Coafuri și tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip

Știm deja că blondul întinerește, în timp de culorile închise maturizează, pentru că as-presc trăsăturile chipului. Însă sunt și coafuri care te fac să arăți mai tânără.

Părul cu volum, plin de strălucire, o culoare bogată și cal dă sunt rețeta sigură pentru un look proaspăt, în care anii par că se șterg de pe chip ca prin magie. Am stat de vorbă cu experții Wella Professionals și am aflat care sunt tunsorile și coafurile care întineresc, fac ridurile mai puțin vizibile și aduc luminozitate chipului.

1. Bobul ondulat

Bobul este tunsoarea care de ani buni nu se demodează, ci se reinventează în fiecare sezon. Puțin volum, câteva bucle lejere și tușe fine de miere e tot ce ai nevoie pentru a aduce căldură și lumină chipului. Este o tunsoare care poate fi stilizată în multe feluri, fie perfect întins, cu volum, fie cu bucle. Este dinamică și oferă un aspect ludic, tineresc și extrem de feminin. Această coafură se poate realiza ușor și acasă aplicând EIMI Root Shoot pe rădăcini pentru un plus de volum și câteva bucle lejere pe vârfuri. O pulverizare fină cu fixativul EIMI și coafura va fi impecabilă. Se potrivește perfect la birou, dar și în serile romantice.

2. Inegalabilul pixie

Iată o altă tunsoare care pare să fie mereu la modă, perfectă pentru cele care-și doresc un păr scurt, ușor de coafat. Tunsoarea texturată oferă foarte mult volum, fiind extrem de rapid de stilizat. Ai nevoie doar de puțină cremă EIMI Grip Cream pentru a finisa vârfurile sau de gelul EIMI Pearl Styler, pentru un plus de strălucire.

3. Bretonul asimetric

”Coafurile care încadrează fața, sculptează trăsăturile, iar tunsorile franjurate sau cele cu bretonul asimetric sunt cele mai jucăușe stiluri care aduc un aer de prospețime chipului”, explică Mihai Badin, stilist Wella Professionals. Această tunsoare pune în evidență pomeții, ceea ce dă iluzia de obraji ridicați, o caracteristică a tinereții. E foarte ușor de realizat. Bretonul trebuie tăiat conic începând de la linia genelor. Și pentru a defini bretonul, poți folosi o cremă pentru netezire.

4. Tunsoarea medie

Când părul este prea lung, poate deveni firav și se poate rupe. Iar o dată cu vârsta, secreția sebumului scade și părul va fi mai uscat și vârfurile tind să se despice. Însă cu o tunsoare până la umeri, părul va căpăta un aspect mai sănătos, iar o coafură lejeră, cu câteva „valuri” pe lungime va face părul să pară mai lucios și cu mai mult volum, alte caracteristici ale tinereții. Pentru a menține sănătatea părului e nevoie de produse cu efect hrănitor, cum ar fi șamponul Nutri-Enrich Deep Nourishing de la Wella Professional sau masca hidratantă Invigo Nutri-Enrich Deep Nourishing cu Goji Berry. Iar pentru mai mult control poți folosi crema Invigo Frizz Control.

5. Bucle strălucitoare

Scăderea producției de sebum afectează în primul rând părul creț. Fiind inelat, sebumul oricum ajunge mai greu până la vârfuri, iar în aceste condiții este aproape imposibil. Soluția pentru menținerea hidratării părului este tunderea regulată a vârfurilor și alegerea unei game de îngrijire hrănitoare, cum ar fi NutriCurls, iar pentru stilizare poți folosi o combinație imbatabilă: balsamul EIMI Curlixir pentru definirea buclelor, un strop de ulei EIMI Spritz pentru mai multă hidratare și spray-ul de styling EIMI Fresh Up, pentru un efect anti-frizz și strălucire.

6. Bobul asimetric

O tunsoare modernă, care dă structură părului, dar și multă libertate. Mai scurt în spate și cu vârfuri lungi în față, acest grafism moale dă posibilitatea mai multor coafuri: cu părul perfect întins, cu mult volum în spate și drept în față sau cu onduleuri lejere, ca niște valuri ușoare. Poți folosi un ondulator clasic și un fixativ ușor din gama EIMI, care să lase părului flexibilitate.

7. Împletiturile elegante

”Deși împletiturile sunt mai degrabă coafuri cu influențe rustice, atunci când sunt mai lejere, mai puțin rigide, capătă suplețe și eleganță, dar și un aspect tineresc, jucăuș”, ne informează Mihai Badin de la Wella Professionals. Pentru a obține o astfel de pieptănătură e nevoie să împletești mai întâi părul strâns și apoi să relaxezi șuvița cu șuviță, pentru un mai bun control al coafurii. Și pentru a păstra această formă fluidă, ai nevoie de un fixativ puternic, pe care-l vei găsi tot în gama EIMI.

8. Coada de cal

Este o pieptănătură copilărească, dar care se pretează perfect la orice vârstă, mai ales dacă o adaptezi. O poți face rapid, nu-ți trebuie îndemânare, ci doar câteva produse de styling și o clamă pentru părul. Înainte de a strânge părul, trebuie întins și eventual ușor ondulat, apoi tapat în creștetul capului pentru a da puțin volum, după care prins la ceafă cu un accesoriu-bijuterie și netezit cu o cremă pentru definire și control, iar la sfârșit se pulverizează fixativ cu fixare lejeră, produse pe care le găsești tot în gama EIMI.

Vizionare placuta