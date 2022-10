Lansare URIAGE cu iz franțuzesc în grădina Ambasadei Franței din România

Peste 300 de vedete, influenceri, medici dermatologi și parteneri ai URIAGE România au sărbătorit săptămâna trecută lansarea noilor game anti-aging AGE LIFT și AGE ABSOLU, în grădina Ambasadei Franței din România.

Muzica și atmosfera franțuzească au fost îmbogățite atât de recomandările medicale oferite de Dna. Dr. Cristalia Rusu, Medic Primar Dermatolog, cât și de experiențele personale, pline autenticitate, ale celorlalte 3 invitate care au urcat pe scena URIAGE: Alina Ceușan, Andreea Raicu și Dana Săvuică.

Riduri, fermitate, luminozitate, booster procolagen, retinol, AHA, acid hialuronic, barieră blue light, unt de shea și ilipe, ulei de jojoba, scut anti-expozom, extract de măceșe, extract de rodie, Vitamina C, Vitamina E. Toate aceste subiecte și ingredinte ale noilor soluții de îngrijire globală anti-aging oferite de URIAGE au fost atinse, explicate și detaliate de cele 4 invitate în cadrul panelului de discuții.

“De când am intrat în televiziune, unde lumina este aspră, am avut constant aceasta grijă de a arăta bine. Pentru mine, ridurile sunt o expresie a emoțiilor, a momentelor din viața noastră, a faptului ca am trecut prin plânsete, emoții mai bune sau mai puțin bune. Mă bucur nespus că există produse cosmetice precum URIAGE, care au acid hialuronic, retinol, etc și mă bucur că trăim în această eră a tehnologiei și inovației care ne ajută să tratăm eficient, dar cu blândețe, aceste imperfecțiuni.”, a declarat pe scena evenimentului Dana Săvuică.

Gamele anti-aging lansate de URIAGE propun rutine personalizate în funcție de vârstă: gama AGE LIFT, poate fi folosită de la vârsta de 30 de ani, testele clinice atestă că utilizarea lor de două ori pe zi reduc până la 3 ori ridurile și oferă de 3 ori mai multă fermitate. Gama AGE ABSOLU, răspunde nevoilor persoanelor cu piele matură, de peste 50 de ani și este formulată special pentru femeile care se află în perioada de pre-menopauză sau menopauză. Aceasta este bogată în colagen, retinol și acid hialuronic, aceste ingrediente puternice din medicina estetică oferă produselor din această gamă o dublă protecție anti-age. Mai mult decât atât, în gama Age Lift regăsim două patente URIAGE: BLUE LIGHT BARRIER și TELOMERS PROTECT.

Telomerii joacă un rol protector și sunt, de asemenea, implicați în diviziunea celulară. Este dovedit științific că dimensiunea acestor telomeri (capetele scurte ale cromozomilor) este un indicator al longevității. Ei devin mai scurți cu trecerea anilor și sunt, de asemenea, foarte sensibili la agresiunea mediului (UV, stres, poluare, fumat, alimentație etc).

De aceea, Uriage a dezvoltat un nou complex patentat, TELOMERS PROTECT, un extract de spirulină bogat in ficocianină. Acțiunea sa ajută la limitarea scurtării telomerilor cauzată de razele UV și lumina albastră și, în acest fel, reduce deteriorarea celulară.

Laboratoarele Dermatologice Uriage au fost pionierii în protecția împotriva luminii albastre, și au păstrat această tehnologie-vedetă „BLUE LIGHT BARRIER”: un complex de ingrediente active care protejează împotriva efectelor oxidative legate de expunerea la mediul înconjurător și radiații și protejează bariera cutanată.

Întrebată de Daniel Osmanovici, moderatorul evenimentului, care este produsul preferat din noile game URIAGE, Dna. Dr. Cristalia Rusu, Medic Primar Dermatolog a răspuns: „Mi-au atras atenția toate produsele din noile game URIAGE, însă AGE LIFT FILLER este preferatul meu. AGE și AGE ABSOLU au combinat astfel ingredientele, încât să fie simplu de înțeles cum să le folosim în funcție de vârstă sau de tipul de ten, fie el cu uscat, gras sau extrem de sensibil. Iar ce este minunat și demn de menționat, este că la multe dintre produsele din noile game efectele sunt vizibile imediat.”

Gamele AGE LIFT și AGE ABSOLU este adecvată tuturor tipurilor de ten, inclusiv pentru tenul sensibil. Gama AGE LIFT include 8 produse: Cremă pentru conturul ochilor, Ser Intensiv, Cremă de zi, inclusiv o variantă cu SPF50, Fluid pentru tenul mixt-gras, Filler, Cremă Detox de noapte și Cremă peeling de noapte, iar gama AGE ABSOLU include 2 produse: Cremă concentrată pro-colagen și Mască de noapte regenerantă pro-colagen. Toate produsele sunt disponibile online și în farmacii.

Din 1992, Laboratoarele Dermatologice Uriage fructifică zilnic beneficiile apei termale Uriage în tratamente și produse dermatologice de îngrijire a pielii ce au la bază Apa Termală Uriage, o apă cu o mineralitate unică în lume (11g/litru) ce izvorăște din inima Alpilor francezi. În România, brandul Uriage este distribuit de ND MEDHEALTH, o companie farmaceutică cu o gamă completă de servicii menite să faciliteze accesul pe piața farmaceutică din România a brandurilor de sănătate și frumusețe, cu o experiență de peste 12 ani.

