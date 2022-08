Ai parte de o tranzitie fina vara-toamna cu 5 produse esentiale!

Vei regasi mai jos 5 produse esentiale pentru ultimele aventuri ale sezonului cald.

Ultima luna de vara reprezinta un prilej in care fiecare dintre noi ar trebui sa se bucure de concediile ramase, vreme buna si energii pozitive. Astfel, pentru a face fiecare experienta una memorabila, e important sa avem grija de noi. Tocmai de aceea, vei regasi mai jos 5 produse esentiale pentru ultimele aventuri ale sezonului cald.

FOREO BEAR

Transforma-ti complet rutina de ingrijire alaturi de marca suedeza de tech beauty FOREO, schimbandu-ti total aspectul pielii cu BEAR. Primul dispozitiv cu microcurent aprobat de FDA care ofera un lifting non-invaziv. Mai mult, dispozitivul FOREO BEAR foloseste o combinatie dintre microcurenti si tehnologia T-Sonic pentru a oferi pielii un aspect mai ferm, fin, si tineresc in acelasi timp. Tehnologia anti-aging stimuleaza si ridica peste 69 de muschi ai fetei, obtinand astfel un aspect tonifiat si ingrijit in doar 90 de secunde!

Descopera gama completa FOREO pe notino.ro.

Parfumul Bombshell Seduction

Aceasta este apa de parfum special creata pentru doamnele si domnisoarele care cauta sa-si scoata in evidenta personalitatea si caracterul unic. Victoria's Secret reuseste sa imbine misterul, seductia si puterea, prin notele superbe de tuberoza, salvie si mosc. O energie orientala acaparata de un miros floral, gata sa afiseze un sex-appeal ridicat, si mai mult, o aparitie irezistibila in fata oricui.

Lotiunea Bombshell Seduction

Pentru un nivel inimaginabil de senzualitate, e nevoie de acest duo esential. Lotiunea Bombshell Seduction de la Victoria's Secret este produsul complementar apei de parfum. Aceasta este adecvata in rutina zilnica de ingrijire, indiferent de anotimpul sau vacanta in care te regasesti, fiind usor de aplicat si hranitoare pentru piele. Sofisticata in adevaratul sens al cuvantului, notele de flori albe si lemn auriu invaluie orice purtatoare intr-un parfum magic si de necomparat.

Disponibile in magazinul Victoria's Secret din Baneasa Shopping City sau online pe www.victoriassecret.ro

Salty Mist

Alternativa perfecta pentru look-uri lejere este aici. Ultima luna de vara e mereu incarcata de evenimente deosebite si aventuri neasteptate, tocmai de aceea, e bine sa ai la indemana un produs precum spray-ul Salty Mist de la Maria Nila. Acesta este un texturizant hranitor, care ofera volum, indiferent de lungimea parului. Pe langa mirosul fructat de bergamota si trandafir bulgaresc, are drept ingredient si complexul Colour Guard care ajuta la mentinerea culorii, prin protejarea de razele UV si radicalii liberi.

Shimmer Spray

Pentru a te asigura ca ai o coafura impecabila, cu o durabilitate remarcabila, foloseste alaturi de Salty Mist si spray-ul Shimmer Spray de la Maria Nila. Particulele Shimmer sunt extrase dintr-o combinatie de minerale naturale si sintetice, care ofera stralucire si culoare, dar si un finish sanatos firelor de par. Nu in ultimul rand, aroma fructata si inflorata contribuie in a crea un look perfect.

Produsele Maria Nila sunt disponibile exclusiv pe xbertbeauty.ro

Fie ca e vorba de ultimele clipe de vara sau prima saptamana de toamna, bucura-te de o tranzitie cat mai usoara si acorda-ti ocazia de a straluci din plin cu aceste 5 must-haves!

