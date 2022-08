Tunsori par mediu- Inspiratia ta pentru sezonul Toamna Iarna 2022!

#Tunsoriparmediu Este oare toamna acestui an anotimpul celor mai multe schimbari pentru noi? Daca da, atunci parul sigur este printre primele in lista femeilor! Foarte multe dintre noi vom trece de la podoaba lunga perfecta pentru implietiturile de vara la un par mediu, poate putin peste umeri- un look mai chic si mai potrivit pentru anotimpul rece 2022!

Par mediu si Tunsori pentru parul mediu Obisnuiam sa cred ca parul mediu e asa de...ciudat. Nu-i nici lung, nu-i nici scurt, aveam impresia complet gresita ca e mai greu de coafat. Insa, cu trecerea timpului cu totii ne educam si intelegem ca si parul mediu are frumusetea si beneficiile lui: de cele mai multe ori este mai sanatos si mai putin deteriorat decat cel lung, poate fi la fel de spectaculos cu tunsoarea potrivita si poate pune extrem de bine in evidenta trasaturile frumoase ale unei femei. #RetroLook Printre primele tunsori pe care imi doream sa le arat se regasesc cele mai retro, cele ce au ceva mai deosebit. Aceste tunsori se potrivesc femeilor puternice, atipice, care ele insasi au ceva special. Take a look! YuriyZhuravov/Shutterstock YuriyZhuravov/Shutterstock Bretonul este o alegere foarte buna pentru femeile care isi doresc sa isi accentueze sau sa isi estompeze unele trasaturi ale fetei. Astfel de tunsori sunt cu siguranta spectaculoase, fac din parul de lungime medie ceva dupa care fiecare femeie ravneste, insa sunt tunsori petrentioase! Posesoarele de astfel de podoabe capilare trebuie sa isi ingrijeasca parul cu atentie si sa il coafeze astfel incat efectul sa fie garantat. VAndreas/Shutterstock #Indulcelestilclasic Pentru mine, tunsorile drepte sunt tunsori "clasice". Nu se potrivesc oricui, insa au in ele o esenta de seriozitate, dar si sexy. Sunt perfecte pentru femeile sigure pe ele, care stiu ce isi doresc si care sunt pregatite sa cucereasca lumea! Iata cateva idei: Inara Prusakova/Shutterstock CreatoraLab/Shutterstock Tunsori par mediu 2022 #TheWolfCut Internetul a izbucnit nu de mult cu aceasta tunsoare super chic, super cool pe care majoritatea fetelor au abordat-o macar o data in vara lui 2022. Cu toate astea, chiar daca isteria Tik Tokului a trecut si au aparut alte trenduri cred ca tunsoare Wolf Cut e de mentionat. O tunsoare tinereasca, extrem de speciala care se potriveste perfect femeilor cu incredere in ele, celor carora le place sa experimenteze si sa se distreze cu parul lor! Let's see: FrimuFilms/Shutterstock Parul este poate cea mai de pret bijuterie a noastra, este cel care ne indulceste chipul, cel care ne complimenteaza zambetul si ar fi bine sa avem grija de el si de cum il tundem sau coafam. Sper ca v-am convins sa faceti o schimbare de look deoarece e clar ca urmeaza sezonul schimbarilor! Mai lasam cateva idei, cateva surse de inspiratie poate ceva va face cu ochiul si nu uitati: fiti curajoase! Faceti alegere care sa va faca sa va simtiti de un milion de ori mai bine decat inainte oricat de aparent "ciudate" ar fi ele! Don't be ordinary! Poze tunsori par mediu RESTOCK images/Shutterstock Sofia Zhuravetc/Shutterstock Irina Bg/Shutterstock SunCity/Shutterstock Cover Photo Sofia Zhuravetc/Shutterstock Vizionare placuta Catalina Florea

28 August 2022







