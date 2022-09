FOREO a lansat noua generatie de dispozitive LUNA intr-un mod neobisnuit

FOREO, brand-ul suedez de skin-tech, tocmai a dezvaluit noua colectie LUNA 4, o reinventare a celor mai bune dispozitive de ingrijire faciala

Token-urile digitale au devenit un subiect fierbinte in industria frumusetii. Aparitia tehnologiei blockchain si lansarea NFT-urilor dedicate industriei frumusetii stimuleaza inovatia in intregul sector. Odata cu raspandirea acestor piese de colectie digitale, brand-urile au oportunitatea de a regandi modalitatea in care frumusetea este cumparata si vanduta. FOREO, brand-ul suedez de tech-skin, tocmai a lansat renumitul dispozitiv LUNA pe blockchain si a devenit primul brand de ingrijire a pielii care are versiuni digitalizate ale produselor sale, ca NFT-uri, inainte de lansarea conventionala a acestora. Banii capatati in urma vanzarilor NFT-urilor vor fi donati catre trei organizatii caritabile: Tjejzonen, Hope Givers si National Scleroderma Foundation, in eforturile continue ale brand-ului de a promova atat sanatatea pielii, cat si sanatatea mintala.

„Brand-urile au acum oportunitatea si responsabilitatea de a schimba modul in care produsele lor ajung la consumatorii finali. Acest lucru este deosebit de important pentru industria frumusetii, adesea criticata pentru stabilirea unor standarde de frumusete de neatins si pentru ca afecteaza sanatatea mintala a societatii noastre. FOREO si-a umanizat abordarea fata de afaceri prin construirea unei comunitati strans unite, bazata pe incredere. LUNA NFT reprezinta folosirea tehnologiei pentru a amplifica legatura dintre frumusete, sanatate si tehnologie, evidentiind modul in care sunt realizate produsele si rezultatele pe care le ofera si, astfel, deschizand calea catre o frumusete responsabila din punct de vedere social”- explica Boris Trupcevic, CEO FOREO.

La nivel global, tulburarile depresive sunt clasate drept cel mai mare contribuitor la deteriorarea starii de sanatate. Mai mult, exista o serie de afectiuni ale pielii care sunt asociate cu sanatatea mintala si, in timp ce industria frumusetii a castigat notorietate pentru promovarea standardelor nerealiste, exista o schimbare ce ofera un nou tip de frumusete. FOREO este un promotor al inovatiei - de la produse la modelul de afaceri - motiv pentru care brand-ul a ales sa lanseze NFT-urile si sa se apropie de un public mai tanar, care se afla sub presiunea imensa a standardelor actuale. FOREO a cautat sa ofere produse care se afla la intersectia dintre frumusete si sanatate mintala, redefinind definitia frumosului si promovand iubirea de sine. Aceste principii stau la baza celei mai recente inovatii, si anume, noua gama LUNA 4.

