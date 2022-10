DOUGLAS sărbătorește 15 ani pe piața din România

DOUGLAS, principala platformă premium dedicată zonei de frumusețe și sănătate din Europa, sărbătorește 15 ani pe piața din România, de la lansarea din Târgu Mureș în 2007.

De-a lungul acestei perioade, rețeaua de magazine DOUGLAS a ajuns la un număr de 38 de locații, în 21 de orașe din România. În 2016, compania a lansat și platforma online Douglas.ro , care beneficiază în prezent de o selecție de peste 25,000 de produse disponibile.

„ Ne bucurăm să putem afirma că DOUGLAS este retailerul de beauty și lifestyle cu cea mai mare acoperire la nivel național și cu cel mai mare număr de magazine fizice, deschise în 21 de orașe, dar nu numai: în 2019, am inaugurat la Timișoara cel mai mare magazin de beauty luxury din țară, acesta acoperind aproximativ 600 metri pătrați, fiind localizat în Iulius Town. Chiar și cu restricțiile impuse de pandemie, în istoricul de 15 ani a DOUGLAS în România, magazinele fizice rămân și acum motorul activității noastre din țară - astfel, anul acesta, am deschis magazine în centre comerciale de proximitate, fiecare dintre aceste locații oferind peste 10.000 de produse și servicii premium” declară Lavinia Ivas, Country Manager DOUGLAS România.

Un pariu câștigător al companiei este reprezentat și de categoria RO Brands. Prin crearea acestei categorii, în urmă cu doi ani, DOUGLAS le oferă clienților produsele locale atât de apreciate, într-o gamă atent selecționată. În prezent, doritorii de produse cosmetice locale pot alege dintre 33 de branduri disponibile pe platformă, cu mai mult de 1.300 de referințe.

De-a lungul celor 15 ani de activitate în România, evoluția companiei s-a resimțit și la nivelul echipei. Compania și-a început activitatea cu o echipă de 3 persoane, acum numărul de angajați DOUGLAS din țară a ajuns la 350, peste 10% dintre colegi având mai mult de 10 ani vechime în companie. Acest număr este în creștere, pe măsură ce compania se dezvoltă și se extinde în continuare.

„ Suntem mândri de ceea ce am realizat în acești 15 ani de când activăm pe piața din România. Am construit în echipă, pas cu pas, cu efort, cu pasiune și inspirație, iar astăzi putem spune că avem cea mai extinsă rețea de magazine fizice de luxury beauty din România, și în același timp am făcut tranziția cu succes de la o rețea de magazine fizice la o companie omnichannel, cu o platformă de comerț electronic puternică. Ne bucurăm de acest moment, în care sărbătorim 15 ani împreună și privim cu încredere în viitor. În numele echipei Douglas doresc să mulțumesc partenerilor de afaceri și clienților noștri, fără de care nu am fi reușit această performanță! Promitem să continuăm să promovăm frumusețea în toate formele ei!” completează Lavinia Ivas, CEO DOUGLAS România.

În perioada următoare, DOUGLAS continuă să dezvolte toate segmentele de business, listând în mod continuu brandurile cele mai dorite și cerute de consumatori.

