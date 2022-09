Apa sărată tratează celulita

Tratarea celulitei are la bază o detoxifiere de calitate

În prezent, conceptul de frumusețe s-a schimbat și se îmbină, prin ideea de bunăstare, cu conceptul mai profund de sănătate. Știm deja că stilul de viață contemporan, în care sedenteritatea, stresul, mesele rapide și o dietă săracă în fibre, cresc retenția de apă.

Ești una dintre persoanele care se luptă cu celulita? Nu te îngrijora, nu ești singura! Celulita (sau adipozitatea localizată) este o imperfecțiune ce afectează aproximativ 90% dintre femei, indiferent de vârstă și de condiția fizică. Se manifestă prin apariția unor gropițe neregulate (piele cu aspect de „coajă de portocală”) în special pe șolduri, coapse, fese, abdomen și genunchi. În cazuri rare și în zona membrelor superioare.

Care sunt cauzele apariției celulitei?

Așa cum am amintit, celulita este o afecțiune a țesutului adipos, iar cauzele sunt multe si depind mai ales de 4 factori: genetici, hormonali, vasculari si posturali. Alți factori cauzali, precum alimentația și viața sedentară, sunt considerați cofactori, deoarece aceștia afectează, nu asupra fiziologiei normale a țesutului adipos, ci mai ales, asupra creșterii acestuia din urmă, cu înrăutățirea ulterioară a acestei imperfecțiuni.

Ce e de făcut? Nu doar în bucate, ci și pe corp: sarea și apa sunt doi aliați puternici pentru reducerea inflamației și a celulitei.

„În primul rând este deosebit de important să fie identificate cauzele care au dus la apariția celulitei, în vederea întocmirii unui prospect terapeutic corect. Celulita, ca boală cronică, trebuie tratată cu ajutoare medico estetice și vizate, atât pentru a avea rezultate optime pe termen scurt, cât și pentru a le menține pe termen lung. În acest sens, cu siguranță apa sărată, prin excelență, este considerată cea mai benefică în tratarea proceselor celulitei, întrucât are câteva acțiuni specifice: asupra microcirculației venoase, de tip antiinflamator sau cele datorate prezenței iodului.”, subliniază dr. Suzana Pretorian, medic balneolog la Ensana Health Spa Hotels Sovata.

Concret, acțiunea asupra circulației venoase periferice este adesea îmbunătățită și susținută de mijloace mecanice suplimentare precum ozonul sau hidromasajul. Acțiunea antiinflamatoare puternică a apei termale este deosebit de utilă în celulită, unde țesutul adipos subcutanat prezintă toate fazele de inflamație, de la cele inițiale până la cele mai manifeste și cronicizate ale fibrozei finale. În același timp, prezența iodului stimulează metabolismul celular periferic cu acțiune directă asupra adipozității, fără a interveni însă la nivel central. În plus, acest mediu termic, dacă este utilizat în concentrații mari, are o puternică acțiune osmotică asupra edemului care însoțește procesul de celulită.

Așadar, practic, cum scapi de celulită?

Îți pui ordine în viață! Acționezi pas cu pas: „Tratarea celulitei are la bază o detoxifiere de calitate. Astfel, detoxifierea zilnică și stretchingul zilnic, trebuie punctate de scurte perioade de tratament anticelulitic țintit. Una sau două cure pe an. Astfel, vei putea ține celulita sub control si mai ales o vei putea face să dispară. Două sau trei luni de stil de viață sănătos alungă total celulita.” explică medicul balneolog.

În plus, te poți baza pe ajutor specializat. Unde și în ce constă acesta?

„La baza de tratament Ensana - Sovata, în cursul unei cure tipice se urmăresc două obiective: informarea pacientei despre cauzele apariției celulitei și modificările de stil de viață simple, individualizate ce se impun, iar pe de altă parte, tratamentul țintit de 1-2 săptămâni.”, punctează specialistul.

Concret, tratamentul propriu-zis constă în:

proceduri medicale prescrise în cabinet, respectiv metode wellness liber alese în urma sfatului medical, la care se adaugă facilitățile oferite de cazarea în hotelurile Ensana: băi sărate la piscine (cu apă sărată extrasă din Lacul Ursu), înot în bazinele cu apă simplă, jaccuzzi, saune (în special infrasaună), fitness.

De menționat că: „Procedurile medicale recomandate se aleg dintre următoarele: drenaj limfatic, masaj subacval, masaj medical și împachetări cu nămol sapropelic peloidogen extras din Lacul Ursu. În plus, acestora li se alătură gimnastică medicală la sală (stretching) și Aqua Fitness, respectiv oxigenoterapie forte pentru efectul de <ardere> a reziduurilor subcutanate și regenerare celulară. Toate aceste proceduri pot fi incluse într-un pachet special adaptat tratării celulitei, pachetul >.”, punctează medicul balneolog al bazei de tratament Ensana - Sovata.

De asemenea, metodele wellness recomandate sunt: împachetarea anticelulitică, masajele de detoxifiere, masajul cu bule de aer, masajul limfatic manual total, băile aromatice detoxifiante, respectiv tratamentele specifice din zona Spa-ului, toate efectuate cu produse cosmetice de cea mai înaltă calitate.

Ce efecte și beneficii se obțin?

Foarte important! Beneficiul obținut în urma unui sejur la Ensana-Sovata este dublu: mobilizarea maselor celulitice prin tratamentul propriu-zis de 1-2 săptămâni, respectiv cunoașterea metodelor de prevenire și tratament la domiciliu ale celulitei, care sunt exacte, simple și cu rezultat garantat.

Descoperă și tu efectele vindecătoare ale apei sărate și bucură-te de frumusețe și sănătate! Te așteptăm la Sovata!

