Transforma-ti rutina de ingrijire a pielii pe timp de noapte cu FOREO

Cheia unei rutine de frumusete pe timp de noapte de succes este ca aceasta sa fie cat mai simpla. Atat nivelul de energie, cat si starea de spirit, isi revin la capacitate maxima dupa un somn bun. Aceeasi situatie se aplica si in cazul tenului.

Noaptea este momentul cand pielea (impreuna cu restul corpului) trece printr-un proces de refacere, astfel incat timpul petrecut dormind sa fie cat mai benefic cu putinta. Utilizarea mai multor produse de infrumusetare poate fi coplesitoare, de aceea e timpul sa-ti planifici o rutina de noapte potrivita pentru tine, alaturi de brand-ul de tech beauty FOREO.

Deoarece noaptea este momentul in care pielea trece in modul de reparare, este util sa folosesti produse care sustin si imbunatatesc acest proces.

Pasul 1 - O curatare profunda cu LUNA 3

Un dispozitiv care incorporeaza o serie de tratamente de infrumusetare precum curatarea fetei, masajul de fermitate, terapia faciala cu microcurent si termoterapia - fiind asemenea unui spa in intimitatea casei tale.

Indiferent daca te machiezi sau nu, curatarea impuritatilor acumulate pe timp de zi este cheia pentru o piele sanatoasa. Scapa de 99,9% din impuritati cu LUNA 3 si imbunatateste-ti aspectul tenului in doar 60 de secunde. FOREO ofera versiuni diferite pentru fiecare tip de piele pentru a-ti curata fata intr-un mod delicat, dar eficient. Pulsatiile T-Sonic combat efectele poluarii si daunele razelor solare capatate intr-o zi agitata.

Pasul 2 – Un masaj facial cu BEAR

Pielea este la fel de fantastica ca produsele de ingrijire pe care le folosesti. Transforma-ti rutina de ingrijire a tenului cu BEAR: primul dispozitiv cu microcurent aprobat de FDA care ofera un lifting non-invaziv. BEAR foloseste combinatia de microcurenti si tehnologia T-Sonic pentru o piele mai ferma, mai fina si cu aspect mai tanar. Dispozitivul anti-imbatranire stimuleaza si ridica peste 69 de muschi ai fetei, pentru a te ajuta sa obtii un aspect tonifiat in doar 90 de secunde!

Microcurentul tonifiaza instant pielea obosita, oferind un aspect intinerit si reducand aspectul liniilor fine si ridurilor in acelasi timp. Cu un sistem anti-soc patentat, BEAR este cel mai sigur dispozitiv de microcurent disponibil.

Pasul 3 – O intinerire instanta cu UFO 2

Daca doresti sa ai un ten hranit, cu o stralucire naturala, nu e nevoie sa cauti mai departe. UFO 2 furnizeaza nutrienti si oxigen pentru fiecare celula, incat pielea ramane protejata impotriva impuritatilor si a poluarii. UFO 2 are lumina cu LED albastru, ce manifesta un efect anti-bacterian. Alaturi de acest dispozitiv inovativ, o gama compusa din cinci seturi de masti de fata farm-to-face este alegerea ideala. Proprietatile antiinflamatorii si antibacteriene ale acestor masti contribuie la calmarea pielii, reducand aspectul porilor si liniilor fine.

Fabricate din ingrediente pure si naturale, fiecare masca e are la baza un material textil ce ofera un tratament de relaxare de 20 de minute. In combinatie cu UFO 2, efectul lor devine unul mai intens - tehnologia Hyper-Infusion amplifica absorbtia de ingredientele, si ofera o piele moale, neteda si stralucitoare in doar 2 minute.

Gama FOREO este disponibila pe xpertbeauty.ro, unde intregul brand si mini-produsele (cu exceptia produselor heroes) au 30% REDUCERE. Oferta este disponibila in perioada 9 - 18.9.2022.

