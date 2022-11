Compania va extinde evenimentul de shopping și în celelalte două țări în care are prezență – Bulgaria și Ungaria – atât pe platformele online dedicate, cât și în magazinele fizice din Sofia și Budapesta. Toate produsele din portofoliu, de la peste 70 de brand-uri, vor înregistra procente importante de discount, de până la 70%.

„Black Friday rămâne și pentru noi, ca retailer principal din domeniu, cel mai important eveniment de shopping din an, moment pentru care ne pregătim alături de echipa și de partenerii noștri peste jumătate de an. Contextul de anul acesta a fost impredictibil din punct de vedere economic, ne-a adus provocări în lanțul de aprovizionare, în special de la partenerii care nu au depozite în Europa, dar și în menținerea nivelului de preț ca urmare a inflației și blocajelor. Rămânem, însă, optimiști în privința rezultatelor de business pentru că am reușit, în timp, să menținem o comunitate puternică pe care o deservim, tendințele de consum online s-au păstrat în ultimii ani, traficul din magazinele fizice s-a reluat și, în plus, am adăugat spații în care ne-am extins și care ne aduc oportunități noi. De aceea, anticipăm pentru Black Friday o creștere cu 30% a vânzărilor în magazine și dublarea acestora pe platformele de e-commerce în comparație cu vânzările dintr-o lună obișnuită.”, declară Răzvan Afenduli, Managing Partner Xpert Beauty.

Produsele-ancoră care se vor găsi la prețuri semnificativ reduse în această perioadă sunt preponderent din categoriile de îngrijire a părului și a tenului, însă și produsele din celelalte categorii, precum cea de make-up, vor înregistra prețuri speciale. Astfel, brand-uri binecunoscute, precum Moroccanoil, Wella Professionals, L’Oreal Professionnel, Kerastase, Joico, Babor, Guinot etc. vor putea fi accesate la cel mai scăzut nivel de preț din an, de exemplu, o selecție de fiole Babor la 79 lei sau un set Moroccanoil Signature la 129 lei. Cel mai mare procent de discount va fi la produse precum șampoanele Farmavita (70%), o selecție de lacuri de unghii Andreia (70%), produse de make-up Kryolan (70%), șamponul Joico K-pak la 45 lei, produsele sub brand-ul Kerastase (până la 35%) sau Moroccanoil (35%).

„Ca întotdeauna, ne păstrăm abordarea customer centric și înțelegem că pentru clienții noștri este startul adevărat al sezonului de sărbători, de aceea, pe lângă selecția foarte atentă de produse adaptate nevoilor lor, ne-am uitat în profunzime la toate provocările celorlalte trei ediții și la experiența de cumpărare și satisfacția clienților noștri, cu dorința clară în minte ca, pe categoriile în care activăm, să fim top of mind pentru cei care ne aleg. Ne-am pregătit, astfel, din toate punctele de vedere – optimizarea stocurilor, tehnologie, echipă, servicii, menținerea dialogului permanent cu vizitatorii noștri și, foarte important, din punct de vedere logistic. Doresc să accentuez relevanța acestui ultim aspect și menționez că highlight-ul pentru noi în 2022 a fost investiția într-un centru nou logistic, de aproximativ 3000 de mp, care susține cele trei divizii ale companiei (retail, e-commerce și modern trade), deservește și activitatea din Bulgaria și Ungaria și ne va asigura o desfășurare fluentă în perioade cu un aflux mare de comenzi precum Black Friday sau Crăciun”, adaugă Răzvan Afenduli.

Pe lângă diversitatea de produse și brand-uri la cele mai atractive prețuri din an, experiența de shopping este definitivată prin serviciile oferite și diversitatea modalităților de plată și livrare. Fiind un retailer de tip omnichannel, Xpert Beauty le oferă clienților aceeași politică de preț și promoțională online și offline, posibilitatea de a comanda online și de a ridica comanda din magazin, posibilitatea de retur în magazine, de a rezerva produse în magazine din platforma online, sistem de carduri cadou care pot fi folosite online și/sau offline și, foarte important, consultanță profesională. Produsele pot fi plătite prin card, cash, prin Apple Pay și Google Pay și, de anul acesta, există și posibilitatea de plată în rate fără dobândă. Livrarea produselor se va realiza prin curier acasă, în easy box sau prin opțiunea click & collect.