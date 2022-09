Totul despre vitamina C

Vitamina C oferă o protecție puternică împotriva radicalilor liberi, molecule care duc la îmbătrânirea prematură a pielii.

Ce este vitamina C?

Vitamina C este un antioxidant eficient pentru piele. Ea este prezentă în mod natural la nivelul pielii, dar odată cu vârsta și din cauza distrugerilor cauzate de expunerea la soare nu mai poate fi produsă în cantități suficiente, astfel că aplicarea topică de vitamina C are beneficii importante.

Vitamina C oferă o protecție puternică împotriva radicalilor liberi, molecule care duc la îmbătrânirea prematură a pielii. Factorii de mediu, precum razele solare sau poluarea aerului, produc cele mai mari daune, iar produsele bine formulate care conțin vitamina C asigură pielii un aspect mai sănătos pentru un timp mai îndelungat.

Cu ani de cercetare la activ, vitamina C este un ingredient superstar dovedit care te poate ajuta să obții un ten mai sănătos, tânăr și radiant. Însă îngrijirea tenului nu se va reduce niciodată la un singur ingredient, ai nevoie de o combinație de ingrediente pentru a menține pielea într-o formă bună. Pentru cele mai bune rezultate, folosește-l ca parte din rutina de îngrijire, care conține și un produs de protecție solară și produse fără iritanți, dar cu antioxidanți, ingrediente reparatoare și cell-communicating.

Rezultate rapide

Orice derivat de vitamina C în concentrații reduse este eficient. Studiile arată că până și concentrațiile de 0,6% au proprietăți antioxidante. Produsele cu doză mică de vitamina C repară și hrănesc pielea, mai ales dacă au și ingrediente calmante eficiente. Studiile care au dovedit că vitamina C poate inhiba producţia de melanină au folosit concentraţii între 5% şi 10%, dar cele mai multe produse cosmetice care conţin vitamina C au o concentraţie mai mică de 1%. Este foarte important să alegi un produs cu vitamina C în concentrație mai mare de 10% pentru efecte de estompare a petelor.

Majoritatea formelor de vitamina C prezente în serurile destinate tratării melasmei au nevoie de un pH scăzut pentru a fi eficiente. Luați în considerare concentrația și pH-ul unui ser cu vitamina C înainte de a-l achiziționa.

Atenție: antioxidanții își pierd eficiența dacă sunt expuși la aer și lumină și același lucru este valabil și pentru vitamina C. Dacă vrei să beneficiezi de efectele lor pentru o perioadă îndelungată, alege doar produse ambalate în recipient opac și cu pompă, pentru a păstra stabile ingredientele!

Cum ajută vitamina C?

estompează hiperpigmentările de diverse cauze și uniformizează culoarea pielii

contribuie la stimularea producției de colagen, fiind un ingredient potent în lupta cu semnele îmbătrânirii pielii

protejează pielea împotriva factorilor de mediu

îmbunătățește eficiența produselor cu protecție solară și sporește mecanismul de apărare a pielii contra razelor UV

Pentru cine este potrivit un produs cu vitamina C?

Produsele cosmetice formulate cu vitamina C sunt potrivite pentru toate tipurile de ten. Persoanele cu ten sensibil trebuie să urmărească cu atenție reacția pielii și să ajusteze numărul de aplicări în funcție de toleranța la ingredientul activ.

Cum aplicăm produsele cu vitamina C?

Se pot aplica dimineața și/sau seara, iar dimineața trebuie obligatoriu urmate de o cremă cu protecție solară SPF 30 sau mai mare.

Vitamina C se găsește sub mai multe forme, dar acidul ascorbic este cel mai studiat și dă cele mai bune rezultate. Paula’s Choice are în portofoliu 2 produse cu acid ascorbic: C15 Super Booster cu o concentrație de 15% și C25 Super Booster cu o concentrație de 25%. Produsele se pot comanda online de pe www.paulaschoice.ro

Alte forme eficiente ale vitaminei C includ sodium ascorbyl phosphate, ascorbyl palmitate, retinyl ascorbate, tetrahexyldecyl ascorbate și magnesium ascorbyl phosphate – toate derivate ale vitaminei C, cu mai puține studii și cercetări decât acidul ascorbic, însă cercetările care există sunt cu siguranță încurajatoare.

Nu știi care este produsul potrivit pentru tine? Paula’s Choice oferă consultanță online pentru îngrijirea tenului!

Suntem conștienți că îngrijirea pielii este un aspect personal și unic, de aceea echipa noastră este aici pentru a-ți recomanda produsele cosmetice potrivite. Ești la câțiva pași distanță de a afla ce produse Paula's Choice ți se potrivesc. Prin completarea acestui formular ne vei ajuta să creăm o rutină de îngrijire a tenului cât mai adecvată pentru tine: https://www.paulaschoice.ro/consultanta-online/

