatoarea de conținut apare pe coperta broșurii din luna august, realizată în colaborare cu fotograful Diana Tarasova

Vara aceasta, amplifică-ți look-ul cu cele mai tari hit-uri din make-up!

Simte energia festivalurilor cu Sunset Beats, noua colecție de machiaj de la AVON, în ediție limitată! Cele mai hot trenduri din make-up sunt aici pentru a-ți oferi o vară plină de culoare.

Fardurile în nuanțe electrizante, creioanele-gel grafice rezistente, lacurile de unghii cu efect 3D, stick-urile pentru obraji și buze în culori pigmentate, toate inspirate din nuanțele apusului, te vor ajuta să-ți completezi ținutele de party cu un machiaj pe măsură.

Valeria Lungu, în prim plan, pe coperta broșurii din luna august

Beauty Ambassador-ul AVON, Valeria Lungu , poate fi admirată chiar pe coperta broșurii din august. Valeria propune mai multe look-uri de festival, create cu ajutorul produselor din gama Sunset Beats, care pot fi descoperite în paginile broșurii . Toate fotografiile au fost realizate de Diana Tarasova , fotograf de origine ucraineană .

„Iubesc vara și mă bucur nespus de mult că am ocazia de a lansa, împreună cu AVON, această nouă colecție de machiaj pentru festival – Sunset Beats. Ador look-urile de festival, iar paleta de farduri cu sclipici din noua colecție este favorita mea ! ”, a declarat Valeria .

„ Sunt absolut încântată de sesiunea foto. Fiecare membru al echipei este un profesionist în domeniul său. Pentru mine a fost o experiență foarte interesantă. Am avut puține emoții înainte, dar când am ajuns la studio, când am văzut întreaga echipă, m-am liniștit și m-am bucurat de timpul petrecut împreună. Am fost foarte încântată de Valeria Lungu”, a spus Diana .

Prinde apusul cu AVON, la festivalurile verii

AVON invită toți iubitorii de distracție la cele mai cool festivaluri ale verii – Summer Well (12-14 august) și Sunset Festival Vama Veche (18-20 august). Îi așteaptă zile întregi de distracție, sesiuni de make-up oferite de Beauty Experții AVON, concursuri cu premii și produse în exclusivitate. Mai mult, festivalierii pot prinde apusul alături de AVON de la înălțime, dintr-o zonă foto special amenajată.

Gama de machiaj Sunset Beats cuprinde:

Stick pentru buze și obraji Sunset Beats, 32,99 lei

Fard de pleoape cu sclipici Sunset Beats, 54,99 lei

Pudră iluminatoare Glow On, 32,99 lei

Contur de ochi gel, 21,99 lei

Mascara rezistentă la apă Ultra Volume, 26,99 lei

Mascara Ultra Volume, 26,99 lei

Lac de unghii mark. Sunset Beats, 14,99 lei

Produsele pot fi comandate și online, pe www.avon.ro .

