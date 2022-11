Timp de o săptămână, retailerul online pune la dispoziția consumatorilor reduceri de până la 40% la cele mai îndrăgite parfumuri, produse cosmetice și de îngrijire, atât în magazinele online și în cele fizice, cât și în aplicația mobilă.

Black Friday este cel mai important eveniment de shopping din an la nivel mondial și marchează începutul sezonului cumpărăturilor de sărbători. Consumatorii așteaptă nerăbdători promoțiile, pregătindu-și din timp listele, pentru a profita de cele mai bune oferte de a achiziționa cadourile perfecte pentru cei dragi.

În fiecare an, Notino Black Friday este perioada ideală pentru cumpărăturile de Crăciun, dar și pentru refacerea stocurilor cu produsele preferate, retailerul având promoții la peste 350 de branduri din toate categoriile prezente în magazinele Notino (parfumuri, produse de make-up, îngrijire a tenului, a pielii și a părului), astfel încât fiecare consumator să poată găsi ceea ce își dorește. Cu această ocazie, clienții se pot pregăti și își pot adăuga în coșul de cumpărături produsele pe care le aveau de mult pe lista de dorințe, având la dispoziție reduceri între 15% și 40%.

Printre brandurile cu cele mai mari reduceri se numărăMai mult, clienții vor găsi o parte dintre brandurile prezente exclusiv la Notino, precumla cele mai bune prețuri până pe 13 Noiembrie. Mai mult, așa cum ne-a obișnuit, Notino oferă mostre și cadouri clienților săi la achiziția produselor participante în campanie, în limita stocului disponibil.

Sezonul Black Friday de anul trecut i-a adus retailerului rezultate record, Notino înregistrând o creștere de aproximativ 30% a numărului de comenzi. Într-o singură zi, clienții Notino au plasat peste 182.000 comenzi, iar numărul total al produselor vândute a depășit 570.000. Golden Hour, intervalul orar în care au fost plasate cele mai multe comenzi, a fost seara, între orele 21:00 și 22:00, când au fost vândute peste 11 produse pe secundă. În topul celor mai populare categorii de cumpărături ale românilor în campania Notino Black Friday 2021 s-au aflat parfumurile, produsele de îngrijire a părului și cele de make-up.

Pentru evenimentul din acest an, Notino se așteaptă la rezultate și mai bune în ceea ce privește vânzările, menținându-și poziția în topul preferințelor consumatorilor când vine vorba despre shoppingul online. Pe lângă reducerile din campanie, retailerul de beauty oferă și o gamă largă de produse și servicii care să faciliteze procesul de alegere al acestora, precum Try it First sau Easy make-up, oglinda virtuală Notino, dar și multe alte beneficii: 90 de zile pentru retururi, aceleași prețuri în magazinele fizice ca pe website și livrare gratuită pentru comenzile de peste 250 RON.

Iar pentru că imediat după Black Friday vor veni sărbătorile de iarnă, Notino pregătește noi surprize pentru clienții săi, punând la dispoziție idei de cadouri variate și un nou concept de „discovery boxes”, care poate fi personalizat integral. Notino continuă să depășească limitele cumpărăturilor online, astfel încât să fie cât mai aproape de consumatorii săi, pentru a le oferi cele mai bune produse de beauty și serviciile de care au nevoie.