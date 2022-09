Noua gamă Gerovital Must Have reunește cele mai apreciate ingrediente cosmetice în șase produse pentru o îngrijire în profunzime

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, lansează o nouă gamă de produse pentru îngrijirea tenului, Gerovital Must Have, și introduce în portofoliu șase formule care au la bază ingrediente active eficiente, în concentrații mari, după o investiție de 500.000 euro.

CP

Fie că vorbim despre exfoliere, luminozitate, hidratare, uniformizare sau fermitatea pielii, cele șase produse din noua gamă Gerovital Must Have, prin acțiunea ingredientelor active din compoziție, răspund nevoilor specifice ale tenului și pot fi cu ușurință integrate într-o rutină zilnică de îngrijire. De la niacinamidă, la peptide, cafeină, vitamina C și AHA, gama reunește ingrediente recunoscute pentru eficiența lor dovedită și experiența consacrată a brandului Gerovital în produse de îngrijire sub conceptul „Știință pură. Îngrijire profundă. Must be Gerovital”.

„Pe măsură ce produsele de make-up au acumulat popularitate în rândul consumatorilor tineri, aceștia au devenit tot mai conștienți de nevoia pielii de a fi susținută și îngrijită în mod adecvat. Prin urmare, putem vorbi astăzi despre un public mai educat ca oricând, atent la compoziția produselor pe care le folosește și la ingredientele active, mai degrabă decât la beneficiile enunțate pe etichetă; care preferă formulele curate, pe bază de ingrediente naturale și apreciază atunci când știința întâlnește tehnologia. Astfel, am lansat gama Gerovital Must Have pentru a veni în sprijinul consumatorilor noștri cu produse de tip ser facial, ce conțin concentrații mari de ingrediente active, și cu creme pentru hidratare intensă, toate acestea fiind potrivite pentru a fi integrate într-o rutină zilnică”, a declarat Claudia Pălăcian, Manager de Produs Farmec.

Până pe data de 19 septembrie, produsele sunt disponibile în exclusivitate în magazinele Farmec și Gerovital și pe site-ul farmec.ro, iar după data de 19 septembrie, în toate farmaciile, supermarketurile, hipermarketurile și magazinele de profil din țară.

Despre produsele din gama Gerovital Must Have

Serul Hidratant conține o concentrație crescută de Niacinamidă, cu beneficii cosmetice precum: hidratare, efect antirid, protecție antiinflamatoare, diminuarea pigmentărilor și a porilor și reglarea secreției de sebum. Niacinamida, alături de Gluconatul de zinc, reglează activitatea glandelor sebacee.

Serul contur de ochi stimulează microcirculația și are puternice efecte antioxidante. Cafeina și Vitamina C din compoziție protejează pielea împotriva radicalilor liberi, netezesc ridurile fine și oferă luminozitate tenului. În plus, Escina, în combinație cu restul ingredientelor active din ser, ajută la combaterea cearcănelor și a pungilor de sub ochi.

Serul antirid și fermitate asociază patru peptide care acționează sinergic pentru diminuarea ridurilor, creșterea elasticității pielii și a nivelului de hidratare a acesteia.

Serul peeling exfoliază pielea și duce la regenerarea tenului din profunzime către suprafață. Pe lângă AHA, Vitamina C este prezentă într-o formulă foarte stabilă, acționând ca un agent eficient de iluminare.

Crema hidratantă cu SPF 15 și tentă naturală conține peptide de origine marină care, în asociere cu celelalte ingrediente din formulă, au un efect protector și hidratant, acționând atât în straturile profunde ale pielii, cât și în cele de suprafață. Pigmentul din formulă ajută la uniformizarea pielii și la estomparea eventualelor imperfecțiuni.

Sorbetul-cremă booster hidratare, produs inovator prin structura sa, conține Niacinamidă, care îmbunătățește textura pielii și Acid Hialuronic cu efect de hidratare și întărire a barierei naturale de protecție a pielii.

